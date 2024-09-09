Odağımız yenilikçi girişimler misyonumuz ekosistemi büyütmek

Sevilay ÇOBAN

“Türkiye’nin tek­noloji üssü olma­sı için dinamik bir inovasyon kültürünü benimsi­yoruz” şeklinde söze başlayan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, bir telekomünikasyon şirketi olmanın ötesinde; gi­rişim ekosistemine yaptıkla­rı yatırımları Türkiye’nin ge­leceğine yatırım olarak gör­düklerini söylüyor. DÜNYA gazetesine verdiği röportajda Türk Telekom Ventures’in gi­rişim ekosistemine koyduğu katkıyı anlatan Önal, “Strate­jik iş birliklerimiz, yurt içi ve yurt dışındaki hızlandırma programlarımız, sunduğu­muz eşsiz fırsatlarla girişim­lerin dünya pazarına açılma­sını sağlıyoruz” diyor.

TT Ventures’ın kuruluşu ve girişim ekosistemindeki rolünü anlatır mısınız?

2013'te Türkiye’nin ilk ku­rumsal girişim hızlandırma programı olan PİLOT’u haya­ta geçirdik. PİLOT programın­da girişimlere Türkiye’nin en kapsamlı faydalarını sağlıyo­ruz. PİLOT ile başlayan yolcu­luğumuz, 2018 yılında kurdu­ğumuz Türk Telekom Ventu­res ile çok daha kapsamlı bir boyuta evrildi.

Girişimcilik ruhunu ve inovasyon kül­türünü temel alarak bü­yüyen Türk Telekom Ven­tures, Türkiye’nin dört bir yanındaki genç girişimcile­rin fikirlerini gerçeğe dö­nüştürmeleri için gerekli kaynakla­rı, mentörlük des­teğini ve teknolo­jik altyapıyı su­narak, ülkemizin dijital geleceği­ne yön veriyor. Türk Telekom Ventures’ın gi­rişimcilik eko­sistemine yap­tığı bu önem­li katkı, sadece yerli girişimle­rin gelişmesini sağlamakla kal­mıyor, aynı za­manda Türki­ye’nin küresel inovasyon sah­nesinde daha güçlü bir oyuncu olmasına da zemin hazırlıyor.

ABD’de Pilot mezunlarına özel eğitim

Türk Telekom’dan destek almak isteyen girişimler nasıl bir süreçten geçiyor?

PİLOT programına seçilen girişimleri 12 hafta süren Tür­kiye’nin en kapsamlı girişim hızlandırma programına dâhil ediyoruz. PİLOT programı giri­şimler için sayısız fırsatı barın­dırıyor ve 450’den fazla mentör ağıyla girişimlerin doğru stra­tejiyle büyümelerine olanak ta­nıyor.

Ayrıca girişimler PİLOT programında; nakit ve yatırım desteği, altyapı desteği, ofis alanı ve eğitim desteğine ulaş­ma şansı yakalıyor. Girişim­cilik ekosisteminin büyüme­si ve ülkemizin teknoloji üssü olması adına sunduğumuz bu fırsatlarla dinamik bir inovas­yon kültürünü benimsiyoruz.

12 haftalık programı başarıyla tamamlayan girişimler ABD’de yer alan Stanford Üniversite­si’nde kendileri için özel olarak tasarladığımız tamamlayıcı programa katılarak küresel bir girişimci olma yolunda önemli bir imkân yakalıyor. Türkiye’de girişimcilere bu kadar kapsam­lı destek veren tek operatörüz. San Francisco’da yer alan Türk Telekom Ventures Ofisimiz ise yerli girişimlerimizi dünya are­nasına taşıyan bir köprü vazife­sinde.

Amacımız, desteğimizle büyüyüp küresel başarılara im­za atacak çok daha fazla girişi­me destek olarak ülkemizden yeni unicorn’lar çıkarmak. Kü­resel ağımızı genişletiyoruz. Örneğin; kısa süre önce Deut­sche Telecom’un da ana yatı­rımcıları arasında olduğu, Di­gital Transformation Capital Partners (DTCP) Fonu’na yatı­rım yaptık.

21 girişimin portföy değeri 190 milyon doları buluyor

Bugüne kadar kaç giri­şimle görüştünüz? Girişim­leri seçerken neye dikkat ediyorsunuz?

Girişimleri değerlendirir­ken odaklandığımız ana un­surlar var. Yenilikçilik, bunla­rın başında geliyor. Bunun ya­nında fark yaratan bir girişim olması gerekiyor. Tüm bunla­rın yanında bir girişimin ger­çek sınırlarını belirleyen en önemli unsur ise globalde öl­çeklenebilir olması. Geliştirdi­ğiniz inovasyonu, ürünü dün­ya pazarına taşıyabiliyorsanız ülkenize katma değer sağlama ihtimaliniz yükseliyor.

Bugüne kadar 3 bine yakın yenilikçi girişimle görüşme yaptık, Türk Telekom Ventu­res PİLOT girişim hızlandır­ma programımız ile girişim­cilere sunduğumuz benzersiz fırsatların yanı sıra 32 milyon TL nakit desteği sağladık. Bu­güne kadar PİLOT mezunu olan 66 girişim ekosistemdeki diğer yatırımcılardan toplam­da 42 milyon dolar yatırım aldı, 11 girişime de TT Ventures GS­YF ile yatırım yapıldı.

Türk Te­lekom Ventures kurumsal gi­rişim sermayesi ve Türk Tele­kom Ventures GSYF ile yatırım yaptığımız 21 girişimin portföy değeri 190 milyon doları bulur­ken, söz konusu rakamlar; giri­şimcilik ekosisteminin Türki­ye ekonomisindeki değerine ve kaldıraç özelliğine işaret edi­yor. Girişimcilik uzun bir ma­raton, bu süreçte kaynakların ve enerjinin doğru kullanımı çok değerli.

TT Ventures'ın dünyada örnek gösterilen girişim­lerden söz eder misiniz?

TT Ventures GSYF ile yatı­rım yaptığımız Virasoft, kan­ser tedavisinde tanı ve tedavi süreçlerini hızlandıran yapay zekâ destekli çözümler sunu­yor. Hala, dünyanın her yerin­den yatırım almaya devam edi­yor. Yine Türk Telekom Ven­tures’tan yatırım alan bir diğer girişimimiz eğitim platformu MentalUP, 120’den fazla ülke­de 15 milyon kullanıcıya sahip.

Görsel veri toplama ve işleme­ye yönelik “Sentetik Veri Ano­nimleştirme” teknolojisi çö­zümü sunan Syntonym, ABD, Avrupa ve İngiltere pazarında büyümeyi hedefliyor. Tasarım alanında dijital çözümler su­nan MYTH.AI, bu alanda şir­ketlerin dijitalleşmesine farklı bir boyut kazandırıyor.

“Sürdürülebilir teknolojilere odaklanıyoruz”

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonumuzu girişimcilik ekosistemine de aktarıyoruz. GES yatırımlarımız ve E4 Şarj-Elektrikli Araç Şarj Ağı projemizle çevre dostu teknolojilerde önemli adımlar atarken, çevreci çözümleriyle geleceği iyileştirecek teknolojiler geliştiren girişimleri destekliyoruz.

Pandemi sağlık alanını öne çıkardı

Bu süreçte özellikle odaklandığınız sektörler var mı?

Bugüne kadar iletişim ve haberleşme teknolojileri, yapay zekâ teknolojileri, finansal teknolojiler, sağlık teknolojileri ve e-ticaret odaklı teknolojiler başta olmak üzere birçok girişime hem yatırım yaptık hem de PİLOT programımızla büyümesine olanak sağladık. Pandemi dönemi gösterdi ki sağlık alanı özellikle de bioteknoloji alanı, önemli fırsatlar sunuyor.

Dünya pazarına açılmalarını destekliyoruz

Şimdiye kadar sizi en çok etkileyen, aklınızda kalan inovasyon / girişim/ proje hangisi oldu?

Aralarından seçim yapmak çok güç fakat çok yakın tarih olduğu için kısaca PİLOT’un 12’nci dönem girişimlerinden Zülal Tannur’un kurucusu olduğu From Your Eyes’tan söz etmek istiyorum. Kendisi de az gören bir birey olarak dünyaya gelen Zülal Hanım’ın girişimi biyolojik görmeye yakın görme teknolojileri geliştiriyor. Geliştirdiği modelin doğruluk oranı endüstri standartlarının %8 üzerinde yani görselleri %98.03 doğruluk oranıyla tanıyor. ABD’deki programımız, mentörlerimiz ve küresel ölçekteki stratejik iş birliklerimiz ile bu girişimin dünya pazarına açılmasına destek oluyoruz.