  MTSO, iş dünyasını geleceğe hazırlıyor

Derya ÖZGÜR

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, yeni teknolojilerin ve dijitalleşmenin, yeni beklentileri karşılayacak insan gücü arayışına da hız kazandırdığını belirterek iş yapma modellerinden tüketim alışkanlıklarına kadar pek çok alanın dönüşüme uğradığını dile getirerek özellikle pandemi süreciyle birlikte çevrimiçi alışverişin yaygınlaşmasıyla birçok sektörde e-ticaretin uygulanması ihtiyacının doğduğunu söyledi.

Çakır, “Mersin iş dünyası her geçen gün daha çok ‘online’ ticaret sistemlerine geçme alışkanlığı kazanıyor. Öte yandan iş yapma şekli de değişiyor. Örneğin, mavi yakalı tanımı artık kas gücü kullanan işçi değil, elinde tablet olan bir operatör şekline dönüşüyor. Dijitalleşmesini hızlandıran firmalarımızda bunu görüyoruz. Bu da bir yeni nesil mesleki eğitim gerektiriyor” dedi.

“2024 yılı Mersin için yeşil dönüşüm yılı olacaktır’’

Çevre konusunu sadece prestij ve ayrıcalıklı bir konu olarak değil, aynı zamanda ekonomik ve yaşamsal bir öncelik olarak değerlendiren Hakan Sefa Çakır, iş dünyasının sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüme uyum zorunluluğuna da vurgu yaparak 2024 yılının Mersin iş dünyası özelinde bir yeşil dönüşüm yılı olacağını söyledi.

Çakır, “Sürdürülebilir, kaliteli bir ekonomi ve yaşanır bir çevreyi muhafaza etmek adına artık bütünsel bir yeşil dönüşüm ortaya koymak zorundayız. Bütünsel diyoruz, çünkü bu konu sadece ekonomi veya üretimle sınırlı değil, kent yönetimlerinden kamuya, iş dünyasından bireylere kadar, her kesim bu işe entegre olmak zorundadır” dedi.

Çakır, “Doğamızı, tüm dünyanın ortak değeri olarak görüyoruz. Bu anlamda, başta su olmak üzere, doğanın zenginliklerinin kullanılmasında, üstümüze düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak firmalarımız özelinde sadece farkındalık yaratmıyor, aynı zamanda kurumlarla işbirliği için çalışıyoruz.

Bu aynı zamanda AB Yeşil Mutabakatına hazırlık için de elzem bir konudur. İşletmeler artık sadece kâr peşinde koşmuyor; aynı zamanda gezegenimiz ve toplumumuz için de sorumluluklarını yerine getiriyorlar. Yeşil enerji, atık azaltma ve sosyal sorumluluk projeleri, şirketlerin gündeminde üst sıralarda yer almaktadır. Tüketiciler ve çalışanlar, bu tür değerlere sahip şirketleri tercih etmektedirler” diyerek sözlerini tamamladı.