15 günde teslim edilen elektrikli
Türkiye ve 15 ülkenin Skywell distribütörü Ulu Motor CEO’su Mahmut Ulubaş “15 günde otomobil teslim edebiliyoruz” dedi.
Evet şaşırmış olabilirsiniz. Son dönemde otomobil markalarındaki, sıralar, bayiler, ekstra ekipmanlar, ilanlar. En çok konuşulan şeyler bunlar. Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir iftar yemeğinde tanışma imkanı bulduğumuz, Türkiye ve 15 ülkenin Skywell distribütörü Ulu Motor CEO’su Mahmut Ulubaş “15 günde otomobil teslim edebiliyoruz” dedi.
Skywell ET5 LR 642 km menzil sunuyor. Bu yılki hedeflerini 4000 olarak belirleyen Ulubaş, toplamda 15 pazarda 10.000 adetlik bir rakama ulaştıklarını ifade etti. Markanın 3. Jenerasyon patronu olan Ulubaş, şarj edilebilir hibrit versiyonlarının haziran ayında geleceğini söyledi. Oldukça yeni bir marka olan Skywell’in kısa sürede yükseldiğini ve hedefinin Avrupa olduğunu söyleyen Ulubaş, mobilite çözümleri, teknoloji üretimi konularında markaya katkı sağladıklarını da ifade etti.
0-100 km/s hızlanmasını 7.9 saniyede tamamlayan ET5 %20’den 70’e 30 dakikada şarj oluyor. Hızlı şarj özelliğiyle de yarım saatte 320 km menzil sunuyor. Geniş oturma kapasitesi, bolca oyuncak, iklimlendirme özellikleri, sinema modundaki koltuklar özellikler arasında.
Türkiye’deki elektrikli pazarının dikine büyüdüğüne dikkat çeken Ulubaş, şehirlerde servis noktası kurmadıklarını mobil servisle destek olduklarını söyledi. Skyhouse ve Skycafelerin sayısını 20’ye çıkartmayı hedeflediklerinin de altını çizdi. Basın mensuplarının sorduğu sorulardan birinde Çinli markalara olan önyargının zamanla yıkılacağına dikkat çeken Ulubaş “zamana ihtiyaç var” dedi.