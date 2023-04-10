15 günde teslim edilen elektrikli

Evet şaşırmış olabilirsiniz. Son dönemde otomobil markala­rındaki, sıralar, bayiler, ekstra ekip­manlar, ilanlar. En çok konuşulan şeyler bunlar. Öte yandan geçtiği­miz günlerde bir iftar yemeğinde tanışma imkanı bulduğumuz, Tür­kiye ve 15 ülkenin Skywell distri­bütörü Ulu Motor CEO’su Mahmut Ulubaş “15 günde otomobil teslim edebiliyoruz” dedi.

Skywell ET5 LR 642 km menzil sunuyor. Bu yıl­ki hedeflerini 4000 olarak belirle­yen Ulubaş, toplamda 15 pazarda 10.000 adetlik bir rakama ulaştıkla­rını ifade etti. Markanın 3. Jeneras­yon patronu olan Ulubaş, şarj edile­bilir hibrit versiyonlarının haziran ayında geleceğini söyledi. Oldukça yeni bir marka olan Skywell’in kı­sa sürede yükseldiğini ve hedefinin Avrupa olduğunu söyleyen Ulubaş, mobilite çözümleri, teknoloji üreti­mi konularında markaya katkı sağ­ladıklarını da ifade etti.

0-100 km/s hızlanmasını 7.9 sa­niyede tamamlayan ET5 %20’den 70’e 30 dakikada şarj oluyor. Hızlı şarj özelliğiyle de yarım saatte 320 km menzil sunuyor. Geniş oturma kapasitesi, bolca oyuncak, iklimlen­dirme özellikleri, sinema modun­daki koltuklar özellikler arasında.

Türkiye’deki elektrikli pazarının dikine büyüdüğüne dikkat çeken Ulubaş, şehirlerde servis noktası kurmadıklarını mobil servisle des­tek olduklarını söyledi. Skyhouse ve Skycafelerin sayısını 20’ye çıkart­mayı hedeflediklerinin de altını çiz­di. Basın mensuplarının sorduğu sorulardan birinde Çinli markalara olan önyargının zamanla yıkılaca­ğına dikkat çeken Ulubaş “zamana ihtiyaç var” dedi.