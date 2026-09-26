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Narbay: Rekabetçilik kaybı nedeniyle ABD fırsatını kullanamıyoruz

Kapasite kullanım oranlarının tarihsel ortalamaların altında kaldığını belirten Toygar Narbay, Avrupa pazarında rakip ülkelere kıyasla daha hızlı kayıp yaşandığını ifade etti. Buna karşın ABD’de ise Türkiye açısından önemli bir fırsat oluştuğunu anımsatan Narbay, ancak rekabetçilik kaybının bu fırsatın değerlendirilmesini sınırladığını söyledi.

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Narbay: Rekabetçilik kaybı nedeniyle ABD fırsatını kullanamıyoruz

Hüseyin VATANSEVER

Türkiye Giyim Sanayici­leri Derneği (TGSD) Yö­netim Kurulu Müşterek Başkanı Toygar Narbay, yılın ilk 8 ayını sektör açısından değer­lendirerek üretim tarafında bas­kının sürdüğünü söyledi.

Ağus­tos 2026 itibarıyla kapasite kul­lanımının hazır giyimde yüzde 77, tekstilde yüzde 70,4 ile tari­hi ortalamaların altında kaldığı bilgisini paylaşan Narbay, “Sek­törel PMI hâlâ daralma bölge­sinde; tekstil 44,1, hazır giyim 47,4. Yani talep zayıf. Baskılanan kur-yüksek faiz makası, firma­ların faaliyetlerinden elde ettik­leri kârı finansmana aktarmaya ve sermayelerini eritmeye de­vam etti” şeklinde konuştu.

İhracat ve dolayısıyla ulusla­rarası pazarlardaki tabloyu da yorumlayan Toygar Narbay, iki farklı hikâye ile karşılaştıkları­nı söyledi. Sektörün Avrupa’da pazar kaybının sürdüğünü ifa­de eden Toygar Narbay, “AB’nin AB dışı hazır giyim ithalatı ilk yedi ayda yüzde 4,9 gerilerken Türkiye’den ithalat yüzde 13,3 düştü.

Ana pazarımızda rakip­lerimizden daha hızlı kaybedi­yoruz” dedi. ABD pazarı için ise tam tersi bir durumun yaşandı­ğını kaydeden Toygar Narbay, “Toplam hazır giyim ithalatı yüzde 8,2 azalırken Türkiye’den ithalat yüzde 10 arttı. ABD’nin tedarik zincirlerini çeşitlendir­mesi bize ayağımıza gelen bir fırsat sunuyor. Ancak rekabet­çilik kaybımız yüzünden bu fır­satı tam olarak kullanamıyoruz” dedi.

“Temkinli bir iyileşme var”

Belirsizlik ve öngörülemezli­ğin hala çok yüksek seyrettiğini belirten Narbay, “Bu nedenle ke­sin olmamakla birlikte temkinli bir iyileşme var. Sektörümüzde konkordato başvuruları ilk 8 ay­da geçen yılın aynı dönemine gö­re yüzde 28 geriledi. 2024-2025 yıllarındaki sert tırmanışın ar­dından bu ilk gevşeme sinyali umut verici. İstihdamda küçük de olsa bir artış var” ifadesini kullandı. Dünya hazır giyim ih­racatında yaşanan yüzde 8 da­ralma karşısında Türkiye’nin hazır giyim ihracatındaki geri­lemenin yüzde 2 ile sınırlı kal­masını olumlu değerlendiren Narbay, “Diğer taraftan PMI’la­rın 50 seviyesinin altında olma­sı geleceğe dönük beklentilerin hâlâ zayıf olduğuna işaret edi­yor. Sene başındaki 16-16,5 mil­yar dolar seviyesindeki öngörü­müzü koruyoruz” dedi.

“Katma değer ve markalaşmaya odaklanacağız”

Yılın geri kalanı için dezenf­lasyon hızı ve destek kararlılığı­nın önemine işaret eden Toygar Narbay, “Stratejimiz net: Sınır havzalarında ölçeği koruyacak, içeride katma değer ve marka­laşmaya odaklanacağız. Ölçek ve değer birbirinin alternati­fi değil, tamamlayıcısıdır. Şa­yet sektör butikleşirse hem ham madde maliyetleri hem işletme maliyetleri yükselir” dedi. Fiyat artırılsa da bugünkü durumdan farklı bir gelir tablosu görüle­meyeceğini dile getiren Toygar Narbay, “Öncelikle bilançoların tamir edilmesi, sonrasında da TGSD olarak Cumhurbaşkanlı­ğı, ilgili bakanlıklar ve kamu yö­neticileri ile de paylaştığımız or­ta ve uzun vadeli stratejimizin uygulanması gerekiyor. Bunun için istihdam desteğinin bölge­sel kademelendirilmesini, kur dönüşüm katkısının yüzde 10’a çıkarılmasını, Eximbank rees­kont faizinin politika faizinin yarısına indirilmesini ve temi­nat mektubu sorununun KGF ile çözülmesini talep ediyoruz” dedi. Toygar Narbay, bu adım­ların atılması halinde 2027’nin sektörün yeniden pazar kazan­dığı yıl olabileceğini vurguladı.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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