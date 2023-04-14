Mobilyacılar deprem şokunu atlatmaya başladı

Deprem felaketlerinin ardından şubat ayında ağır bir darbe alan Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü ihracattaki şokunu atlatarak büyüme sağladı. Sektör, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artışla 760,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bu ihracat tutarıyla Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 3,2’lik pay elde etti. Adana ve Hatay illerindeki toplam sektör ihracatında geçen yılın mart ayına göre yüzde 14’lük bir düşüş olsa da şubat ayında yüzde 60’lık bir artış sağlandı.

Bu tablonun firmaların toparlanmaya başladığını gösterdiğini ifade eden Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, üretimin yeniden canlanmasıyla önümüzdeki ay pozitif bir ihracat rakamının sağlanabileceğine dikkat çekti. AKAMİB de özellikle deprem bölgelerinde üretim yapan firmaların yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle, mart ayı ihracatında etkilenmeye devam etti.

Şubat ayı ihracatında yüzde 28,3 oranında azalış gösteren AKAMİB’in mart ayı ihracatı ise yüzde 11,9 oranında azalarak 83,8 milyon dolar oldu. Ocak-Mart döneminde Türkiye geneli mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatı yüzde 1,6’lık artışla yaklaşık 2 milyar doları bulurken, AKAMİB’in ihracatı ise yüzde 13,5’lik düşüşle 206,1 milyon dolar oldu.

Sektör, ikinci çeyrekten umutlu

Mevcut koşullarda fiyat rekabetçiliğinde zorlandıklarını belirten Kılıçer, ihracata da son süratle devam ettiklerini şu sözlerle açıkladı: “Uzun bir süredir dolar kurunun 18-19 TL bandında kalması başta enerji maliyetleri olmak üzere işçilik ve diğer giderlerin de etkisiyle karlılıkları düşürdü. Fiyatta rakiplerimize göre biraz pahalı kaldık. Ancak mevcut pazarlarımızı kaybetmemek ve yenilerini kazanmak için de olanca gücümüzle çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz.

Bir yandan ABD, Rusya gibi hedef pazarlarımızda diğer yandan Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamındaki pazarlarımızda ticari heyetlerimizi ve birebir görüşlerimizi artırdık. Her şeye rağmen yılın ilk çeyreğindeki düşüşün izlerini silerek ikinci çeyrekte çok daha anlamlı bir ihracat rakamına ulaşacağımıza inanıyoruz.”