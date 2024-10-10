Otokoç, Volvo Tesisini Tarsus’ta hizmete açtı

Müjde DEMİR

Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren Otokoç, showro­om ağını genişletmeye devam edi­yor. Otomotiv perakendeciliği ve araç kiralama alanlarında faaliyet gösteren Otokoç Otomotiv olarak, bugün Türkiye dahil toplam 9 ül­kede, 307 noktada ve 4 bine yakın çalışma arkadaşlarıyla hizmet ver­diklerini söyleyen Otokoç Otomo­tiv Şirket Lideri İnan Ekici, Tür­kiye’nin lider mobilite şirketi ve Türkiye’nin en büyük 22. şirketi konumunda olduklarını belirtti.

“Geçtiğimiz yıl 3,8 milyar dolar ciro elde ettik”

Otokoç Otomotiv tüm şirket olarak geçen yıl yaklaşık 3,8 mil­yar dolar ciro elde ettiklerini ifade eden İnan Ekinci, “Sürekli yeni­lenerek ve hep daha iyisini hedef­leyerek otomotiv sektörüne değer katan Otokoç, her tür ihtiyaca uy­gun araç seçenekleri ve kapsamlı hizmet ağıyla 52 noktada otomo­tiv perakendeciliğinin lideri konu­mundadır.

Bu kapsamda, şimdi de söz konusu liderliğimizi daha da pekiştirmek ve Tarsus bölgesine yönelik hizmetlerimizi zenginleş­tirmek için yeni bir adım atıyoruz. Açılışını yaptığımız ve önde gelen markalarımızdan Volvo’nun satış ve satış sonrası bakım hizmetleri­ni gerçekleştirdiğimiz Tarsus’taki tesisimiz, Otokoç’un ülkemizdeki en yeni ve en kapsamlı Volvo tesisi olma özelliğini taşıyor.

Volvo mar­kası; kalite, tasarım, güvenilirlik, sağlamlık, çevre duyarlılığı ve gü­venlik değerleriyle Türkiye’de ve dünyada öne çıkan bir markadır. Volvo ile yol arkadaşlığımız, 2009 yılında Otokoç Taşdelen tesisi ile başladı; şu anda da Tarsus te­sisimiz ile 9. noktaya ulaştık. Bu iş ve güç birliği kapsamında, Vol­vo’nun Türkiye’deki satış adetle­rine, pazar payına ve müşteri ade­dine ulaşma oranının artmasında önemli rol oynadığımızı düşünü­yoruz. Volvo ise bizim bugünkü başarımıza ulaşmamızda önem­li mihenk taşlarından biri duru­mundadır” dedi.

“Volvo satışlarında yüzde 31’in üzerinde pay aldık”

Otokoç Otomotiv Ford ve Volvo İş Birimi Lideri Tanıl Akçaoğlu ise açılışta yaptığı konuşmada, “Oto­koç olarak Türkiye’nin dört bir ya­nındaki müşterilerimizi hizmetle­rimizden daha erişilebilir ve kolay şekilde yararlandırmak için ça­lışmalarımızı sürdürüyor hem fi­ziksel hem de dijital kanallarımızı çeşitlendirerek onlara daha yakın hale geliyoruz” dedi. 2024 yılının ilk 9 ayında Otokoç olarak tüm te­sislerde Volvo satışlarında yüzde 31’in üzerinde pay ile yer aldıkla­rına vurgu yapan Tanıl Akçaoğlu, 2024 yıl sonunda toplamda 4 bin satış adedine ulaşmayı hedefledik­lerini kaydetti.

Tarihi, coğrafi ko­numu, kültürel değerleri ve gele­neği ile bölgeyi en iyi temsil eden­lerden biri olarak konumlanan Tarsus’taki yeni tesisleri ile Volvo müşterilerine Otokoç kalitesini ve güvencesini sunmayı amaçladık­larını dile getiren Tanıl Akçaoğlu, “Tarsus’un bulunduğu konum iti­barıyla oldukça stratejik bir nok­tada. Ülkemizin en özel coğraf­yalarından olan Çukurova Bölge­si’nin kalbinde yer alıyor. Otokoç Volvo Tarsus tesisi, 8 bin 880 met­rekare arsa üzerinde, 820 metre­kare showroom ve 830 metreka­re servis alanı ile yeni araç satışı, servis için hizmet veriyor.

Tesiste, yeni araç satışının yanı sıra, me­kanik satış sonrası hizmetleri, ye­dek parça ve aksesuar satışı, sigor­ta, finansman ve araç koruma hiz­metleri tek çatı altında sunuluyor. Elektrik enerjisini tamamen Niğ­de’de kurduğumuz güneş enerji­si santralinden sağlayacağız. Bu yönüyle Otokoç Otomotiv’in sür­dürülebilirlik ve temiz çevre po­litikalarının da somut bir örneği­ni gördüğümüz Otokoç Volvo Tar­sus tesisimizin hem Tarsus hem de çevre bölgelerdeki müşterileri­mize şimdiden hayırlı olmasını di­liyorum” açıklamasında bulundu.

Volvo Car Türkiye Genel Müdü­rü Alican Emiroğlu ise açılışta yap­tığı konuşmada şunları dile getirdi: “Bugün açılışını yaptığımız bu yeni Otokoç Volvo tesisi, bu iş birliğinin en son ve en önemli adımlarından biri oldu. Bu yeni tesis aynı zaman­da, Otokoç Otomotiv'in yalnızca Volvo markası olarak varlık gös­terdiği ilk yetkili satış ve servis noktası olma özelliğini de taşıyor, bu da bizi son derece gururlandı­rıyor. Bunun yeni bir başlangıç ol­masını diliyorum. Aynı zamanda bu tesis, Volvo ailesinin en güncel standartlarına uygun şekilde in­şa edildi ve en modern teknoloji ile donatıldı. Amacımız, bu tesis sayesinde Tarsus ve çevresine en yüksek kalitede müşteri deneyi­mi sunmak, Volvo markasını da­ha fazla müşteriyle buluşturmak ve bölgedeki Volvo ailesini daha da büyütmektir.”