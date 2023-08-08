Neobanklar, geleceğin finans hizmetlerinde etkin olacak

Tüketicilerin her geçen gün değişen finansal ihtiyaçlarını karşılamada hızlı ve kolay çözümler üreten Neobankların popülerliği gün geçtikçe artıyor.

2008 mali krizinden sonra teknolojiden yararlanarak şeffaf ve erişilebilir bir deneyim sunmak amacıyla ortaya çıkan Neobanklar, bugün özellikle Y ve Z Kuşakları tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. Yapılan global araştırmalara göre Y Kuşağı’nın yüzde 49’u, Z Kuşağı’nın ise yüzde 53’ü finansal hizmetler için Neobankları kullanıyor.

Yapay zekâ ve makine öğrenimi ile kişiselleştirilen deneyim

Neobanklar müşterilerine daha kişileştirilmiş ve verimli bir bankacılık deneyimi sunuyor. İş modelinin temelini yapay zekâ kullanımı ve makine öğrenimi oluşturan Neobanklar, müşterilerine özel, kişiselleştirilmiş finans hizmetini kolay bir şekilde verebiliyor. Müşterilerin tasarruf etmelerini ve daha akılcı kullanımlar yapmalarını destekliyor. Neobanklar dijital cüzdan ve ödeme seçenekleri sunarak ödemeleri daha kolay hale getiriyor. Hızlı, kolay ve güvenli ödeme ve para transferi işlemleri, harcama bölüştürme, limit birleştirme gibi hizmetlerle müşterilerine hem vakitten hem de bütçelerinden tasarruf etme imkânı sağlıyor.

Açık bankacılık ve API entegrasyonları ile tek yerden yönetme imkânı

Kesintisiz bankacılık deneyimi sunma avantajı bulunan Neobanklar, yüksek teknoloji kullanım yeteneği ile oluşturulan API’lerle diğer finansal hizmetlere ve bankalara entegre olabiliyor. Böylece müşterilerin tüm mali durumlarını tek bir yerden yönetmesine olanak tanıyor. Müşterilerine daha bütünsel bir bankacılık deneyimi yaşatan Neobanklar, farklı hizmet platformlarıyla entegrasyon ve iş birliği yaparak müşterilerine özel deneyimler ve kolaylıklar sunabiliyor.

Finansal hizmetlerde IQ ve EQ dönemi

Neobankların geleceğiyle ilgili değerlendirmede bulunan MARS Kurucu Ortağı Emrah Kaya “Neobanklar geleceğin finansal hizmetlerinin lokomotifi konumunda.

Bu yaklaşım kullanıcılara finansal anlamda kontrolü kendi ellerine almalarını sağlıyor ve daha özgür bir deneyim sunuyor. Bunun sebebi de geleneksel bankacılığa göre yüksek teknolojik kapasiteleriyle daha çevik hareket edilebilmesini sağlamaları. Biz de MARS’ı hayata geçirirken bunu planladık. Bir TekFin olarak MARS ile amacımız kullanıcıların hayatını kolaylaştıran çözümleri teknoloji yardımıyla geleneksel bankacılığın dışında çözümler arayanlarla buluşturmak.

Bunu yaparken de teknolojimize IQ ve EQ vizyonunu kattık. IQ vizyonuyla bir Neobankın finansal anlamda verebileceği tüm akılcı çözümleri sunduk. Kullanıcılar, MARS’a tanımladıkları kartların limitlerini MARS kartta birleştirilip tek seferde ve tek yerden tüm finansal ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Kendi aralarında para transferi yapabiliyorlar, diledikleri ATM’den MARS fiziksel kartlarıyla ya da QR kodla herhangi bir komisyon ödemeden para çekebiliyor ve QR kod ile ödeme yapabiliyorlar” dedi.

MARS’ta kullanıcıların akıllı bütçe yönetimine sahip olduğunu belirten Emrah Kaya, “Kullanıcılar, otomatik olarak para yatırma, kart önceliklendirme, harcama böl özelliğiyle hem zaman tasarrufu hem de kolaylık elde ediyorlar. EQ özelliğimizle ise MARS Kolonileriyle özel fırsatlardan yararlanmalarını, harcama yaptıkça zaman aşımına uğramayan MARS Miles kazanmalarını sağladık. MARS’ta Prime, Platinum ve Titanium Metal kart üyelikleri bulunuyor. Amacımız, Neobank deneyiminin ülkemizde de yaşatmak” ifadelerini kullandı.