Meyve sebze ihracatçısının lojistik sorunlarına Bakanlık neşteri

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Yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörleri, yıllık 7 milyar doların üzerindeki ihracatını 10 milyar dolara çıkarmak için lojistik altyapıda yaşanan sorunların çözümünü gündeme taşıdı.

Türkiye Meyve Sebze Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

Görüşmede Rusya ile ticarette güvenlik koridoru, uluslararası taşımacılıkta kullanılan geçiş belgeleri, sınır kapılarındaki gecikmeler, hava kargo maliyetleri ve liman masrafları ele alındı.

Sınır kapılarındaki beklemeler için çalışma

Hayrettin Uçak, özellikle tarım ve gıda ürünlerinin ihracat pazarlarına hızlı ulaştırılmasının sektör açısından kritik önem taşıdığını belirtti.

Sınır kapılarındaki bekleme sürelerinin ihracat sürecini olumsuz etkilediğine dikkati çeken Uçak, Uraloğlu'nun bu sürelerin azaltılması amacıyla Bakanlık tarafından çalışma yürütüldüğü bilgisini verdiğini aktardı.

Uçak, “Tarım sektörlerinin ürünlerinin ihraç pazarlarına en seri şekilde ulaşması için zamana karşı yarışıyoruz. Sınır kapılarından hızlı geçmek hayati öneme sahip” dedi.

Geçiş belgesi kotaları da gündeme geldi

Görüşmede uluslararası karayolu taşımacılığında kullanılan geçiş belgelerine ilişkin sorunlar da değerlendirildi.

Uçak, geçiş belgesi kotalarının Bakanlık tarafından yakından takip edildiğini, kotası dolan ülkeler için yeni girişimlerde bulunulduğunun kendilerine aktarıldığını söyledi.