Mersin’de süt üretimi düşüşte: Hastalıklar ve düşük fiyat üreticiyi zorluyor

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Mersin’deki yetkililer, kentte geçen yıla oranla yüzde 15’ten fazla süt üretim kaybı yaşandığını belirtti. Mersin İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nuri Demirbaş, kentteki son duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, Mersin ve çevresinde son dönemde etkili olan Üçgün hastalığının süt üretimini ciddi ölçüde düşürdüğünü söyledi.

Demirbaş, hayvanlarda yaygın olarak görülen hastalık nedeniyle üreticilerin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, resmî kayıtlara yansımayan kesimlerin sektördeki tabloyu tam olarak göstermediğine dikkat çekti. Bölgedeki üretici temsilcilerinin, hastalığın etkilerinin hâlen sürdüğünü ve bu süreçte kesin verilerin açıklanmasının sağlıklı olmayacağını ifade ettiğini dile getiren Demirbaş, genel tabloya bakıldığında geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 15 civarında süt verim kaybı yaşandığının tahmin edildiğini aktardı.

“Hayvan hastalıkları süt üretimini düşürdü”

Mersin Süt Üreticileri Birliği Başkanı, Kuzey Acarbaş da süt üretimindeki düşüşün nedenleri arasında hem pazarlama sorunları hem de hayvan hastalıklarının etkisi olduğunu vurguladı. Acarbaş, “Bölgemizde zaten hastalıklar çıkmadan önce de sıkıntı vardı. Bakanlığın açıkladığı referans fiyata sanayici uymadı.

Üretici de karşılığını alamadığı için hayvanına daha az yem verdi, bu da verimi düşürdü” dedi. Kuzey Acarbaş, ayrıca şap hastalığının yeni bir versiyonunun ülkeye giriş yaptığını, bu durumun hayvanlarda ciddi verim düşüklüğüne yol açtığını ifade ederek, “Kafkaslar ve Afrika’da görülen bir tip şap hastalığı ülkemize ulaştı. Hazırlıksız yakalandık. Bazı işletmelerde yüzde 50’ye varan kayıplar yaşandı. Henüz toparlanamadan bu kez Afrika kökenli sineklerden bulaşan Üçgün hastalığı ortaya çıktı.

Hayvanı öldürmüyor ama bağışıklık sistemini çökertiyor, süt verimini uzun süre düşürüyor” açıklamasında bulundu. Maliyet-fiyat dengesine de değinen başkan, açıklanan referans fiyatların sahada karşılık bulmadığını belirten Acarbaş, “Geçen yıl süt 11-11,5 TL bandında satılıyordu. Bu yıl bakanlık fiyatı 19,60 TL olarak açıkladı ama üretici sütünü 15-16 TL’ye satabiliyor. Bizim hesaplamalarımıza göre maliyet 21,5 TL. Üstelik bu hesapta üreticinin emeği bile yok. Yani üretici her türlü zararda” diye konuştu.

Sanayiciye soruşturma, üreticiye destek beklentisi

Bazı sanayicilerin sözleşmelere uymadığına dikkat çeken Kuzey Acarbaş, bakanlığın konuyla ilgili denetim başlattığını söyleyerek, “Sanayiciyle 17,15 TL üzerinden sözleşme imzalandı ama ödemeler 15 TL’den yapıldı. Hatta bazıları süt bedelinin yarısını nakit, yarısını yüksek fiyatlı yemle ödedi. Bakanlık bu konuda soruşturma başlattı, cezai işlem uygulayacağını açıkladı” dedi. Acarbaş, üreticilerin devletten en büyük beklentisinin ‘adil fiyat politikası ve kalıcı destekler’ olduğunu vurguladı.