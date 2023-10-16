MTOSB 30. yılında yeni yatırımlarla büyüyecek

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Programın açılışında konuşan MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, 30 yıl önce Mersin’in ileri gelen kurumları, dernekleri ve tüm dinamiklerinin tek bir payda haline gelerek bir fidan ektiğini ve bu fidanın, üretim ve istihdam alanının büyümesi ve gelişmesi için çalıştıklarını söyledi.

Sabri Tekli, geriye dönüp bakıldığında tek bir firmayla 380 hektar alan üzerinde başlayan bu yolculuğun, 10 milyon metrekareyi aşkın bir yüzölçümüne ulaşarak, dünyanın 100’ü aşkın ülkesine ihracat yapan, 30 bine yakın istihdam sağlayan, yıllık milyarlarca dolarlık iş hacmine sahip bir ticaret merkezi haline geldiğine dikkat çekti.

Tekli, önemli lojistik avantajlarla perçinlenen, 250’yi aşkın firmanın bacasının tüttüğü, on binlerce insana istihdam kapısı olan MTOSB’nin içerisinde İSO 500’de 11 firma, TİM’in en yüksek ihracat yapanlar listesinde ise 14 firmanın yer aldığını belirtti.

Mersin’in vergi rekortmenlerine ve seçkin yatırımcılarına ev sahipliği yaptığını aktaran Tekli, “30 yıl önce dikilen bu fidan binlerce insanın gayretleriyle yeşerdi, büyüdü ve dalları tüm dünyaya uzanan bir ağaç oldu. Meyveleri ise şehrimize, ülkemize ve her bir insanımıza ulaşıyor; aş oluyor, umut oluyor, bereket oluyor.

İşte buradaki başarı; Yöneticilerimizin, bürokratlarımız, üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın OSB çalışanlarımızın, yatırım yapan tüm sanayicilerimizin ve çalışanlarının gururudur. Bu ailenin bir ferdi olduğum için bende çok gururluyum. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nin 30. yılını kutlarım” dedi.

“Sanayicimiz kendisini sürekli yeniliyor”

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan’da programda yaptığı konuşmada, MTOSB’nin 1993 yılında 380 hektarlık bir alanda 35 parsel ile yola çıktığını, 5.’nci ve 6.’ncı etap ile birlikte bugün 25- 30 bin bandında ki istihdamın 50 bine çıkmasının hedeflendiğini kaydetti. Geçtiğimiz hafta MTOSB’nin 4.’ncü etap toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade eden Pehlivan konuşmasını şöyle sürdürdü, “Görüştüğümüz firmalar istihdamdan, üretimden, teknolojiden ve yapay zekâdan bahsediyorlar görüyoruz ki sanayicimizde kendini her geçen gün yeniliyor. Ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ediyor ve fikrini, projesini, yatırımını buna göre şekillendiriyor. Bu da geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre 4 milyar dolar olan ihracatımızı, 6 milyar dolara çıkmasını sağlıyor. Dolaylı ihracat ve diğer toplam ticaret hacmini kattığımızda Mersinimiz 35 milyar dolar bir ticaret hacmine sahip. Mersin tarımda, sanayi de teknoloji ve yenilik alanında üretimini sürdürüyor. Fikirler üretip projeler geliştiriyor. Türkiye’miz büyüdükçe Mersinimiz büyüyor, Mersinimizin büyümesi de Türkiye’mizin ekonomisine katkı sağlıyor. Bu şekilde geleceğe güvenle bakıyoruz.”