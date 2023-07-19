Mobilyada deprem sonrası destek talebi

Ziya İPEK

Türkiye mobilya üretiminde 6’ncı sırada yer alan Adana’dan yurtdışına geçen yıl 37,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Şehirde, mobilyacılık sektöründe faaliyet gösteren bin 464’ü Adana Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne, 450’si Adana Ticaret ve Sanayi Odası’na, 125’i de Adana Sanayi Odası’na kayıtlı atölye bulunuyor, kayıt dışı atölyelerle rakam 2 bin 500’e ulaşıyor.

Mobilya sektörünün daha fazla büyüyerek ülke ekonomisine güç verebileceğine dikkat çeken Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, sektörün 10 binin üzerinde istihdam sağladığını, Sarıçam’da tahsis edilecek yaklaşık 2 bin dönüm alandaki yatırımlarla sektörün daha fazla istihdam ve ihracat potansiyeline ulaşabileceğini bildirdi.

Firmalar zor durumda

Kahramanmaraş merkezli depremlerin firmalara sıkıntılı günler yaşattığını anlatan Yalçın Avcı, son zamanlarda krediye erişimin de güçleştiğini söyledi. Ekonomik dar boğazın getirdiği zorluklar yaşandığını, esnaf kefalet kooperatifleri ile küçük esnafa destek verildiğini ancak bunların yetersiz kaldığını ifade eden Avcı, “Krediye herkes ulaşamıyor, bundan ötürü sektörün büyük bir sıkışıklığı var.

Krediler açılsa bile biraz yüksek ve dengesizlik var” ifadelerini kullandı. Doların artarak normal seviyesine geldiğini belirten Avcı, bu durumun ihracatçı firmaların elini güçlendirdiğini bildirdi. Teşvik ve desteklerin, krediye erişimin mobilya sektörü için kolaylaşmasını istediklerini vurgulayan Avcı sözlerini şöyle sürdürdü: “Hükümet yetkililerine bu konudaki sıkıntılarımızı aktardık.

Deprem, sektörü tam sıfıra düşürdü. Örnek vermek gerekirse deprem öncesi; haftada 30 takım iş çıkartır, pazartesi günleri sipariş yağardı. Depremden sonraki iki hafta tek iş gelmedi, iki hafta böyle geçirdik. O durgunluk hala hissediliyor. Adana’daki mobilya sektörünün Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep’le ticari ilişkileri var.

Depremle birlikte iş hacmimiz büyük oranda düştü. Bugünlerde normal seyrine gelmeye başladı ancak bu aradaki durumdan dolayı firmalar hem ekonomik anlamda, hem elindeki nitelikli elemanı muhafaza etmekte zorlanıyor. Mobilya sektörü bu durumda krediye erişemeyince sıkıntılar da birikti.”

Adana her tarz mobilyada adından söz ettiriyor

Adana mobilya sektörünü de değerlendiren Yalçın Avcı, klasik koltuk iskeleti imalatında Türkiye’de birinci olduklarını söyledi. Modern tarz mobilya üretiminde yatak odası, yemek odası ve salon takımlarıyla da Adana’nın adından söz ettirdiğini kaydeden Avcı, klasik koltuk iskeletlerini, ülkenin her yanına en fazla ise Bursa-İnegöl, Kayseri ve Ankara'ya gönderdiklerini söyledi.

Adana’da imalatı yapılan iskeletlere, sevk edildikleri yerlerde “giydirme” tabir edilen işlemler uygulandığını, ihtişamlı hale gelen klasik koltuk takımlarının yurt dışı pazarlarda kendine yer bulduğunu vurgulayan Avcı, Adana’dan Nijerya, Sudan, Katar, Umman, Suudi Arabistan, Rusya, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne demonte veya iskelet mobilyalar gönderildiğini anlattı. Sektörün geçen yıl iç pazarın yanı sıra dış pazarlara 37 milyon 409 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Avcı, Adana’da üretimini gerçekleştirilen klasik ve modern tarz mobilyaların ayrıca Şırnak ve Gaziantep üzerinden de yurt dışı pazarlarına ulaştırıldığını dile getirdi.

Sarıçam yeni yatırımlarla çekim merkezi olabilir

Avcı, Adana Mobilyacılar Sitesi’nin sektörün ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığını, 5-6 yıldan bu yer arama çalışması yaptıklarını, merkez Sarıçam ilçesinde 2 bin dönüm alanda Milli Emlak’tan yer tahsisiyle ilgili son aşamaya geldiklerini müjdeledi.

İç pazarların yanında ihracat gerçekleştirilen ülke ve pazarların artırılmasının önemli olduğuna vurgu yapan Avcı, mobilya sektörünün Adana’da büyük bir potansiyeli olduğunu, işgücü konusunda zorluk yaşanmayacağını, yeni oluşturulacak Mobilyacılar Sitesi’nin gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelecek alım heyetleri için çekim merkezi olabileceğini bildirdi. Avcı sözlerine şöyle devam etti: “Mobilya sektörü Adana için çok önemli, irili ufaklı 2 bin atölyede 12 ile 14 bin civarında istihdam sağlanıyor.

Mevcut sanayi sitesinde işletmeler yerlerini büyütmek için üç dört katlı planlanmış hâlbuki alım heyetleri daha rahat bir ortamda gezdirilse, ihracat hacmi artar, büyüme daha iyi sağlanır. Sarıçam’da tahsis edilecek alanda daha fazla büyümeyi de hedefliyoruz. Büyük bir alan, büyük işler, iyi bir istihdam demektir. Bu yatırım, hem mobilya sektörüne güç katacak hem Adana ekonomisine hem ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Mobilya sektörü cari açık vermeyen sektörlerden biri, ham maddeyi de kendi ülkemiz içerisinden alınca cari fazla vereceğiz.”