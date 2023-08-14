Mustafa Teke, TTB'nin yeni başkanı oldu

Yapılan seçimde Kemal Süheyl Batmaz Yönetim Kurulu Yetkili Başkan Yardımcılığına ve Yücel Gürbüz Sayman Üye olarak kalan süreyi tamamlamak üzere oybirliği ile seçildi. Yönetim kurulu üyeleri seçim sonrası yaptıkları açıklamada “Bizler, buraya üye olan herkesi temsil ediyoruz.

Türkiye’nin sayılı Borsa’sı olan bu yapı, hepimizin ortak yuvasıdır. Bu dünde böyleydi, yarında böyle olacak. Hep birlikte el ele vererek Tarsus’umuza değer katmaya devam edeceğiz. Tarsus’umuza dair konuların çözümü noktasında birlikte hizmetin gönüllüsüyüz.”