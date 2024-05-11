My Sogliola'dan kadınlara özgün bir tarz ve rahatlık

Zühre KURT

Uzun süredir yiyecek-içecek endüstrilerinde stratejik planlama, uygulama, maliyet yönetimi, ekip yönetimi ve üst düzey gıda operasyonlarını yönetme konusunda geniş bir deneyime sahip olan şef Çiğdem Alagök yeni bir sektöre yelken açtı.

Tasarımlarıyla denizin derinliklerinden gelen şıklık ve özgürlük hissini vermek istediğini söyleyen Alagök: “My Sogliola adını verdiğim markam ile kadınlara özgün bir tarz ve rahatlık vaat ediyoruz. My Sogliola'nın sofistike ve çekici tasarımları, gün boyu hareket halinde olan kadınların ihtiyaçlarına cevap verirken şıklıklarını da en iyi şekilde tamamlar.

Sürü psikolojisine meydan okuyan, özgür hareket etmeyi seven, keşfetmeye hevesli ve cesur kadınlar için tasarlanan My Sogliola koleksiyonu, kadınlara denizle özgürlüğün ve huzurun birleşimini sunar. Su sporlarına meraklı ve aktif bir yaşam tarzını benimseyen kadınları hedefliyoruz. Sörf, kürek çekme, dalış ve yelken gibi sporlarla uğraşan kadınlar için tasarlanan ürünler, özgürlüğü ve macerayı simgeliyor” dedi.

Çiğdem Alagök, ilk gastronomi mezunlarından

Türkiye’nin ilk gastronomi mezunlarından biri olan Alagök, bu alandaki eğitimini 2007 yılında Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde tamamladı. Mezuniyetinin hemen ardından farklı işletmelerde profesyonel olarak çalıştı.

Gastronomi disiplininde dünya standartlarını deneyimlemek için Londra'da iki Michelin yıldızlı bir restoranda çalıştı. Ritz Carlton, Park Hyatt, Turkish Do§Co, W Hotel, Sardunya Catering grubu gibi beş yıldızlı otel ve yiyecek içecek endüstrilerinde çalıştı. 2012 yılında Sardunya Grubuna bağlı Bosphorus Brewing Company'nin mutfağını kurdu. 2015 senesinde Sardunya Karaköy Restaurant'ın mutfak servis koordinatörlüğüne geçti, aynı zamanda Bilgi ve Bahçeşehir Üniversitelerinin Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Pandemi döneminde, restoran sektörünün duraksamasıyla, evlere yönelik online satış kanalında Beslem Et Ürünleri projesini gerçekleştirdi, Beslem çatısı altında endüstriyel donuk yemek segmentinde tarifler hazırladı. Mavi besinlerin sürdürülebilir yaşamın temel kaynaklarından biri olacağına inanan Alagök, deniz ürünleri mutfağını bir uzmanlık alanı olarak seçti. Denizi ve deniz canlılarını daha yakından tanımak için 2013 senesinde dalış eğitimine başladı. Yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirdiği 400'e yakın dalış deneyimi sonrası 3 yıldız derin dalış uzmanı unvanı aldı.

Deniz merakından, mayo tasarımına

İtalyanca'da dil balığını ifade eden My Sogliola, 2023 Nisan ayında kurulmuş bir mayo markası ve tüm parçalarda denize ait motifleri simli ve parlak nakışlarla süslüyor. Dalış dersleri alan ve CMAS derin dalış uzmanı olan Alagök, deniz altına olan merakı sayesinde mayo tasarımına başladığını belirtiyor ve ilk kapsül koleksiyonu ile ilgili şunları söylüyor: “Dalış deneyimim mavi dünyanın dinamiklerini hissetmemi sağladı. Su temasını yansıtan detaylar, kadınlara denizin derinliklerindeki gizemli atmosferi ve özgürlüğü hissettirirken koleksiyona sofistike ve özgün bir dokunuş katıyor. Bu dokunuşlarla, kadınlara kendilerini iyi hissettiren bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz” dedi.