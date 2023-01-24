Milyonlarca atık oluşumu engellendi

Konteyner ve palet kiralama şirketi olan CHEP, 2022’nin sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında doğal kaynakların korunmasına yönelik elde ettiği kazançları açıkladı. 2040’a kadar net sıfır remisyona ulaşmayı hedefleyen şirket, bu kapsamda; 2,5 milyon ton karbondioksitin doğaya salımını engelledi.

Ayrıca 3 bin 160 megalitre suyun boşa harcanmasının da önüne geçti. Şirketin belirttiği rakamlara göre bu miktar, yaklaşık bin 754 olimpik havuzun doldurulmasına eş değer. Söz konusu dönemde 3.2 milyon metreküp kereste tasarrufu sağlayan CHEP’in, benimsediği ‘Paylaş ve yeniden kullan’ yaklaşımının ise 3,1 milyon ağacın kurtulmasına, 1,5 milyon ton atığın ise oluşmasını engel olduğu belirtildi.

Daha az atık oluşturulacak Tedarik zinciri ve lojistikte dijitalleşmenin devam edeceğini belirten CHEP Türkiye Genel Müdürü Chris Veerasamy, “Tedarik zinciri süreci boyunca ürünleri ve gönderileri takip etme yeteneği daha da öne çıkacak.

Tedarik zinciri verileri ve görünürlüğü, müşteri taleplerini karşılamak ve kârlılığı iyileştirmek için kullanılmaya devam edecek” dedi. Değişen tüketici talepleri ve hükümet düzenlemelerinin, 2023'te şirketleri daha çevreci uygulamalara yönelteceğinin altını çizen Veerasamy , sürdürülebilir hammadde tedariki ve sera gazı emisyonlarını azaltmanın öneminin artacağını söyledi.