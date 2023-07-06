Mısırda taban fiyat 10 lira olmalı

Ziya İPEK

Mısır Türkiye için stratejik tarımsal ürünlerin başında yer alıyor. Üretimi yapılan mısırın yüzde 70’lik kısmının yem ham maddesi olarak kullanıldığını kaydeden Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut, yüzde 30’luk kısmının ise glikoz, nişasta ve yağ olarak değerlendirildiğini belirtti.

Türkiye'de mısırın, buğday ve arpadan sonra en geniş ekim alanına sahip ürün olduğunu dile getiren Korkut, Türkiye'nin yıllık mısır ihtiyacının 9 ile 9,5 milyon tonu bulduğunu üretimin ise yıllara göre değişmekle birlikte 6 ile 6,5 milyon ton dolayında gerçekleştiğini kaydetti.

Türkiye’nin her yıl yaklaşık 3 milyon ton civarında mısır ithal etmek zorunda olduğunu anlatan Korkut, “Rakamlara göre ithal etmek zorundayız ancak gerekiyor mu? Ziraat mühendisleri odasına göre hayır. Neden, çünkü mısır kuraklığa dayanıklı, su verildiğinde verimi artıyor. Ülkemizin her yerinde yetişebiliyor.

1970’li yıllarda en geniş mısır ekim alanı Karadeniz'deydi. Verimi yüksek hibrit mısırlar çıktıktan sonra mısır üretimi Adana'ya, Çukurova'ya daha sonra da Güneydoğu'ya doğru kaydı. Sulandığı sürece dekardan alınan verim 1 ile 1,5 tonun üzerine çıkıyor. Ülkemiz mısırda üretim potansiyelini hiç ithalata gerek kalmadan 9,5 milyon tona çıkarabilecek kapasite ve potansiyele sahip bir ülke" diye konuştu.

“Mısırdaki verim, dünya ortalamasının üzerinde”

Mısır üretiminin artırılması için gerekli koşulların sağlanması gerektiğine dikkat çeken Korkut, Türkiye’nin üretim için yeterli alanı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çiftçimiz bu konuda bilinçli, mısır tarımını çok iyi bilen ziraatçılara sahibiz. Mısırda birim alandan elde ettiğimiz ürün dünya ortalamalarının üzerinde. Üretici, “üretme ithal et” politikalarından kaynaklı yeterli desteği görmeyip ürettiğinin karşılığını alamadığından üretimden uzaklaşıyor.”

“Üreticiyi teşvik edecek hamleler gerekiyor”

Daha planlı programlı, üreticiyi üretmeye teşvik edecek sürdürülebilir hamleler yapması gerektiğine vurgu yapan Korkut, bu konuda hükümetlerin yetersiz olduğunu veya üreticiyi çok dikkate almadıklarını bildirdi.

Bölgede yetişen ürünlerle ilgili hasat mevsimlerine yakın maliyet hesaplamaları yaptıklarını, geçen yıl mısırın bir kilogram fiyatının, üreticinin üretimi sürdürebilmesi için 7 liradan aşağı olmaması gerektiğini açıkladıklarını anımsatan Korkut, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin de tonda 5 bin 700 lira fiyat açıkladığını dile getirdi. Üreticinin, mısırın tonunu geçen yıl 5 bin 700 lira 6 bin 500 lira arasında sattığını vurgulayan Korkut, bu yıl için ekim alanlarının da geçen yıla göre yüzde 10 civarında arttığını ifade etti.

Korkut, şöyle devam etti: “Seçim dönemini geçirdik, enflasyon, döviz, akaryakıt ve enerji maliyetlerindeki artışlar, tarla kiraları, işçilik, tarım ilaçları gübre hariç hep katlandı. Mısırın tonu şu anda piyasada 5 bin 400 ile 5 bin 500 lira arasında seyrediyor. Görünen bir şey var, geçen yılki kilogramı 7 liradan aşağı olmamalı dediğimiz fiyat yok.

Mısırda ağustos ayı ortalarında hasat başlayacak. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açıklayacağı fiyat veya desteklemeler nereye gelecek, biz de merak ediyoruz. Mısırda kilogram fiyatı bu yıl için 10 lira civarında olmalı. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin dediği gibi; Bazen öyle bir an geliyor ki paran olsa bile alamıyorsun, ithal edemiyorsun.”