Mobilyada artan talebe rağmen kur ihracatçıyı zorluyor

Türkiye mobilya, kâğıt ve orman ürünlerinin nisan ayı ihracatı miktar bazında yüzde 12,8 artarken, değer bazında ise yüzde 6,5 azalış göstererek 586 milyon dolar oldu.

Sektör ihracatında talebin arttığını ancak değer bazında aynı performansın olmadığını belirten AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “Bunun temel nedeni de fiyat rekabetçiliğimizi kaybediyor olmamız. Rakiplerimizle rekabet edebilmek için uygun fiyatlar vermek durumunda kalıyoruz. Maliyet sistemimizi kontrol edebilmek için döviz kurunun enflasyona paralel seviyelere doğru gelmesi, aynı zamanda ihracatımızın değer bazında da artmasına destek olacaktır” dedi.

Sektör sınırlı büyüdü

Türkiye’nin nisan ayı ihracatı bayram tatilinin de etkisiyle sınırlı büyüyerek yüzde 0,1 artışla 19,3 milyar dolar oldu. Bu ayda Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 2023 yılının eş değer dönemine kıyasla yüzde 6,5 oranında azalış göstererek 586 milyon 004 bin dolar olarak gerçekleşti.

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) ise nisan ayı ihracatında yüzde 14,7 azalışla 58 milyon 198 bin dolara ulaştı. Yılın ilk dört ayında Türkiye geneli sektör ihracatı yüzde 2,5 azalışla 2 milyar 518 milyon 152 bin dolar olurken, AKAMİB ise bu dönemde yüzde 4,2 artış ile 284 milyon 569 bin dolar ihracat geliri elde etti.

ABD’nin mobilya talebi arttı

Sektörün nisan ayında Türkiye genelinden yaptığı ihracatta en başarılı pazar 76,4 milyon dolarla Irak oldu. Irak’ı, Birleşik Krallık ve ABD izledi. İlk 10 pazar arasında en dikkat çekici artış yüzde 30,4 ile Gürcistan’a, yüzde 21,8 ile ABD’ye yapılan ihracatta kaydedildi. Gürcistan’a miktar bazında ihracat yüzde 82, ABD’ye yüzde 79 oranında arttı.

Ocak-Nisan döneminde ise en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke değişmezken, ABD’ye yapılan ihracat miktar bazında yüzde 90, değerde ise yüzde 37 büyüdü. AKAMİB’in nisan ayı ihracatında da Irak ilk sırada yer aldı. 13,6 milyon dolar ihracat yapılan Irak’ı sırasıyla; Almanya ve Romanya, ilk 10 pazar arasında en dikkat çekici artışlar ise yüzde 40,5 ile Gürcistan’a, yüzde 26,2 ile Romanya’ya yapılan ihracatta görüldü. Ocak-Nisan döneminde ise en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Irak, Almanya ve Fransa öne çıktı.

Bu dönemde Irak’a miktarda yüzde 102, değerde yüzde 58’lik ihracat artışı kaydedildi. Sektörün nisan ayına ilişkin ihracatını değerlendiren AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, şunları söyledi: “Nisan ayı ihracatımızda miktar bazında yüzde 12,8’lik artış kaydetsek de değerde yüzde 6,5’lik düşüş yaşadık. Yani, ihracatımızda belirgin bir talep artışı var. Ancak bunu değere dönüştüremiyoruz. Bunun temel nedeni de fiyat rekabetçiliğimizi kaybediyor olmamız.

Rakiplerimizle rekabet edebilmek için uygun fiyatlar vermek durumunda kalıyoruz. Uzun zamandır artan girdi maliyetlerine karşın döviz kurunun aynı oranda artmaması ile sektör firmalarımız zor durumda kaldı. Talebin güçlü olması, bizleri gelecek adına sevindirirken, diğer bir yandan kurun enflasyona paralel şekilde artmasını bekliyoruz. Maliyet sistemimizi kontrol edebilmek için döviz kurunun enflasyona paralel seviyelere doğru gelmesi, aynı zamanda ihracatımızın değer bazında da artmasına destek olacaktır.”