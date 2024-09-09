Odağımız yenilikçi girişimler misyonumuz ekosistemi büyütmek
Girişim ekosistemine 10 yıl önce PİLOT programı ile giriş yapan Türk Telekom, 3 bine yakın girişime dokundu. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 6 yıl önce kurulan Türk Telekom Ventures’in ise yatırım yaptığı 21 girişimin portföy değerinin 190 milyon dolara ulaştığını belirterek, “Bu rakamlar, girişimcilik ekosisteminin Türkiye ekonomisindeki değerine ve kaldıraç özelliğine işaret ediyor” dedi.
Sevilay ÇOBAN
“Türkiye’nin teknoloji üssü olması için dinamik bir inovasyon kültürünü benimsiyoruz” şeklinde söze başlayan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, bir telekomünikasyon şirketi olmanın ötesinde; girişim ekosistemine yaptıkları yatırımları Türkiye’nin geleceğine yatırım olarak gördüklerini söylüyor. DÜNYA gazetesine verdiği röportajda Türk Telekom Ventures’in girişim ekosistemine koyduğu katkıyı anlatan Önal, “Stratejik iş birliklerimiz, yurt içi ve yurt dışındaki hızlandırma programlarımız, sunduğumuz eşsiz fırsatlarla girişimlerin dünya pazarına açılmasını sağlıyoruz” diyor.
TT Ventures’ın kuruluşu ve girişim ekosistemindeki rolünü anlatır mısınız?
2013'te Türkiye’nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı olan PİLOT’u hayata geçirdik. PİLOT programında girişimlere Türkiye’nin en kapsamlı faydalarını sağlıyoruz. PİLOT ile başlayan yolculuğumuz, 2018 yılında kurduğumuz Türk Telekom Ventures ile çok daha kapsamlı bir boyuta evrildi.
Girişimcilik ruhunu ve inovasyon kültürünü temel alarak büyüyen Türk Telekom Ventures, Türkiye’nin dört bir yanındaki genç girişimcilerin fikirlerini gerçeğe dönüştürmeleri için gerekli kaynakları, mentörlük desteğini ve teknolojik altyapıyı sunarak, ülkemizin dijital geleceğine yön veriyor. Türk Telekom Ventures’ın girişimcilik ekosistemine yaptığı bu önemli katkı, sadece yerli girişimlerin gelişmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’nin küresel inovasyon sahnesinde daha güçlü bir oyuncu olmasına da zemin hazırlıyor.
ABD’de Pilot mezunlarına özel eğitim
Türk Telekom’dan destek almak isteyen girişimler nasıl bir süreçten geçiyor?
PİLOT programına seçilen girişimleri 12 hafta süren Türkiye’nin en kapsamlı girişim hızlandırma programına dâhil ediyoruz. PİLOT programı girişimler için sayısız fırsatı barındırıyor ve 450’den fazla mentör ağıyla girişimlerin doğru stratejiyle büyümelerine olanak tanıyor.
Ayrıca girişimler PİLOT programında; nakit ve yatırım desteği, altyapı desteği, ofis alanı ve eğitim desteğine ulaşma şansı yakalıyor. Girişimcilik ekosisteminin büyümesi ve ülkemizin teknoloji üssü olması adına sunduğumuz bu fırsatlarla dinamik bir inovasyon kültürünü benimsiyoruz.
12 haftalık programı başarıyla tamamlayan girişimler ABD’de yer alan Stanford Üniversitesi’nde kendileri için özel olarak tasarladığımız tamamlayıcı programa katılarak küresel bir girişimci olma yolunda önemli bir imkân yakalıyor. Türkiye’de girişimcilere bu kadar kapsamlı destek veren tek operatörüz. San Francisco’da yer alan Türk Telekom Ventures Ofisimiz ise yerli girişimlerimizi dünya arenasına taşıyan bir köprü vazifesinde.
Amacımız, desteğimizle büyüyüp küresel başarılara imza atacak çok daha fazla girişime destek olarak ülkemizden yeni unicorn’lar çıkarmak. Küresel ağımızı genişletiyoruz. Örneğin; kısa süre önce Deutsche Telecom’un da ana yatırımcıları arasında olduğu, Digital Transformation Capital Partners (DTCP) Fonu’na yatırım yaptık.
21 girişimin portföy değeri 190 milyon doları buluyor
Bugüne kadar kaç girişimle görüştünüz? Girişimleri seçerken neye dikkat ediyorsunuz?
Girişimleri değerlendirirken odaklandığımız ana unsurlar var. Yenilikçilik, bunların başında geliyor. Bunun yanında fark yaratan bir girişim olması gerekiyor. Tüm bunların yanında bir girişimin gerçek sınırlarını belirleyen en önemli unsur ise globalde ölçeklenebilir olması. Geliştirdiğiniz inovasyonu, ürünü dünya pazarına taşıyabiliyorsanız ülkenize katma değer sağlama ihtimaliniz yükseliyor.
Bugüne kadar 3 bine yakın yenilikçi girişimle görüşme yaptık, Türk Telekom Ventures PİLOT girişim hızlandırma programımız ile girişimcilere sunduğumuz benzersiz fırsatların yanı sıra 32 milyon TL nakit desteği sağladık. Bugüne kadar PİLOT mezunu olan 66 girişim ekosistemdeki diğer yatırımcılardan toplamda 42 milyon dolar yatırım aldı, 11 girişime de TT Ventures GSYF ile yatırım yapıldı.
Türk Telekom Ventures kurumsal girişim sermayesi ve Türk Telekom Ventures GSYF ile yatırım yaptığımız 21 girişimin portföy değeri 190 milyon doları bulurken, söz konusu rakamlar; girişimcilik ekosisteminin Türkiye ekonomisindeki değerine ve kaldıraç özelliğine işaret ediyor. Girişimcilik uzun bir maraton, bu süreçte kaynakların ve enerjinin doğru kullanımı çok değerli.
TT Ventures'ın dünyada örnek gösterilen girişimlerden söz eder misiniz?
TT Ventures GSYF ile yatırım yaptığımız Virasoft, kanser tedavisinde tanı ve tedavi süreçlerini hızlandıran yapay zekâ destekli çözümler sunuyor. Hala, dünyanın her yerinden yatırım almaya devam ediyor. Yine Türk Telekom Ventures’tan yatırım alan bir diğer girişimimiz eğitim platformu MentalUP, 120’den fazla ülkede 15 milyon kullanıcıya sahip.
Görsel veri toplama ve işlemeye yönelik “Sentetik Veri Anonimleştirme” teknolojisi çözümü sunan Syntonym, ABD, Avrupa ve İngiltere pazarında büyümeyi hedefliyor. Tasarım alanında dijital çözümler sunan MYTH.AI, bu alanda şirketlerin dijitalleşmesine farklı bir boyut kazandırıyor.
“Sürdürülebilir teknolojilere odaklanıyoruz”
Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonumuzu girişimcilik ekosistemine de aktarıyoruz. GES yatırımlarımız ve E4 Şarj-Elektrikli Araç Şarj Ağı projemizle çevre dostu teknolojilerde önemli adımlar atarken, çevreci çözümleriyle geleceği iyileştirecek teknolojiler geliştiren girişimleri destekliyoruz.
Pandemi sağlık alanını öne çıkardı
Bu süreçte özellikle odaklandığınız sektörler var mı?
Bugüne kadar iletişim ve haberleşme teknolojileri, yapay zekâ teknolojileri, finansal teknolojiler, sağlık teknolojileri ve e-ticaret odaklı teknolojiler başta olmak üzere birçok girişime hem yatırım yaptık hem de PİLOT programımızla büyümesine olanak sağladık. Pandemi dönemi gösterdi ki sağlık alanı özellikle de bioteknoloji alanı, önemli fırsatlar sunuyor.
Dünya pazarına açılmalarını destekliyoruz
Şimdiye kadar sizi en çok etkileyen, aklınızda kalan inovasyon / girişim/ proje hangisi oldu?
Aralarından seçim yapmak çok güç fakat çok yakın tarih olduğu için kısaca PİLOT’un 12’nci dönem girişimlerinden Zülal Tannur’un kurucusu olduğu From Your Eyes’tan söz etmek istiyorum. Kendisi de az gören bir birey olarak dünyaya gelen Zülal Hanım’ın girişimi biyolojik görmeye yakın görme teknolojileri geliştiriyor. Geliştirdiği modelin doğruluk oranı endüstri standartlarının %8 üzerinde yani görselleri %98.03 doğruluk oranıyla tanıyor. ABD’deki programımız, mentörlerimiz ve küresel ölçekteki stratejik iş birliklerimiz ile bu girişimin dünya pazarına açılmasına destek oluyoruz.