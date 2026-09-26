Narbay: Rekabetçilik kaybı nedeniyle ABD fırsatını kullanamıyoruz

Hüseyin VATANSEVER

Türkiye Giyim Sanayici­leri Derneği (TGSD) Yö­netim Kurulu Müşterek Başkanı Toygar Narbay, yılın ilk 8 ayını sektör açısından değer­lendirerek üretim tarafında bas­kının sürdüğünü söyledi.

Ağus­tos 2026 itibarıyla kapasite kul­lanımının hazır giyimde yüzde 77, tekstilde yüzde 70,4 ile tari­hi ortalamaların altında kaldığı bilgisini paylaşan Narbay, “Sek­törel PMI hâlâ daralma bölge­sinde; tekstil 44,1, hazır giyim 47,4. Yani talep zayıf. Baskılanan kur-yüksek faiz makası, firma­ların faaliyetlerinden elde ettik­leri kârı finansmana aktarmaya ve sermayelerini eritmeye de­vam etti” şeklinde konuştu.

İhracat ve dolayısıyla ulusla­rarası pazarlardaki tabloyu da yorumlayan Toygar Narbay, iki farklı hikâye ile karşılaştıkları­nı söyledi. Sektörün Avrupa’da pazar kaybının sürdüğünü ifa­de eden Toygar Narbay, “AB’nin AB dışı hazır giyim ithalatı ilk yedi ayda yüzde 4,9 gerilerken Türkiye’den ithalat yüzde 13,3 düştü.

Ana pazarımızda rakip­lerimizden daha hızlı kaybedi­yoruz” dedi. ABD pazarı için ise tam tersi bir durumun yaşandı­ğını kaydeden Toygar Narbay, “Toplam hazır giyim ithalatı yüzde 8,2 azalırken Türkiye’den ithalat yüzde 10 arttı. ABD’nin tedarik zincirlerini çeşitlendir­mesi bize ayağımıza gelen bir fırsat sunuyor. Ancak rekabet­çilik kaybımız yüzünden bu fır­satı tam olarak kullanamıyoruz” dedi.

“Temkinli bir iyileşme var”

Belirsizlik ve öngörülemezli­ğin hala çok yüksek seyrettiğini belirten Narbay, “Bu nedenle ke­sin olmamakla birlikte temkinli bir iyileşme var. Sektörümüzde konkordato başvuruları ilk 8 ay­da geçen yılın aynı dönemine gö­re yüzde 28 geriledi. 2024-2025 yıllarındaki sert tırmanışın ar­dından bu ilk gevşeme sinyali umut verici. İstihdamda küçük de olsa bir artış var” ifadesini kullandı. Dünya hazır giyim ih­racatında yaşanan yüzde 8 da­ralma karşısında Türkiye’nin hazır giyim ihracatındaki geri­lemenin yüzde 2 ile sınırlı kal­masını olumlu değerlendiren Narbay, “Diğer taraftan PMI’la­rın 50 seviyesinin altında olma­sı geleceğe dönük beklentilerin hâlâ zayıf olduğuna işaret edi­yor. Sene başındaki 16-16,5 mil­yar dolar seviyesindeki öngörü­müzü koruyoruz” dedi.

“Katma değer ve markalaşmaya odaklanacağız”

Yılın geri kalanı için dezenf­lasyon hızı ve destek kararlılığı­nın önemine işaret eden Toygar Narbay, “Stratejimiz net: Sınır havzalarında ölçeği koruyacak, içeride katma değer ve marka­laşmaya odaklanacağız. Ölçek ve değer birbirinin alternati­fi değil, tamamlayıcısıdır. Şa­yet sektör butikleşirse hem ham madde maliyetleri hem işletme maliyetleri yükselir” dedi. Fiyat artırılsa da bugünkü durumdan farklı bir gelir tablosu görüle­meyeceğini dile getiren Toygar Narbay, “Öncelikle bilançoların tamir edilmesi, sonrasında da TGSD olarak Cumhurbaşkanlı­ğı, ilgili bakanlıklar ve kamu yö­neticileri ile de paylaştığımız or­ta ve uzun vadeli stratejimizin uygulanması gerekiyor. Bunun için istihdam desteğinin bölge­sel kademelendirilmesini, kur dönüşüm katkısının yüzde 10’a çıkarılmasını, Eximbank rees­kont faizinin politika faizinin yarısına indirilmesini ve temi­nat mektubu sorununun KGF ile çözülmesini talep ediyoruz” dedi. Toygar Narbay, bu adım­ların atılması halinde 2027’nin sektörün yeniden pazar kazan­dığı yıl olabileceğini vurguladı.