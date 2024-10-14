“Orman Kanunu’ndaki değişikliği Danıştay’a taşıyacağız”

Özlem SARSIN

Ege Maden İhracatçıla­rı Birliği Yönetim Kuru­lu Başkanı İbrahim Ali­moğlu, Orman Kanunu’nun 16. Maddesinin uygulanması yö­netmeliğinde yapılan esaslı de­ğişiklikle ilgili itirazda buluna­caklarını söyledi. Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin, ihra­cata en büyük katkıyı sağlayan 50 üyesi için düzenlediği “Ma­den İhracatının Yıldızları Ödül Töreni”nde konuşma yapan Ali­moğlu, “Bizi orman idaresinin iki dudağının arasından çıka­cak karara mahkûm eden, zaten herhangi bir ruhsat güvencesi olmayan ocaklarımızı daha da belirsiz hale getiren bu düzenle­menin bir an önce geri çekilme­sini istiyoruz.

Madencilik Plat­formu’nu oluşturan 18 STK bu yönetmelik değişikliğinin ipta­li için Danıştay’a başvuracağız. İzin süreçlerindeki belirsizlikler, yerleşim yerleri ve sahil şeritleri­ne getirilen mesafe kısıtlamaları, işletme devam ederken getirilen rehabilitasyon zorunlulukları sektörün faaliyetlerini kısıtlaya­rak sektörün ekonomik büyüme­sini olumsuz etkileyecektir.

Dün­ya genelinde ülkeler madencilik faaliyetlerini güçlendirirken, ül­kemizde her geçen gün daha zor ve çetrefilli hale getiriliyor. Tür­kiye’nin yer altı kaynaklarının etkin şekilde kullanımı ve eko­nomiye kazandırılması için ça­ba sarf eden firmalarımızın işi gitgide zorlaşsa da, sektörümü­zün ihracatını artırmak için Ege Maden İhracatçıları Birliği ola­rak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Madencilik sektörü olarak 2024 yılında ihracatta başarılı bir yıl geçirdikleri bilgisini veren Alimoğlu, “Türkiye genelinde maden ihracatımız yüzde 4’lük artışla 4 milyar 258 milyon do­lardan 4 milyar 424 milyon do­lara çıkarken EMİB olarak ihra­catımız yüzde 21’lik artışla 976 milyon dolara çıktı. 2024 yılında Ege İhracatçı Birlikleri bünye­sindeki 12 ihracatçı birliği ara­sında ihracatını en çok artıran birlik olduk. 2024 yılı sonu için Türkiye geneli için belirlediği­miz 6 milyar dolar ve EMİB için 1 milyar 250 milyon dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerli­yoruz” diye konuştu.

Döviz kurlarının mevcut ha­linin ihracatı destekler seviye­den uzak kaldığını vurgulayan Başkan Alimoğlu, şöyle devam etti: “Dünyanın en zengin mer­mer yataklarının bulunduğu ül­kemiz, dünya pazarlarında be­ğeni kazanabilecek nitelikte doğal taş çeşidine sahip. Türk mermeri, farklı renk skalası ve kalitesiyle dünyanın pek çok ülkesinde, dünyaca tanınmış mekânlarda kullanılıyor. Ancak bunlardan daha önemli bir şey var.

Ülkemizin içinde bulundu­ğu zor şartlardan çıkmasının en önemli anahtarları, katma de­ğerli üretim ve ihracatsa; sade­ce fiyat rekabetine dayalı ürün­ler sunmamız yetmeyecek. Mar­kalar yaratmamız, katma değeri yüksek ürünleri ticaretimize en­tegre etmemiz, tasarıma, ino­vasyona ve yeşil dönüşüme ya­tırım yapmamız ve yılmadan, usanmadan geleceği inşa etme­ye devam etmemiz gerekecek.”

2025 yılı hazırlıklarımıza başladık

Ege Maden İhracatçıları Birli­ği üyesi ihracatçı firmaların re­kabet gücünü artırmak için, dün­ya pazarlarıyla buluşmalarını sağlamak için çalışmalara başla­dıklarını paylaşan Alimoğlu, pa­zarlama etkinliklerini şöyle sıra­ladı; “2024 Kasım ayında Dubai Big 5 Global fuarını ziyaret edip ardından, masa başında ikili iş görüşmeleri gerçekleştireceğiz.

26-31 Ocak 2025’te Rusya’ya, 27-30 Ocak 2025’te ABD Las Ve­gas’a yönelik Ticaret Heyeti kap­samında ikili iş görüşmeleri ger­çekleştireceğiz. Şubat 2025 ilk haftasında Londra’daki Surface Design Show fuarında yerimizi aldık. Mimarlar ve toptancılar ile tanışmak üzere firmalarımız­dan oluşan heyetimizi de bizimle birlikte ikili görüşmeler gerçek­leştirmek üzere Londra’ya davet ediyoruz. Dünyanın önde gelen ekonomisi Çin’e yönelik Xiamen Taş Fuarı’na 2025’te de Milli Ka­tılım Organizasyonu gerçekleş­tireceğiz.

Yine Doğu Asya’nın yükselen pazarı Güney Kore’de Korea Build Week Fuarında Tür­kiye’yi Milli Katılımız ile temsil edeceğiz. Türkiye’yi bizimle bir­likte temsil etmeye gönüllü Do­ğal Taş firmalarımızı ihracatı­mızı artırma ümidiyle bu iki fu­arımıza davet ediyoruz. Şubat 2025’te Varşova Sektörel Ticaret Heyeti, Nisan 2025’de Romanya – Sırbistan ve Mayıs 2025’te Ka­zakistan Sektörel Ticaret Heyet­lerini gerçekleştireceğiz.”