Muş, bal ve pekmezde markalaşıyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Muş İli Arı Yetiştiricileri Birliği son yıllarda bal üretimini artırırken, şeker pancarında pekmez üretmeye hazırlanıyor. Geçen yıl 750 ton bal ürettiklerini kaydeden Birlik Başkanı Fırat Pekbay, illerinde şeker pancarı üretiminin yaygın olmasından dolayı şeker pancarı pekmezi üretimine başladıklarını söyledi. Bölgede katma değer yaratmayı istediklerini ve ilk etapta yıllık 10 ton pekmez üretmeyi hedeflediklerini aktaran Pekbay, Muş Alparslan Üniversitesi’nden Doç. Dr. Zeliha Tekin’in danışmanlığında ‘Pancar-ı Şifa’ adıyla marka tescil başvurusu yaptıklarını bildirdi.

İlk etapta 10 ton pekmez üretilecek

Muş Ovası’nın zengin toprak yapısı sayesinde, illerinde faaliyet gösteren şeker fabrikasının olmasından dolayı şeker pancarı üretiminin yaygınlaştığını ileten Pekbay, kendilerinin şeker pancarı pekmezi üretimine başladığını aktardı. Türkiye de endüstriyel ölçekte şekar pancarı pekmezinin Marmara Bölgesi’nde üretim yapıldığını, ancak Doğu Anadolu-Güneydoğu bölgelerinde böyle bir üretimin mevcut olmadığına vurgu yapan Pekbay, “Bölgemize katma değer sağlamak için böyle bir atılımda bulunduk.

İlk etapta yıllık 10 ton pekmez üretmeyi hedeflemekteyiz. Muş Alparslan Üniversitesi’nden Doç. Dr. Zeliha Tekin hocamızın danışmanlığında ‘Pancar-ı Şifa’ adıyla tescil başvurusu yaptığımız bir markamız mevcut. Markalaşma yolunda attığımız adımlar ise şöyle; markanın adı, logosunu oluşturmak oldu. Markalaşma yolunda ikinci adım ise Türk Patent ve Marka Kurumu’na Marka Tescil Başvurusu yapmak oldu. Ardından sosyal medya hesapları ve web sayfasını hazırladık.

Atılacak diğer bir adım ise marka tescil olunduktan sonra standardizasyona gitmek, pazar ağını kurmak, doğal yollarla ürünün raf ömrünü uzatabilmek ve üretim kapasitesinin artırılarak istihdam yaratmak. Fabrikamızda şu anki şartlarda manuel dolum ve paketleme yapılıyor. Ancak ilerleyen zamanlarda otomatik olum ve paketleme ekipmanlarımız da hazır hale getireceğiz” dedi.

Önümüzdeki dönemde şeker pancarı pekmezin yanında çalı pekmezi, cevizli sucuk, pestil ve lokum gibi yan ürünlerle üretimimizin ürün yelpazesini genişletmeyi planladıklarını aktaran Pekbay, “Söz konusu ürünler için KOSGEB desteği için proje başvurumuz oldu. Yıkama, doğrama, haşlama, sıkma, kaynatma, dinlendirme makinalarının alımını yapacağız. Makinelerimizi büyüteceğiz” diye konuştu.

Bal üretiminin yüzde 15’ini ihraç ediyor

Muş İli Arı Yetiştiricileri Birliği’nin 2004 yılında ilde arıcılık sektöründe faaliyetlerine başladığını anlatan Pekbay, bugün mevcut üye sayılarının ise 460 tane olduğunu bildirdi. Toplamda 61 bin arı kolonilerinin bulunduğunu açıklayan Pekbay, “Birliğimizdeki hizmetleri sağlamak üzere ücretsiz danışmanlık hizmeti alıyoruz. ‘Zoveser’ adıyla bal markamız var. İlimizdeki bal rekoltesi ortalama 650 ton civarında bulunuyor.

Süzme baldan sepetli kara kovan balına, üçlü kasetten altılı kasette kadar bal üretiyoruz. Bunların dışında; arı sütü, polen, arı ekmeği (perga), bal mumu, propolis ve arı zehri de üretiyoruz. Birliğimiz 2024 yılında yaklaşık 750 ton bal üretti. Ortalama bal fiyatı 120 TL civarında düşünürsek; yıl bazında ekonomimize yaklaşık 90 milyon TL’lik bir katkıda bulunduk. Bu yıl kayıtlı 61 bin koloni ve koloni bazında il ortalaması olan 14 kg’dan hesaplarsak, yaklaşık 850 ton bal rekoltesi bekliyoruz.

Bu yılki tahmini kg ücreti 160 TL olduğunu varsayarsak; bu yılki balımızın ülke ekonomisine katkısını 136 milyon TL olacağını tahmin etmekteyiz. Üretimimizin yaklaşık yüzde 15’ni ihraç ediyoruz. İhracat yaptığımız ülkelerin başında Fransa, Almanya, Hollanda, İsviçre, İngiltere, Irak, Kuveyt ve Katar ülkeleri geliyor” açıklamasında bulundu.

Markalaşma KOBİ ve firmalara fayda sağlıyor

Markalaşma danışmanlığı kurumlara, firmalara ve KOBİ’lere önemli fayda sağladığına vurgu yapan Doç. Dr. Zeliha Tekin, “Ürünlerimizi piyasaya sunarken; doğal yollarla ürettiğimiz ürünlerimizi kendi markamızla tüketiciye aracı olmadan güvenli bir şekilde ulaştırmamıza yardım eder. Bilinen, güçlü bir markanın hedef kitle tarafından hemen tanınması, müşterilerine değer katan ürünler sunması ve rakiplerinden farklı ve özgün olması gibi yönleri vardır. Güçlü bir marka ürüne ruh katarak temsil ettiği imajı yansıtır ve katma değer, yüksek pazar payı, yüksek satış ve kâr sağlar” dedi.