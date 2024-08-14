Mobilyada ihracat birim fiyatı tasarımla 7 dolara çıkacak

Nurdoğan A. ERGÜN

Türk mobilya sektörü, dünya pazarındaki konumunu tasarım ve estetikle pekiştirmek, İstanbul’u da mobilya tasarım merkezi yapmak için kolları sıvadı. Oluşturulacak tasarım ekosistemi ile bugün mobilya ihracatında 3.5 dolar olan kilogram birim fiyatının 7 dolara çıkarılması hedefleniyor.

İstanbul’u mobilya tasarımının merkezi yapmak için harekete geçen Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED), 19-21 Eylül tarihlerinde Furnishings & Design Istanbul (FDI) etkinliğine ev sahipliği yapacak. Mobilyadan aydınlatmaya, ev tekstilinden aksesuara kadar iç mekân tasarımının yenilikçi, özgün ve estetik çözümlerinin buluşacağı etkinlik, İstanbul Fuar Merkezi’nde 5 bin metrekarelik alanda 50 firmayı ağırlayacak.

“Tasarımı endüstrinin kalbine yerleştireceğiz”

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, fuara yönelik olarak “Türkiye’nin doğru konumlanan, hedefi ve misyonu belli olan, tasarım odaklı bir organizasyona ihtiyacı vardı. FDI, bu ihtiyaca cevap olarak organize edildi” dedi. Tasarımın ürüne ruh ve değer kattığını vurgulayan Güleç, “Bizde tasarım da var tasarımcı da. Ama ekosistem kurulmalı.

Ancak tasarımla hedeflediğimiz 7 dolarlık birim fiyatlara ulaşabiliriz. Biz tasarımı endüstrinin kalbine yerleştireceğiz. Bu amaçla tasarım sektörü ile kader birliği yaptık” diye konuştu. Tasarımı ‘fark yaratmak’ olarak tanımlayan Güleç, “Fark yaratanları bir araya getireceğiz” dedi.

“Güçlü bir sıçrama noktası yaratacağız”

Türkiye mobilya sektörünün son 20 yıl içinde büyük bir dönüşüm yaşadığına dikkat çeken Güleç, “Sektörümüz, son 20 yılda ihracat yapan, dış ticaret fazlası veren, ülke ekonomisine ciddi katkı sunan bir endüstri haline geldi. Sahip olduğumuz üretim gücü ve pazarlama faaliyetleri ile dünyanın yedinci büyük mobilya ihracatçısı durumuna geldik. Bu başarı hikayesinin güçlenerek devam etmesi gerekiyor. Bu da ancak endüstrinin merkezine ‘tasarımı’ yerleştirmekle mümkün olabilir. Ancak özgün tasarımlarımızın zayıf kalması hızımızı kesiyor. FDI, markalara tasarım odaklı güçlü bir sıçrama noktası yaratmak için dizayn edildi” dedi.

Geri dönüşüm laboratuvarı kurulacak

Furnishings & Design Istanbul (FDI) etkinliğine yüzde 99’u yerli 50 firmanın katılacağını açıklayan Ahmet Güleç, “Bu yıl lokal olarak organize edeceğiz, gelecek yıldan itibaren uluslararası boyuta taşıyacağız” açıklamasını yaptı. Fuarın sürdürülebilirlikten inovasyona kadar farklı alanlara odaklandığını aktaran Güleç, şöyle devam etti: “Merkezinde tasarımın, sürdürülebilirliğin, iyiliğin olduğu bir değerler zinciri yaratarak tasarım kültürümüzle dünyada marka olmak istiyoruz.

Bunun için fuarda ürün sergileme alanlarının yanı sıra; FDI Stage ve FDI Talks adı altında bir alanımız olacak. Bu bölümde çıtası yüksek sohbetler ve tartışmalar gerçekleştireceğiz. Üreticilerimizin, markalarımızın mutlaka tasarımcı ile çalışmasını ve özgünlüklerini geliştirerek ürünlerindeki katma değeri artırmalarını çok önemsiyoruz. Bu amacı destekleyen bir diğer bölümümüz Designer-to-Business (D2B) alanımız olacak. Buradaki program kapsamında tasarımcılarımızı üreticilerimizle bir araya getireceğiz, verimli iş ilişkileri kurmalarına olanak sunacağız.”

FDI’ın Türkiye tasarım dünyasında önemli misyonlar yüklendiğini, sürdürülebilirlik tarafında da karbon ayak izi düşük bir organizasyon olmayı hedeflediğini kaydeden Ahmet Güleç, Onaranlar Kulübü ile yürüttükleri projeyi şöyle anlattı: “Onaranlar Kulübü ile kuracağımız FDI geri dönüşüm laboratuvarı (ReUpcycle Lab) ile biriken atıkları yeniden değerlendireceğiz.

ReUpcycle Lab’ta bu yıl kullanılan dekor materyalleri; satranç seti, geri dönüşüm kutuları, oyun alanları olarak yeniden tasarlanacak. MOSFED olarak biz, bu ürünleri ihtiyaç sahibi okullara ileteceğiz. Böylece hem sosyal bir fayda sağlayacağız hem de atık üretiminin azaltılmasına katkıda bulunacağız.”

Tasarım Komitesi’nde kimler var?

FDI Tasarım Komitesi’nde Özyeğin Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alpay Er, iç mimar ve tasarımcı Ahmet Raşit Karaaslan, mimar Aynur Yılmaz, yüksek iç mimar Cem Cemal Çobanoğlu, stratejik iletişim danışmanı Cengiz Ayyıldız, endüstri ürünleri tasarımcısı ve iç mimar Ece Yalım, tasarımcı, küratör ve eğitmen Erdem Akan ve endüstriyel tasarımcı Şule Koç yer alıyor. FDI’da sergilemesi yapılan bütün ürünler Tasarım Komitesi tarafından özgünlük ve tasarımcı ile çalışma kriterlerine göre belirlendi.

“Gelir Vergisi dilimi acilen yükseltilmeli”

Basın mensuplarının ekonomiye dair sorularını yanıtlayan MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, “Döviz-enflasyon kıskacında mobilya özelinde 2024 yatay seyir izleyen bir yıl. Küresel konjonktürden biz de etkileniyoruz. Mobilya sektörü ağırlıklı KOBİ’lerden oluşan bir yapıya sahip ama fason üretmediğimiz için daha az etkilendik” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı’na da seslenen Güleç, “Gelir Vergisi diliminin acilen yükseltilmesi lazım. Maaşın önemli bir dilimini vergiye ödemek enflasyonla mücadele etmenin yöntemi olamaz” diye konuştu.