Mobilya sektöründe iç satışta taksit alarmı!

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Enflasyonla mücadele kapsamında kredi kartı taksit oranlarının düşürülmesi, iç pazarda mobilya satışlarını da olumsuz etkiliyor. Sektörde kimi markalar mağaza sayısında azalmaya giderken kimileri de konkordato ilan ediyor. Sektörün, bu daralmayı ihracatla aşmak için, agresif bir yurtdışı pazarlama atağına geçtiği görülüyor. Ancak bir yandan da markalar, iç pazarı kaybetmek istemiyor. Bu nedenle de özellikle bireysel kredi ve kredi kartı taksiti gibi konularda satış destekleri bekleniyor.

“Mobilya farklı bir kulvara alınmalı”

Sektörde kapanmalar ve konkordatoların başlıca sebebini kredi kartlarında taksit sayılarının azaltılmasına bağlayan Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, “Bu, hareket halindeki bir tırın tekerleklerinin önüne takoz koyulmuş gibi bir durum oldu” dedi. Kredi kartı taksitlerinde eski düzene geri dönülmesi gerektiğini vurgulayan Balcı, “Mobilya için mümkünse 12 ay, 18 ay, hatta 24 ay gibi taksit imkanlarının sunulması gerekiyor. Çünkü mobilya alınıp satılan ticari bir ürün değil. Tüketici bunu alıp uzun yıllar evinde kullanıyor. Evin demirbaşı olan bir şey mobilya. Bu sebeple mobilya bu kategoride değerlendirip nasıl ev alırken 120 ay vadeli imkanlardan bahsediyorsak mobilya için de uzun vadeli imkanlar sunulmalı” çağrısını yaptı. Bu noktada devlerin inisiyatif alıp mobilyayı farklı bir kulvarda değerlendirmesi ve sektöre yönelik kolaylık sağlaması gerektiğini söyleyen Balcı, “Mobilyanın, tekstil, beyaz eşya veya bunların benzeri bir emtia ile karıştırılmaması gerekiyor. Bizim ürünümüz bir demirbaştır. Tüketiciler bunu alıp satmak için düşünmez, bir yatırım aracı olarak görmez. Tüketicinin en az 10 yıl kullanacağı bir ürün için akılcı ödeme yöntemleri geliştirilmeli” dedi.

Orantısız artan kira, mağaza kapattırıyor

Birçok markanın mağaza sayısında azaltmaya gittiği mobilya sektöründe MOSDER Başkanı Balcı’ya göre, bunun en önemli nedenlerinden biri kiralar. Balcı, “Kapanmaların en önemli sebebinin kira giderlerinin orantısız artması olduğunu düşünüyorum. Kiracı olan mobilya dükkanı işletmelerinin çoğu, mal sahipleriyle kira oranında anlaşamıyor. Yani burada işlerin durağan olması değil bir kira anlaşmazlığı durumu söz konusu. Tabi mülk yatırımcılarına da hak veriyorum ama işin bir de mobilyacı tarafı var. Burada araya devletimizin girmesi gerekiyor. Nasıl ki konutlarda yüzde 25 artış sınırlamasından bahsediyorsak dükkanlarda da her iki tarafı memnun edecek bir artış oranı düzenlemesine gitmek lazım” diye konuştu.

Her şeye rağmen iç pazarda çok yüksek bir düşüş olmadığını söyleyen Balcı, “İşler durağan olsa da yılın tamamına baktığımızda iyi sonuçlar görüyoruz. Yılın ilk 3 ayının oranlarının düşük seyretmesinin sebebi hem kış aylarında ve vergi ödeme aylarında olmamız hem de seçim atmosferini çok derinden hissetmemizdi. Nisan itibariyle işler artmaya başlayacaktır” beklentisini paylaştı. Öte yandan bu yılın ocak-mart aylarında mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün toplam ihracatı 1 milyar 957 milyon doları geçti. İhracata sadece mobilya olarak bakıldığında şubat ayında geçen yılın aynı ayına oranla ihracat yüzde 11,56’lk artışla 366,1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

'Çin’le rekabette devletin desteği gerekiyor'

Sektörün geçtiğimiz yıl ihracatta 5 milyar dolar ciro yaptığını hatırlatan Mustafa Balcı, “2024 yılında 6-7 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmaya çalışırken bizi en çok zorlayan rakibimiz Çin. Çin, dünya pazarında mobilya fiyatlarını çok aşağı çekiyor. Bunun en önemli sebebi, Çin’de mobilya üreticilerini destekleyici devlet politikaları. Bu ülkede, mobilya sektörüne verilen teşvikler çok fazla. Biz de kendi devletimizden aynı destekleri bekliyoruz. Şu an var olan iklimde Çin ile rekabet etmemiz zor. Örneğin; ağaç ve orman ihaleleri çok maliyetli olduğu için Çin ile rekabet edemez durumdayız” dedi.

'Milano gibi büyük fuar alanı lazım'

Hem TÜYAP’ta hem de İstanbul Fuar Merkezi’nde olmak üzere 140 bin metrekare satılabilir yerin olduğu İstanbul Uluslararası Mobilya Fuarı’nı Orta Doğu, Orta Asya ve Avrupalı sektör profesyonellerinin yoğun bir şekilde ziyaret ettiğini söyleyen Mustafa Balcı, “İstanbul Uluslararası Mobilya Fuarı’nın her geçen gün canlılığı artıyor. Hatta sahip olduğumuz metrekareler bize yetmiyor. İtalya Milano’da olduğu gibi çok daha büyük ve kapsamlı fuar alanlarına ihtiyacımız var. Bu alanın inşası için devletimizin adım atmasını bekliyoruz. Üreticilerimiz yurt dışında başka fuarlara katılmasa bile çok ciddi iş hacimleri elde eder. Yılsonunda 6-7 milyar dolarlık ihracat rakamlarına ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.