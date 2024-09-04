Müteahhitler yurt dışında 11,2 milyar dolar ‘inşa’ etti

Türk müteahhitlik sektörünün bu yılın 8 ayında yurt dışın­da üstlendiği proje tutarı 11,2 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, sektörün geçen yıl üstlendiği proje tutarı, küresel ekonomik sorunlar ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın etkisine rağmen 28,1 milyar doları buldu. Bu dönemde 433 proje üstlenildi.

Rusya ilk sırada

Türk müteahhitlik sektörü bu yı­lın 8 ayında ise yurt dışında 148 pro­je üstlenirken bunların toplam tutarı 11,2 milyar dolar olarak kaydedildi. Sektörün üstlendiği işlerde ortala­ma proje bedelindeki seyir de dikkati çekti. Sektör, son olarak 2015’te 83,8 milyon dolarlık ortalama proje bede­line ulaşırken, 2021’de bu rakam 68,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleş­ti. Ortalama proje değeri, 2022’de 39,4 milyon dolar, geçen yıl ise 64,9 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu yılın ocak-ağustos döneminde ise ortalama proje bedeli yaklaşık 75,7 milyon dolar oldu.

Yurt dışı müteah­hitlik sektörü 1972’den ağustos ayı sonuna kadar 137 ülkede 515 milyar dolar değerinde 12 bin 277 proje üst­lendi. Bu dönemde üstlenilen proje­lerin ülkelere göre dağılımında Rus­ya, yüzde 19,9’luk payla ilk sırada yer aldı. Söz konusu ülkede bugüne ka­dar 102,3 milyar dolarlık proje yürü­tüldü. Rusya’yı yüzde 10,4’lük payla Türkmenistan takip ederken bu ül­kede üstlenilen projelerin tutarı 53,5 milyar dolar oldu. Irak, yüzde 6,8’lik pay ve üstlenilen 34,9 milyar dolarlık projeyle üçüncü sırada yer aldı.

Bu ülkeleri, 31 milyar dolarlık projeyle Libya ve 29,5 milyar dolarlık projeyle Kazakistan izledi. Sektörün üstlen­diği projelerde Suudi Arabistan yüz­de 5,6’lık pay ve 29 milyar dolarlık bedelle öne çıktı. Bu dönemde Ceza­yir’de 22,7 milyar dolarlık, Katar’da 20,3 milyar dolarlık, Azerbaycan’da 19,4 milyar dolarlık, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 13,2 milyar dolarlık proje üstlenildi.

En çok kara yolu projesi yapıldı

Türk müteahhitlerin yurt dışında bugüne kadar üstlendiği projelerde yüzde 13,9 oranıyla kara yolu, tünel ve köprüler ilk sırayı aldı. Bu sektörü, yüzde 13,8 ile konut, yüzde 8,6 ile enerji santrali, yüzde 7,1 ile ticaret merkezi ve yüzde 6,6 ile havalimanı yatırımları takip etti.