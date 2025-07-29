20 yaş üstü araç sahiplerine ÖTV’siz yerli araç fırsatı için kanun teklifi TBMM’de

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 20 yaş ve üzeri araç sahiplerinin, yerli üretim sıfır araçları Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeden alabilmesini öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sundu.

Milletvekili Şevkin, sunduğu teklifle ilgili yaptığı açıklamada, çevreye ve ekonomiye zarar veren eski araçların trafikten çekilerek, yerli ve çevreci araçların kullanımının teşvik edilmesinin amaçlandığını vurguladı. Şevkin şu ifadeleri kullandı:

“Hazırladığımız kanun teklifi ile çevreye ve ekonomiye zarar veren eski araçların kullanımının önlenmesi, çevreye ve doğaya uyumlu yeni yerli araçların temini amaçlanmaktadır.

20 yaş ve üzeri araç sahiplerine yeni yerli araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanması; eski ve yüksek emisyonlu araçların trafikten çekilmesiyle çevre kirliliğini azaltmak, trafik güvenliğini artırmak, yerli araç üretimini ve kullanımını teşvik etmek hedeflenmektedir.

Ayrıca geri dönüşüm faaliyetlerinin teşvik edilmesiyle atık malzemelerin ekonomiye yeniden kazandırılması, kaynakların daha verimli kullanılması ve yeni iş alanlarının oluşturulması da sağlanabilecektir.

Sunduğumuz yasa teklifi, döngüsel ekonomi modelinin gelişmesine katkı sunmayı, atıkların yeniden değerlendirilmesini ve ekonomik döngünün sürdürülebilirliğini desteklemeyi amaçlamaktadır. Türkiye'de hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli faydalar sağlayacak bu düzenlemenin, sürdürülebilir bir geleceğe ulaşma hedeflerimize katkı sunacağına inanıyoruz.”

Kanun teklifinin TBMM komisyonlarında görüşülmesi bekleniyor.