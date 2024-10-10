Otokoç, Volvo Tesisini Tarsus’ta hizmete açtı
Otomotiv perakendeciliği sektöründe 96 yıldır faaliyet gösteren Otokoç, Türkiye’deki en yeni ve en kapsamlı Volvo tesisini Tarsus’ta hizmete açtı.
Müjde DEMİR
Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren Otokoç, showroom ağını genişletmeye devam ediyor. Otomotiv perakendeciliği ve araç kiralama alanlarında faaliyet gösteren Otokoç Otomotiv olarak, bugün Türkiye dahil toplam 9 ülkede, 307 noktada ve 4 bine yakın çalışma arkadaşlarıyla hizmet verdiklerini söyleyen Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici, Türkiye’nin lider mobilite şirketi ve Türkiye’nin en büyük 22. şirketi konumunda olduklarını belirtti.
“Geçtiğimiz yıl 3,8 milyar dolar ciro elde ettik”
Otokoç Otomotiv tüm şirket olarak geçen yıl yaklaşık 3,8 milyar dolar ciro elde ettiklerini ifade eden İnan Ekinci, “Sürekli yenilenerek ve hep daha iyisini hedefleyerek otomotiv sektörüne değer katan Otokoç, her tür ihtiyaca uygun araç seçenekleri ve kapsamlı hizmet ağıyla 52 noktada otomotiv perakendeciliğinin lideri konumundadır.
Bu kapsamda, şimdi de söz konusu liderliğimizi daha da pekiştirmek ve Tarsus bölgesine yönelik hizmetlerimizi zenginleştirmek için yeni bir adım atıyoruz. Açılışını yaptığımız ve önde gelen markalarımızdan Volvo’nun satış ve satış sonrası bakım hizmetlerini gerçekleştirdiğimiz Tarsus’taki tesisimiz, Otokoç’un ülkemizdeki en yeni ve en kapsamlı Volvo tesisi olma özelliğini taşıyor.
Volvo markası; kalite, tasarım, güvenilirlik, sağlamlık, çevre duyarlılığı ve güvenlik değerleriyle Türkiye’de ve dünyada öne çıkan bir markadır. Volvo ile yol arkadaşlığımız, 2009 yılında Otokoç Taşdelen tesisi ile başladı; şu anda da Tarsus tesisimiz ile 9. noktaya ulaştık. Bu iş ve güç birliği kapsamında, Volvo’nun Türkiye’deki satış adetlerine, pazar payına ve müşteri adedine ulaşma oranının artmasında önemli rol oynadığımızı düşünüyoruz. Volvo ise bizim bugünkü başarımıza ulaşmamızda önemli mihenk taşlarından biri durumundadır” dedi.
“Volvo satışlarında yüzde 31’in üzerinde pay aldık”
Otokoç Otomotiv Ford ve Volvo İş Birimi Lideri Tanıl Akçaoğlu ise açılışta yaptığı konuşmada, “Otokoç olarak Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerimizi hizmetlerimizden daha erişilebilir ve kolay şekilde yararlandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyor hem fiziksel hem de dijital kanallarımızı çeşitlendirerek onlara daha yakın hale geliyoruz” dedi. 2024 yılının ilk 9 ayında Otokoç olarak tüm tesislerde Volvo satışlarında yüzde 31’in üzerinde pay ile yer aldıklarına vurgu yapan Tanıl Akçaoğlu, 2024 yıl sonunda toplamda 4 bin satış adedine ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.
Tarihi, coğrafi konumu, kültürel değerleri ve geleneği ile bölgeyi en iyi temsil edenlerden biri olarak konumlanan Tarsus’taki yeni tesisleri ile Volvo müşterilerine Otokoç kalitesini ve güvencesini sunmayı amaçladıklarını dile getiren Tanıl Akçaoğlu, “Tarsus’un bulunduğu konum itibarıyla oldukça stratejik bir noktada. Ülkemizin en özel coğrafyalarından olan Çukurova Bölgesi’nin kalbinde yer alıyor. Otokoç Volvo Tarsus tesisi, 8 bin 880 metrekare arsa üzerinde, 820 metrekare showroom ve 830 metrekare servis alanı ile yeni araç satışı, servis için hizmet veriyor.
Tesiste, yeni araç satışının yanı sıra, mekanik satış sonrası hizmetleri, yedek parça ve aksesuar satışı, sigorta, finansman ve araç koruma hizmetleri tek çatı altında sunuluyor. Elektrik enerjisini tamamen Niğde’de kurduğumuz güneş enerjisi santralinden sağlayacağız. Bu yönüyle Otokoç Otomotiv’in sürdürülebilirlik ve temiz çevre politikalarının da somut bir örneğini gördüğümüz Otokoç Volvo Tarsus tesisimizin hem Tarsus hem de çevre bölgelerdeki müşterilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.
Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu ise açılışta yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Bugün açılışını yaptığımız bu yeni Otokoç Volvo tesisi, bu iş birliğinin en son ve en önemli adımlarından biri oldu. Bu yeni tesis aynı zamanda, Otokoç Otomotiv'in yalnızca Volvo markası olarak varlık gösterdiği ilk yetkili satış ve servis noktası olma özelliğini de taşıyor, bu da bizi son derece gururlandırıyor. Bunun yeni bir başlangıç olmasını diliyorum. Aynı zamanda bu tesis, Volvo ailesinin en güncel standartlarına uygun şekilde inşa edildi ve en modern teknoloji ile donatıldı. Amacımız, bu tesis sayesinde Tarsus ve çevresine en yüksek kalitede müşteri deneyimi sunmak, Volvo markasını daha fazla müşteriyle buluşturmak ve bölgedeki Volvo ailesini daha da büyütmektir.”