Mersin’de turizm sezonu beklentinin altında kaldı

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Mersin’de 2025 yaz turizmi, geçtiğimiz yıla göre daha geç başladı, sezon ise daha kısa sürdü. DÜNYA Gazetesi’ne değerlendirmelerde bulunan kentin turizm yetkilileri, okulların geç kapanıp erken açılmasının iç turizmi olumsuz etkilediğini, maliyet artışlarının ise işletmeleri zorladığını belirtiyor. Altınorfoz Hotel ve Sahil Martı Hotel Genel Koordinatörü Murat Demir, 2025 sezonunun genel olarak iyi geçtiğini ancak geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20’lik bir düşüş yaşandığını belirterek, “2025 turizmi genel olarak iyi gelişti diyebiliriz.

Bir önceki yılın yaklaşık yüzde 80’ine ulaştık. Yüzde 20’lik düşüş, ekonomik sıkıntılar ve gurbetçilerin bu yıl biraz az gelmesinden kaynaklandı” dedi. Sezonun geç başlamasının sektöre olumsuz yansıdığını vurgulayan Demir, “Okulların kapanması bu yıl 15 Haziran’a denk geldiği için Haziran ayı tamamen düşük geçti. Eylül ayında da okulların erken açılması bizi etkiledi” diye konuştu.

Yabancı turist sayısı azaldı

Bölgedeki otellerin ağırlıklı olarak yerli turiste hizmet verdiğini belirten Demir, yabancı turist sayısında ciddi bir düşüş yaşandığını dile getirdi. “Bu bölgeye yurt dışından turist getiren tur operatörleri faaliyet göstermediği için yabancı turistten söz etmek güç. Kendi imkânlarıyla gelen birkaç yabancı turist dışında sayı çok az” ifadelerini kullandı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ndeki gelişmelerin de dolaylı olarak bölge turizmini etkilediğini belirten Demir, “Rus çalışan sayısında azalma olduğu yönünde duyumlar alıyoruz.

Eskisi kadar Rus çalışan yokmuş, bu da dolaylı olarak bölgeye yansıdı” dedi. Demir, bölgenin turizm potansiyelinin yüksek olduğunu ancak bu potansiyelin daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: “Yurt dışındaki tur operatörleriyle iş birliği yapılmalı ve Mersin bu programlara dâhil edilmeli. Çukurova Havalimanı büyük bir avantaj ama Avrupa’nın birçok şehrinden direkt uçuşlar başlatılmalı. Turistler aktarmalı uçuşları tercih etmiyor.”

Kârlılık düşüyor

Mavi Beyaz Otel Genel Müdürü Nebil Kavvasoğlu da 2025 yaz sezonunda hedeflerinin yüzde 90’ına ulaştıklarını, ancak işletme maliyetlerindeki artış nedeniyle kârlılığın azaldığını söyleyerek,“İşletme maliyetlerinin, konaklama fiyatlarındaki artışın çok üzerinde seyretmesi nedeniyle neredeyse tüm turistik işletmelerin kârlılığı azalmıştır” dedi.

Yaz sezonunun geç başlaması ve okulların erken açılması nedeniyle sezonun iki aya sıkıştığını belirten Kavvasoğlu, “Tamamen yerli turizme hizmet veren bölgemizde yabancı turistin yokluğu, fiyatları da baskıladı. Yerli turistin fiyatlardan ürkmesi sonucu tesisler fiyatlarını aşağı çekmek zorunda kaldı” ifadelerini kullandı. Mavi Beyaz Otel’de Mayıs-Eylül 2025 döneminde doluluk oranının ortalama yüzde 65 olduğunu söyleyen Kavvasoğlu, geçen yıla kıyasla yüzde 11 artış yaşandığını, ancak maliyet enflasyonu nedeniyle işletmelerde kârlılığın ciddi şekilde düştüğünü vurguladı.

Tanıtım ve ulaşım önemli

Mersin’in turizmde öne çıkabilmesi için hizmet kalitesine, tanıtıma ve markalaşmaya odaklanmak gerektiğini belirten Kavvasoğlu, “Mersin’in tanıtımına daha fazla ağırlık vermek, marka kent olma yolunda adım atmak ve turizmi çeşitlendirmek zorundayız. Butik bir yapı ile yurt dışına açılmak daha doğru olacaktır” dedi. Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın olumlu etkilerinin göz ardı edilemeyeceğini söyleyen Kavvasoğlu, “Ancak havalimanı tek başına yeterli değil. Tanıtım, ulaşım ve hizmet kalitesi unsurları birlikte ele alınmalıdır” diye ekledi. Kavvasoğlu, 2026 sezonuna umutla baktıklarını belirterek, “Otoyol çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte 2026 yılında çok daha iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.