Mükellefin maliyetini azaltan yeni uygulamalar devrede

Hazine ve Maliye Ba­kanlığı, mükellefle­rin uyum maliyetleri ile bildirim yükümlülükleri­ni azaltmak, kayıt dışı ekono­minin önüne geçmek amacıy­la çeşitli düzenlemeleri uy­gulamaya alıyor. Bakanlığın Gelir İdaresi Başkanlığı tara­fından hazırlanan Vergi Usul Kanunu genel tebliğleri, Res­mi Gazete’de yayımlandı.

Bu­na göre, 2005 yılından bu yana bilanço esasına göre defter tu­tan mükellefler tarafından ve­rilen ve 1,6 milyon mükellefin alım ve satımlarını bildirildiği Ba-Bs uygulamasına son ve­rildi. Elektronik belge uygula­malarını kullanan mükellef­ler ile düzenlenen elektronik belgelerin sayısında meydana gelen artış ve kurumlar arası veri paylaşımının etkinleşti­rilmesi bu formlara olan ihti­yacı azalttı. Bu durumu dikka­te alan Bakanlık, aylık olarak verilen ve hem mükellefler hem de meslek mensupları açısından bir iş yükü meyda­na getiren söz konusu form­ların alınması uygulamasına son verdi.

Sıfır araç alanlar e-Tebligat’a dahil olacak

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) ilk kez 2016 yılında kul­lanıma sunulan ve 9,5 milyona yakın kişi tarafından kullanı­lan elektronik tebligat uygu­lamasıyla tebligatlar, ücret­siz olarak elektronik ortam­da yapılıyor ve bu tebligatlara Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil üzerinden ulaşılabili­yor. Bununla birlikte kendisi­ne e-Tebligat gönderilen kişi­ler, anlık olarak SMS ve e-Pos­ta yoluyla da bilgilendiriliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı tara­fından geliştirilen ve Emni­yet Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere 8 kamu kurumu tarafından da kullanılan bu uygulama saye­sinde kamu milyarlarca liralık kağıt, toner ve posta masra­fı gibi maliyetlerden tasarruf ediyor. Ayrıca, bu uygulamay­la uzun bürokratik süreçler ortadan kalktığı gibi tebligat kaynaklı hukuki ihtilafların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Elektronik tebligat uygula­masının faydalarından daha fazla yararlanılabilmesi ama­cıyla yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2025’ten itibaren sıfır araç alanların da elektronik tebligat uygulamasına dahil olması planlandı. Bu kapsam­da sıfır araç alan Türkiye’de­ki uluslararası kuruluşlar ve bunların yönetici kadroların­da görev yapan Türkiye Cum­huriyeti vatandaşı olmayan mensupları, engellilik oranı yüzde 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler ile 18 yaşı­nı doldurmamış olanlar için bir zorunluluk söz konusu ol­mayacak.

Ödeme cihazlarına ilişkin süreçler netleşti

Bakanlıkça 2013 yılında ya­pılan düzenlemeyle peraken­de mal ve hizmet sunan işlet­melerdeki banka kartları ile ödeme yapılmasına imkan sağlayan POS cihazları ile fiş düzenleyen ödeme kaydedici cihazlar birleştirildi ve her iki belgenin bütünleşik olarak dü­zenlenmesine sağlayan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz­ların kullanılması öngörüldü.

Bu cihazlarla mükelleflerin satışları için kullandığı satış uygulama yazılımları arasın­da entegrasyon yapıldı ancak geçen sürede bu entegrasyon­lar tam olarak sağlanama­dı. Yayımlanan tebliğle, Gelir İdaresi Başkanlığına yapıla­cak bildirimlerin usulleri net olarak belirlendi. Ayrıca öde­me kaydedici cihaz muafiye­tinden yararlanılabilmesi için taşınması gereken şartlar ve limitler güncellendi ve bu li­mitlerin her yıl yeniden değer­leme oranında artırılması ön­görüldü. Ayrıca iki yıl üst üste bu şartları taşımayanlar tek­rar ödeme kaydedici cihaz kul­lanmaya başlayacak.

Ayrıca, satış uygulama yazılımları ile yeni nesil ödeme kaydedici ci­hazlar arasında yapılması ge­reken entegrasyon işleminden hem yazılım firmaları hem de bu cihazı üretenler sorumlu oldu. Bu sorumluluğun yerine getirilmediğinin tespiti halin­de söz konusu firma ve üretici­lere her bir tespit için ayrı ay­rı 200 bin lira özel usulsüzlük cezası kesilecek. Öte yandan yeni nesil ödeme kaydedici ci­haz almak zorunda olmasına rağmen kendilerine banka ve­ya ödeme kuruluşları tarafın­dan münferit POS cihazı ve­rilen mükelleflere bu POS’la­rı temin eden banka ve ödeme kuruluşlarına da her bir tespit için ayrı ayrı 200 bin lira özel usulsüzlük cezası verilecek.

Vergide elektronik dönemi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen Dijital Vergi Dairesi ile dilekçe verme, bildirimde bulunma, ödeme yapma, tebligat kontrol etme gibi vergisel tüm yükümlülükler vergi dairesine gitmeden elektronik ortamda gerçekleştirebiliyor. Mükellefler, Dijital Vergi Dairesi’nde yer alan hizmetler için Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında yer alan kendi çalışanlarını işlem yapabilmeleri konusunda yetkilendirebiliyorlardı. Tebliğle bundan böyle mükellefler, çalışanlarının yanı sıra aralarında aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan serbest muhasebeci mali müşavirleri, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin tasdikine ilişkin sözleşme bulunan yeminli mali müşavirleri de Dijital Vergi Dairesi’nde yer alan hizmetlerde işlem yapabilmeleri konusunda yetkilendirebilecek.

Bu sayede mali müşavirler, mükelleflerin bilgilerine gerek duymadan kendi bilgileri ile Dijital Vergi Dairesi’ne giriş yaparak yetkili oldukları işlemleri mükellefleri adına yapabilecekler.