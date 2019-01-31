Navlunda düşüş hızlandı gemi fiyatları yüzde 20 azaldı
Ticaret savaşları deniz navlununu vurdu, BDI ve ISTFIX'te kayıp yüzde 30'a yaklaştı. Piyasalardaki hızlı düşüş, gemi fiyatlarını da yüzde 20 aşağı çekti.
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