Mücevherin merkezi Hindistan’a Zen’den yatırım

Mehmet Hanifi GÜLEL

Pırlantalı mücevher sektörü şirketi Zen Pırlanta, üretim yatırımlarının yanı sıra yeni dönemde farklı pazarlara yönelik ataklarıyla dikkat çekiyor. Global bir marka olmayı hedeflediklerini ve bu yönde adım attıklarını kaydeden Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, 2023’ün ikinci yarısında yeni tesislerini İstanbul’da faaliyete geçirdiklerini aktardı. Elmas Kule’de kurdukları mücevher üssü ile dünyanın sayılı pırlantalı mücevher üretim merkezlerinden biri olduklarını belirten Güzeliş, ‘’Hindistan pazarına adım atmak amacıyla bir ortaklık gerçekleştirdik. İlk mağazamızı Ağustos başında Mumbai’de, ikinci mağazamızı ise Aralık ayında açacağız. Pırlantalı mücevher alanında en hızlı büyüyen pazarlardan biri olan Hindistan’da, tercih edilen bir marka olmak istiyoruz. Hindistan’da 5 ile 7 yıl içinde 100 şube hedefliyoruz” dedi.

Yılsonuna kadar yurt dışında 5 şube daha açacak

Bünyesindeki üç marka; Zen Pırlanta, Blue Diamond ve D Diamond ile dünyada toplam 384 mağaza ile hizmet verdiklerini söyleyen Güzeliş, ‘’Corner’lar ile birlikte bu sayı 24 ülkede 531 noktaya ulaştık. Faaliyet gösterdiğimiz ülkeler; ABD, İngiltere, Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Arnavutluk, Bulgaristan, Slovakya, Kosova, Makedonya, Sırbistan, Kazakistan, BAE, Irak, Kuveyt, Katar, Fas, Mısır, Cezayir, Liberya, Kıbrıs, Hindistan ve Çekya. Artan üretim hacmiyle yeni pazarlara girmek üzere çalışmalar yapıyoruz. Panama ve Kanada’da da görüşmelerimiz başladı. Bu yıl içinde yurt dışında 5 şube daha açmayı planlıyoruz’’ diye konuştu.

Erkek mücevheri satışları yüzde 100 arttı

Üretim merkezine yaptıkları yatırımla 600 kişilik istihdam sağladıklarını ve ayda 60 bin adet mücevher ürettiklerini söyleyen Güzeliş, ‘’Türkiye’nin en iyi mücevher ustaları ile üretim yapıyoruz. Aylık satış hareketlerine baktığımızda en çok tektaş, tamtur, su yolu bileklik, kolye ve baget pırlantalar tercih ediliyor. Son yıllarda hem Türkiye’de hem dünyada erkekler de pırlantaya ilgi duymaya başladı. En son Babalar Günü’nde bunun etkilerini çok net gördük. Genel olarak geçen yıllara göre erkek mücevherleri satışlarında yüzde 100 artış yaşıyoruz” dedi.