Mobilya ürünlerinde 2028 ihracat hedefi 20 milyar dolar

Mehtap HALICI

Türkiye mobilya sektörü, gün geçtikçe dünyada bilinirliğini artırıyor. Sektör, hem iç pazarın ihtiyaçlarını karşılıyor hem de ihracatını artırmaya devam ediyor. Dünyanın her tarafına ihracat yaptıklarını belirten İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Özkan, sektörün geçen yıl 8,4 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Dünyadaki ekonomik göstergelerin olumsuz gitmesiyle birlikte sektörün bu durumdan ciddi ölçüde etkilendiğini ifade eden Özkan, “Gerek Türkiye’yi derinden etkileyen deprem felaketi gerekse dünya genelinde yaşanan resesyon bu hedefin biraz revize olmasına neden oldu.

Bizler olumsuzluklara rağmen 2023 yılını 10 milyar dolarlık hedefle kapatacağımızı düşünüyoruz” dedi. 5 yıl içerisinde 20 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşacaklarının altını çizen Erkan Özkan, “Bu hedef bizim için hiç de zor değil. Fuar merkezimiz, ihtisas OSB’lerimiz ve yeterli insan kaynağımız ile ilgili gelişme olursa, 30 milyar dolarlık ihracat işten bile değil” diye konuştu.

Fuar merkezine ve ihtisas OSB’sine ihtiyaç var

Hedefe ulaşmada önemli katkı sağlayacak talepleri yineleyen Erkan Özkan, “İstanbul merkezli uluslararası normlara sahip bir fuar merkezine ihtiyacımız var. Şehre yakınlığıyla, metro altyapısıyla, restoranlarıyla, otelleriyle, sosyal aktiviteleriyle...

Bu sadece bizim sektörümüz için değil, tüm sektörlerin ihtiyacı. İstanbul havalimanlarıyla, destinasyon özelliğiyle çok önemli bir şehir. Dünyanın buluşma noktası. Böyle bir kentte uluslararası normlarda bir fuar merkezi olmalı.

Mevcutlar metrekare ve fiziki özellikleri nedeni ile yetersiz kalıyor” diye konuştu. Özkan, bunun yanı sıra İstanbul’un iki yakasında birer adet ihtisas OSB’ye ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti: “Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörlerinin tek çatı altında buluşacağı OSB’lerden söz ediyoruz. Bu sayede hammaddeye ulaşımımız daha kolay olacak.

Ortalama 10 bin mobilyacının her birinin 3-5 aracı olduğunu düşünelim, her daim trafikte olan araçlar ile hem zaman kaybımız yüksek hem akaryakıt maliyetimiz. Tek çatı altında toplanabilirsek ki bu bir stadyum inşa etmekten çok daha kolay, sektörlerimiz adına daha büyük hedefler koyabiliriz.”

Önümüzdeki 5 yıl odak pazar

ABD Hali hazırda Çin, Meksika ve ABD’de fuarlara katıldıklarına dikkat çeken Özkan, ”Özellikle ABD’ye çok önem veriyoruz. Bu pazardan yüzde 2 pay alabiliriz diye düşünüyoruz ki; bu da 1 milyar dolarlık ihracat anlamına geliyor.

Önümüzdeki yıl bu ülke için çok önemli adımlar atmış olacağız. ABD pazarına mobilya satmak demek, dünyanın geri kalanına daha fazla mobilya satabileceğimiz anlamına geliyor. Bu nedenle ABD, 2028'e kadar odak pazarımız. ABD pazarı bize mevcut pazarlarda daha kalıcı olmamızı ve yeni pazarlara açılmamızı sağlayacak” açıklamasında bulundu.

Bugün Almanya, Çin, ABD, İtalya, Polonya ve İspanya’yı konuştuğunuzda artık bu ülkeler arasında Türkiye’nin de yer aldığını belirten Özkan, “Ülkemizde mobilyada ciddi bir üretim var. Her geçen gün de kıymeti artıyor. 2028 yılına kalmadan biz bu hedefimizi güncellemiş oluruz” şeklinde konuştu.

İnsan kaynağına erişim projeleri ülke geneline yayılmalı

nsan kaynağına ulaşımın da artık kritik bir noktada olduğunu anımsatan İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Özkan, “İnsan kaynağı olmadan üretimi artırmak oldukça zor. Bu konuda meslek liseleriyle yapılan çalışmalar var. İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası ve MOSFED bu konuda İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü (MEB) ile protokol imzaladılar.

Ancak bunun Türkiye genelinde yaygınlaştırılması ve daha hızlı hareket edilmesi lazım. İnsan kaynağını bir an önce oluşturmalıyız. Devasa fabrikalarımız da olsa, uluslararası normlarda fuar merkezimiz de olsa, üretebilmek insan kaynağına dayalıdır. İnsan kaynağı ise meslek liselerinden çıkıyor. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte bizleri en çok zorlayacak konu bu” diye konuştu.