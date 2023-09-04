3 milyon $'lık '33 Stradale' 33 adet üretilecek

Yıl 2023. Yine patron Jean Philippe Imparato’nun öncülüğünde 49 kişilik Bottega denen bir nevi terzi işi otomobil tasarlayan ekibin, Alfa Romeo koleksiyonerleriyle işbirliği içerisinde geliştirdiği yeni 33 Stradale’yi görmek için markanın Milano yakınlarındaki merkezine giden tek ve şanslı gazeteciydim. Imparato, “sözümüz söz bu modelden 33 tane olacak 34 yok” derken bu işe verdikleri önemi de anlatıyor, bundan kaç ay önce yine özel bir seri çıkmış ve hemen tükenmişti.

2030’da yeni elektrikli modeller gelecek

Alfa’nın patronu Imparato’nun markaya özel bir ilgisi de var. 2030’da markanın elektrikli vizyonu başka bir noktaya taşınacak. Yani yeni elektrikli Alfa modelleri görülmeye devam edecek. Imparato, “Para yoksa başarı yok, motorsporları yok, gelişim yok” derken iyi modeller çıkartmanın yöntemini de kendi diliyle anlatıyordu. 33 Stradale, 620 HP benzinli, V6 750 HP elektrikli motorlarla 2024 Aralık’ta sahiplerini bulacak. Marka, müze için tabii ki bir tane de ayırmış.

333 km/s maksimum hız, 100-0 km frenlemesi 33 metre, yani pazarlamada 33 bolca var. Gövde, karbon ve alüminyum, farların altında bile hava girişleri var. Geliştirme aşamasında F1 takımından ciddi destek alınmış, organizasyonda pilotlar Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu da yer almıştı. Öte yandan F1’in patronu da yine projeye destek olmak için gelmişti. 50 farklı ülkeden katılan gazetecilerin arasında tek Türk olmak çok hoştu. Her ne kadar bazı temel bilgiler daha önce basında yer almış olsa da biraz daha detay vereyim.

Imparato’nun deyişiyle bu otomobilden alabilen Türk yok, çünkü ülkelere özel bir alokasyon da yok. Fiyat belli değil ama İtalyan web sayfalarında 3 milyon dolar olduğuna dair iddialar yer almış, Imparato da bu yöndeki soruma “ideal bir fiyat” demişti. Kime göre ideal göreceğiz. Bir markanın doğuşuna ve başarısına tanık olmak istiyorsanız arkasındaki isimlere bakmak şart. Baş tasarımcı Alejandro Mesonero Romanos’un da anlattığı gibi geleceğe ışık tutan Alfa, işte bu 33 Stradale.