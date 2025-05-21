Minik şehirlilerde fiyat rekabeti

Türkiye elektrikli otomobil­lere oldukça çabuk ayak uy­durdu. Özellikle sunulan modellerin düşük ÖTV diliminde yer alması sayesinde, içten yanma­lı emsallerine oranla daha uygun fi­yatlı kaldılar. Böylece tercihler de­ğişti. Avrupa’da bir bir pazara su­nulan şehirli modellerin Türkiye atağı da başlayınca rekabet hızla arttı.

Şehir içi ulaşımı hedefleyen birçok modelde bataryalar küçül­dü, menziller şehir içine göre daha makul hale geldi. Bizim pazar için en önemli olan fiyatlar da bu baş­langıçta ikinci perdenin aralan­masına neden oldu. Pazara bakıl­dığında elektrikli modellerin ağrı­lık olarak 1.7-1.9 milyon aralığında sıkıştı.

Hatta buna dayanamayan bazı versiyonlar yüzde 10’dan yüz­de 40’a çıkınca 2.4 milyon TL se­viyeleri görüldü. Fakat buna alter­natif olarak yılın ilk çeyreği sonra­sında daha ulaşılabilir modeller de gün yüzüne çıktı. Opel Frontera’yı, Ford Puma Gen-E’yi, Renault ise R5 modelini tanıttı. Bu ay içinde sadece Hyundai Inster elektrikliyi Citroen ise e-C3 ve e-C3 Aircross’u rekabete sunacak. Bu modellerin ortak özellikleri ise şehir içine uy­gun küçük batarya seçenekleri ve 1.3 milyon ila 1.5 milyon arasında değişen fiyat etiketleri olacak.

Opel Frontera

Alman üretici Opel B-SUV segmentinde konumlandırdığı kompakt SUV modeli Frontera’yı tanıttı. 44 kWs batarya kapasitesiyle elektrikli modelin WLTP menzili 301 kilometre olarak belirlenmiş. Araçta 83 kw güç üreten bir elektrikli ünite yer alıyor. Aracın 0 100 km hızlanması 12,1 saniye olarak belirlenirken, maksimum 140 km/s hıza ulaşıyor. 100 kw hızlı şarjda otomobil 26 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e ulaşabiliyor. Aynı zamanda modelin 1.2 litrelik mild hybrid motor seçeneğine de yer verilmiş. Frontera’nın elektrikli versiyonun başlangıç fiyatı 1 milyon 345 bin TL. Benzinli versiyon için ise en az 1.7 milyon TL’ye yakın ödeme yapmak gerekiyor.

Yüzde 10 trenine 3 model biniyor 1 model iniyor

Türkiye’de elektrikli modeller orta sınıfta yüzde 10 barajında kalabilmek için büyük ter döküyor. Son 2 ayda euro kurundaki artışın fiyatlara yansıması kaçınılmaz olunca, fiyat artışları da listelere yansıdı.

1.9 milyon lira limitinde olan bazı modellere yapılan zamla vergi dilimi yüzde 40’a çıktı. Ocak ayında liste fiyatı 1.9 milyon lira seviyesinde olan modeller, 5 ayda aynı kaderi maalesef paylaşamadı. Üst donanımlı araçlar hiç vakit kaybetmeden ufak zamlarla yüzde 40’a çıkarken, tek donanımda satılan bazı modeller de yüzde 40 barajına çalım atamadı.

Alt versiyonlarla yüzde 10’da tutulmaya çalışılan modellere gelen zamlar da fiyat artışlarını kaçınılmaz kılıyor. Şimdilik 4 modelin yer aldığı listede fiyatlar artık 2.5 milyon liralardan başlıyor. En ufak farklalar yüzde 40 ÖTV dilimine geçen modellerde minimum 500 bin lira yükseliş görülüyor. Hatta bazı markalarda baz versiyonla alınan araçlar düşük dilimde kalırken, ufak opsiyonların eklenmesi aracın fiyat bandını yüzde 40 ÖTV’ye çıkarıyor.

Renault 5

İkinci tanıtılan model ise Renault’un eskiye atıfta bulunan ikonik modeli R5. Kısa bir süre önce Avrupa pazarında yola çıkan model, Haziran 2025’te de Türkiye’de satışa sunulacak. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye lansmanı yapılan araç Renault markasını daha niş alana taşıyacak. Şehir içi ulaşımda iyi bir alternatif olmaya gelen Renault 5, birçok özelliği de beraberinde getirecek. Şimdilik net olmasa da aracın Techno versiyonuyla Türkiye’de yola çıkması beklenenler arasında.

Aynı zamanda fiyat etiketinin de tahminlere göre, 1.5 milyon lira seviyesinde olacağı konuşuluyor. Tabi bunlar Renault tarafından yapılan resmi açıklamalar değil. 52 kWh bir batarya kapasitesiyle gelecek olan modelin, menzili de WLTP verilerine göre, 410 kilometre seviyesinde olacak. 150 HP güç, 245 NM de tork üretecek. Aynı zamanda Google entegreyle gelen model içinde sürekli online olunabilinecek.

Hyundai Inster

Güney Koreli üretici Hyundai de geçen yıl yurt dışında tanıttığı modeli Inster’i bu hafta Türkiye pazarına sundu. Aracın gelecek dönemde cross versiyonu da gelecek. İki versiyon da A segmentinde boy gösterecek. Pazarın bu alanda resmi olarak satışa sunulan en küçük elektrikli modeli olmaya hazırlanan Inster’de 49 kWh kapasitesinde bir batarya sunulacak.

Aracın menzili de 360 km seviyesinde. Dolu dolu gelen minik şehirlide 10.25 inçlik dijital multimedya ekranı, kablosuz şarj ünitesi, ısıtmalı ön koltuklar, sunroof ve ısı pompası gibi gelişmiş teknolojilere yer veriliyor. Aynı zamanda 115 beygir güç üreten elektrikli motora sahip olan modelin fiyatı da bu hafta belli oldu. 1.319.000 TL etiketiyle Türkiye’nin en uygun fiyatlı elektrikli modeli unvanını kaptı.

Ford Puma Gen-E

Her ne kadar üstteki modellerin kadar küçük olmasa da geçen hafta kompakt bir SUV model daha tanıtıldı. Ford’un birkaç yıl önce pazara sunduğu Puma modelinin elektrikli seçeneği tanıtıldı. Puma Gen-E ismiyle pazara çıkan model, 124 kW güç ve 290 Nm tork üreten bir motora sahip. Buna rağmen ufak bir batarya paketi olan 43 kWsa kapasiteli NMC bulunuyor. Aracın toplam menzilinin de 376 kilometre olduğu paylaşılıyor. 100 kW DC hızlı şarj ile 23 dakikada %10-80 doluma ulaşıyor. Aracın fiyatı ise 1 milyon 593 bin lira olarak belirlenmiş.

Citroen e-C3 ve e-C3 Aircross

Fransızlar da Avrupa’dan aldığı örneklerle bu konuda çok agresif. Citroen’in uzun bir süre önce tanıttığı fakat Türkiye pazarı için bir süredir mesai harcadığı yeni e-C3 ve e-C3 Aircross da bu hafta pazara dahil olan modellerden biri olacak. Yeni C3 ailesinde elektrikli motorların yanında hibirt motor seçeneklerine de yer verilecek. Elektrikli versiyon, 44 kWsa LFP batarya teknolojisi ile birlikte 83 kW/113 HP gücünde bir motora sahip. Aracın menzili de hemen hemen 310 km seviyelerinde. Elektrikli seçenekte batarya 26 dakikada yüze 20’den yüzde 80’e şarj olabiliyor. Aracın fiyatı da 1.3 milyon TL seviyesinde olması bekleniyor.

BYD Dophin Comfort

BYD Dolphin modelinde, biraz daha uygun bir fiyatlı 'Comfort' seçeneğini getirdi. İlk etapta sunduğu Desing versiyonunun fiyatı 1.5 milyon liraya yaklaşınca bir ara versiyon olan bir alt donanım 1 milyon 365 bin liradan geldi. Sunduğu menzil ve batarya tipi değişmedi. Sadece bazı donanımlara artık yer verilmedi. 204 beygir güç ve 290 NM tork üreten elektrik motoruyla araç, 160 kilometre maksimum hız yapıyor. Menzili de 427 kilometre.

Fiat Grande Panda

Stellantis'in Smart Car platformu üzerinde gelişen Grande Panda da 1.5 milyon lira seviyesi altındaki elektrikli modellerden. Elektrikli ve hibrit olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle tercih edilebilen Grande Panda’nın elektrikli versiyonu; 44 kWh’lık batarya paketiyle 320 km menzil sunuyor ve 83 kW (113 beygir) güç sağlıyor. Hibrit versiyon ise turbo 1.2 litre, 3 silindirli motor, 100 HP, mild hybrid destekli.

Avrupa’da hibrit versiyon yaklaşık 19 bin Euro, elektrikli versiyon ise 25 bin Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Türkiye'de de fiyatın 1.3 milyon lira seviyesinde olması bekleniyor. Grande Panda’nın ülkemizde elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle, La Prima ve Icon donanım seviyelerinde; yaz aylarında satışa sunulması bekleniyor.