Mustafa Teke, TTB'nin yeni başkanı oldu
Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Seçer’in istifasının ardından Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Süheyl Batmaz başkanlığında ve yönetim kurulu üyeleri Yücel Gürbüz, Mustafa Teke ve Ayhan Bayram’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, 5174 sayılı kanun çerçevesinde yeni yönetim kurulu başkanlık seçimi yapıldı.
Yapılan seçimde Kemal Süheyl Batmaz Yönetim Kurulu Yetkili Başkan Yardımcılığına ve Yücel Gürbüz Sayman Üye olarak kalan süreyi tamamlamak üzere oybirliği ile seçildi. Yönetim kurulu üyeleri seçim sonrası yaptıkları açıklamada “Bizler, buraya üye olan herkesi temsil ediyoruz.
Türkiye’nin sayılı Borsa’sı olan bu yapı, hepimizin ortak yuvasıdır. Bu dünde böyleydi, yarında böyle olacak. Hep birlikte el ele vererek Tarsus’umuza değer katmaya devam edeceğiz. Tarsus’umuza dair konuların çözümü noktasında birlikte hizmetin gönüllüsüyüz.”