Mobilyacıların 2023 ihracat hedefi 10 milyar dolar

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye mobilya sektörü, gün geçtikçe dünyada bilinirliğini artırmaya devam ediyor.

Yapılan yatırımlarla ithalatı minimum seviyeye indiren sektör, hem iç pazarın ihtiyaçlarını karşılıyor hem de ihracatını devamlı artırıyor. Türkiye'nin ihracatına önemli katkı sunan mobilya sanayi, yeni pazar araştırmalarını da sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erkan Özkan, Ticaret Bakanlığının desteklediği Uzak Ülkeler Stratejisi'nin kendileri için önemli bir gündem maddesi olduğunu belirterek, "Bu doğrultuda belirlediğimiz uzak ülke pazarları içinde ABD, Hindistan, Çin, Kanada, Meksika, Güney Afrika, Avustralya, Nijerya, Brezilya gibi 18 ülke bulunuyor. Bu ülkelerden özellikle ABD, hem mobilya hem de diğer sektörler için iştah açıcı bir pazar. ABD, Türkiye ihracatı için büyük bir potansiyel oluşturuyor ve ülke olarak 100 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz var. Bu doğrultuda hem ülkemizin hem de sektörümüzün ABD'ye ihracatını artıracak tanıtımlara ve faaliyetlere hız vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Hedef hakim olduğumuz pazarlarda payımızı artırmak"

Erkan Özkan, Türkiye mobilya sektörü ihracatından en önemli payı komşu ülkelerin aldığını belirterek, en çok ihracat yapılan ülkenin Irak olduğunu kaydetti.

İhracatta ikinci sırada Almanya, üçüncü sırada ise İsrail'in yer aldığını aktaran Özkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektör, ihracat rakamlarını devamlı artırarak yoluna devam ederken yeni pazarlar için de atılımlarını sürdürüyor. Üreticilerimiz, her geçen gün tasarım ve kalite noktasında kendilerini geliştirerek çıtayı bir üst seviyeye taşıyorlar. Bu sayede de hem marka değerimiz hem de dünyada bilinirliğimiz artıyor. Biz gerek düzenlediğimiz gerekse de katıldığımız fuarlar aracılığıyla Türk mobilyasını dünyanın dört bir köşesine ulaştırmaya çalışıyoruz. Birçok pazarda ürünlerimiz yer alıyor. Ancak sadece yer almak değil, bu noktalarda kalıcı olmak da önemli. Hedef pazarlarda kalıcı olmak için doğru politikaları uygulamak çok önemli. Biz de bunun için ince eleyip sık dokuyoruz. Sektör olarak hedefimiz, hem hakim olduğumuz pazarlarda payımızı artırmak hem de zayıf olduğumuz pazarlarda yapacağımız yeni hamlelerle güç kazanmak."

Türkiye’nin yıllık ihracat rakamlarına önemli katkılar sunan mobilya sektörünün, cari fazla veren üretimini devamlı olarak artırdığına dikkati çeken Özkan, "Sektörümüz, istihdama da önemli katkılar sağlıyor. Katma değerli ürün payını artıran sektör, üretim bantlarını durdurmamak için pazarlardaki etkinliğini artırmaya çalışıyor. Yılın ilk 10 ayında yakaladığı rakamlarla ihracatta 2021 yılının 6,9 milyar dolarlık rakamını geride bırakan mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, gerçekleştirdiği yatırımlarla birlikte rekabet gücünü de her geçen gün artırıyor. Bu yıl hedefimiz ise 8 milyar dolar. 2023 yılında ihracat hedefimizi 10 milyar dolar olarak belirledik." ifadelerini kullandı.