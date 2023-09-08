Online alışverişin yıldızları belirlendi

NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü ve Orta Doğu & Afrika Analitik Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan FMCG (Hızlı Tüketim Ürünleri) perakendeciliğinin e-ticaret performansını değerlendirdi.

Şekerel Erdoğan “Hızlı tüketim ürünlerinde çevrimiçi satışlar 2020 ve 2021 yıllarında, Covid-19 döneminde güçlü bir ivme kazandı ve 2022 yılında bir miktar normalleşme ile büyümeye devam etti. Hızlı tüketim ürünleri e-ticaret satışları ile offline satışları karşılaştırdığımızda birçok pazarda e-ticaret büyümesinin halen önde seyrettiğini gözlemliyoruz. Ancak bu iki kanalın geçmiş yıllardaki büyüme farkının kapandığını, hatta Çin ve Fransa gibi bazı gelişmiş pazarların e-ticaret büyümesinde geride kaldığını görüyoruz. Bu da bize e-ticaret büyümesinin dünya çapında normalleştiğini gösteriyor.” diye konuştu.

İnternetten en çok giyim ve ayakkabı siparişi verdik

NielsenIQ tarafından gerçekleştirilen “2023 Yılının Online Alışverişçileri” araştırmasının sonuçlarına göre; Türk online alışverişçiler ağırlıklı olarak fiyat avantajı, ürün çeşitliliği ve zamandan tasarruf etme motivasyonlarıyla online alışveriş yapıyor. İnternetten alışveriş yapanların üçte birinden fazlası sırasıyla Giyim/Ayakkabı, Yemek Siparişi, Kişisel Bakım/Kozmetik, Süpermarket Gıda Ürünleri ve Teknoloji/Elektronik kategorilerinden sipariş veriyor. Hızlı teslimat uygulamalarının kullanımında da bir önceki yıla göre azalma gözleniyor.

Türkiye'de hızlı tüketim ürünlerinin e-ticaret performansı…

NielsenIQ, Türkiye'deki FMCG ürünlerinin çevrimiçi performansı değerlendirildiğinde, pandemi döneminde dünya çapında güçlü büyüme kaydeden e-ticaretin toplam hızlı tüketim ürünleri içindeki ağırlığının arttığını; bu oranın “Yeni Normal” dönemi olarak adlandırılan 2022 yılında normalize olduğunu paylaştı. Gıda ve özellikle Atıştırmalıklar grubunun hem online hem de offline büyüme performansıyla öne çıktığının altı çizildi. Online performansın daha yüksek olduğu gruplara bakıldığında başı çeken grupların özellikle Sıcak İçecekler, Bebek Bakım, Kişisel Bakım ve Ev Bakım ürünleri olduğu görülüyor.

“E-ticarette mevsimsellik çok önemli.”

E-ticaretin 2021'deki güçlü bazına rağmen 2022'de %100 ciro büyümesi yakaladığını belirten Didem Şekerel Erdoğan, bu performansta çoklu kanal alışveriş alışkanlıklarının artmasının önemini vurguladı. NielsenIQ tarafından küresel ölçekte yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaşan Şekerel Erdoğan, dünya çapında alışverişçilerin %85'inin çoklu kanal alışverişi tercih ettiğini ve Türkiye'de bu tercihin her geçen gün arttığını paylaştı. Didem Şekerel Erdoğan, Türkiye'nin hızlı tüketim ürünleri e-ticaret büyümesinin özellikle son aylarda ivme kazandığını açıkladı. Şekerel Erdoğan, NielsenIQ Türkiye E-Ticaret Paneli’nin sonuçlarına göre e-ticaret satışlarının özellikle Sevgililer Günü, Okula Dönüş, 11.11 ve Cuma İndirimleri dönemlerinde artış kaydettiğini belirterek bu dönemleri doğru anlamanın hem perakendeciler hem de üreticiler için kritik öneme sahip olduğundan bahsetti. Her dönemin farklı kategori dinamikleri olduğunu belirten Didem Şekerel Erdoğan, sezonsallığın en yoğun yaşandığı 11.11'de en çok satan 5 kategorinin Dekoratif Kozmetik, Türk Kahvesi, Elde Bulaşık Deterjanları, Cilt Bakım Ürünleri ve Çamaşır Deterjanları olduğunu paylaştı.

“E-ticaret 2023'e güçlü başladı"

Türkiye'de e-ticaret için 2023 yılının ilk yarı sonuçlarını paylaşan Didem Şekerel Erdoğan, 2022'deki güçlü performansın 2023'te de devam ettiğini ve yılın ilk yarısında satış cirosunun bir önceki yıla göre %122 büyüdüğünü belirtti. 2023'ün ilk yarısındaki bu güçlü büyümenin bileşenlerini değerlendiren Didem Şekerel Erdoğan, özellikle Kişisel Bakım, Ev Bakımı ve Yiyecek & İçecek gruplarında online büyümenin offline büyümeyi geride bıraktığını ve toplam hızlı tüketim ürünleri içindeki online payının arttığını vurguladı.