Mobilya bahçeye çıktı pazar 150 milyon doları aştı

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Havaların ısınması ve tatil sezonunun yaklaşmasıyla bahçeler, balkonlar hareketlendi. Pandemi döneminden kalan alışkanlıkların da etkisiyle bahçe mobilyası talebinde son 4 yıldır yaşanan yüzde 70’lik artış, bu bahar da devam ediyor. 2020 yılından bu yana satışlarda 2 kat artış yaşayan sektör, sadece plastik mobilya tarafında 150 milyon dolarlık bir pazar hacmine ulaşmış durumda. Pazarın 100 milyon dolarını ihracat oluşturuyor. Ahşap, bambu, tik ağacı gibi ürün grupları da eklendiğinde sektör büyüklüğü çok daha yukarılara çıkıyor. Talepteki artış, eskiden ithalat ağırlıklı sektörde, yerli üretici sayısının hızla artmasına neden oluyor.

2024’te pastel renkler öne çıkıyor

Bahçe mobilyalarında tasarımın işlevselliği, mekanın kültür ve karakterine uygun olması gibi konular büyük önem taşıyor. Fonksiyonellik, depolama ve düzenleme, konfor ve ergonomi gibi alanlarda da trendler belirleyici oluyor. 2024 yaz trendlerinde pastel renkler öne çıktığını söyleyebiliriz. Siesta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Işıldar, özellikle son dönem koleksiyonlarında sıcak, pastel tonlarda UV katkılı renk seçenekleri sunduklarını belirtiyor. Ayrıca 2024 yazında sıra dışı tasarımlar da ilgi odağı olacak.

Paris Olimpiyatları satışları artıracak

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’ndan umutlu olduklarını söyleyen Siesta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Işıldar, “Ziyaretçi sayısı ve turizm artacağı için kafe ve restoranların sandalye ve masa artışı ihtiyacı doğacak. Bu nedenle satışlarımızın daha da artacağına inanıyoruz. UEFA Euro 2024 Almanya-Avrupa Futbol Şampiyonası da bizim için olumlu bir gelişme. Hem gurbetçilerimiz, hem Alman halkı hem de turistlerle o bölgedeki satışlarımız artacak. Almanya bizim en yüksek satış yaptığımız ilk 10 ülke arasında yer alıyor” dedi.

JYSK, dış mekanda doğadan ilham aldı

Dünya genelinde 4.1 milyar euro’luk ciroya sahip İskandinav kökenli uluslararası ev ve dekorasyon perkendecisi JYSK, İlkbaharın başlamasıyla yeni dış mekan ürün yelpazesini müşterileriyle buluşturdu. Türkiye pazarında genç bir marka olsa da kuruluşu 1979’a dayanan markanın yeni dış mekan serisinde, doğadan ilham alan naturel ağırlıktaki renk kombinasyonları ile ön plana çıkıyor. Evin konforunu dış mekana taşımayı amaçlayan JYSK’nın ürün yelpazesinde bahçe takımları, bahçe masaları, şemsiyeler, şezlonglar, hasır sepet ve saksılar mevcut.

Ürün yelpazesinin en gözdesi olarak kum rengindeki FURUSET bahçe takımını ön plana çıkaran JYSK’nın ürün yelpazesinde ayrıca tüm ürünler gibi FSC sertifikalı yeni ahşap bahçe mobilyaları da yer alıyor. Marka, iki yeni yuvarlak bahçe masaları olan HESTRA ve UDBYNEDER’ın yanı sıra yeni ürünü RYDDET bahçe takımını da tüketiciyle buluşturuyor. JYSK’nın BEDER minder saklama kutusu bahçenin büyüklüğünden bağımsız, minder ve yastıklar için bir saklama alanı oluşturuyor. JYSK, tüm yeni ürünlerini Nautilus AVM, Torium AVM, Oasis Cadde AVM ve JYSK.com.tr mağazalarında satışa sunuyor.

Siesta, bahçede ağırlığı ihracata verdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) rakamlarına göre Türkiye’de en çok ihracat yapan ilk bin firma arasında yer alan bahçe mobilyası üreticisi Siesta, genişlettiği depo alanları ve yeni mağazalarıyla 2024’e hızlı bir giriş yaptı. Ağırlıklı ihracata çalışan firma, bu yıl 50 milyon dolarlık ihracat hedefliyor. Firma olarak 2023’ü çok yoğun geçirdiklerini anlatan Siesta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Işıldar, özellikle Amerika, Avrupa Birliği ülke leri ve Avustralya’da yoğun satışlara sahip olduklarını iletti.

Işıldar, “Birçok ekonomik zorluk ve duraksamaya rağmen 2023’ü 40 milyon dolara yakın bir ihracat ile kapattık. Özellikle ABD pazarındaki büyümemizi de sürdürüyoruz. Kısa süre içinde ihracatta 50 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Satışlarının yüzde 70’inin horeca sektörüne olduğunu açıklayan Işıldar, “100 ülkede aktif bir markayız. Dünyaca ünlü pek çok otel ve restoran zincirinde ürünlerimiz tercih ediliyor.

Bu alanda özellikle oturma gruplarından sandalye ve masalara, şezlonglardan taburelere pek çok ürünümüzle, bir işletmenin dış mekanda ihtiyaç duyduğu mobilya taleplerine yanıt veriyoruz. Özellikle Amerika kıtasında satışlarımızın yüzde 70’ni perakende müşterilerimize online kanallarla yapıyor, bu kıtada horeca sektöründe büyüme çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Asaş, bahçe keyfini 4 mevsime yayacak

Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından Asaş’ın doğaya dönüş vizyonu ile geliştirdiği REWG50 Kış Bahçesi Sistemi, dört mevsim bahçe kullanımına imkan vererek doğadan kopmayan yapılar hedefliyor. Birbirine kolaylıkla kilitlenen mafsallı bağlantı elemanları ile tasarlanan drenaj sistemi sayesinde yüksek su ve hava yalıtımı sağlanıyor. Ana yapıdan bağımsız çalışan modüler oluk sistemi ise yağmur tahliyesinin zahmetsiz bir şekilde yapılmasını amaçlıyor. REWG50 Kış Bahçesi Sistemi, imalat ölçülerinin esnek ve ayarlanabilir olması sayesinde farklı ölçülere sahip alanlarda da kullanılabiliyor.

Tepe Home, aksesuarlarla bahçeyi tamamlıyor

Ev dekorasyonu markası olarak öne çıkan Tepe Home, şık ve kullanışlı bahçe mobilyaları ile de doğanın coşkusunu bahçelere taşımayı hedefliyor. Bahçe mobilyalarının yanı sıra farklı dekorasyon detaylarını da düşünen Tepe Home, bahçe aksesuarı çeşitliliği ile de açık havaya şıklık katmak istiyor. Tepe Home bahçe koleksiyonunda; oturma grupları, masa sandalye takımları, salıncaklar farklı model ve büyüklükte alternatiflerle yer alıyor. Markanın ürün seçeneklerine, Tepe Home mağazaları ve www.tepehome.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Bahçe mobilyası nasıl olmalı?

- Bahçedeki doğal şartlardan etkilenmeyecek malzemelerle üretilmeli.

- İklim koşullarına dayanıklı olan tik ağacı tercih edilebilir.

-Mobilyanın bel ve sırt ağrılarına yol açmayacak şekilde konforlu olması önemli.

-Döşemelik malzeme ve minderler iskeletle uyum içinde olmalı.

-Döşemelik malzeme kolay yanmayan, terletmeyen ve temizlenen özellikte olmalı.