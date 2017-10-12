12 Ekim 2017

İstanbul Hilton Bosphorus Hotel’de Worldwide Partnership tarafından bu yıl dördüncüsü 11-12 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Otomotiv Konferansı’nda konuşan Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, otomotiv üretiminde dijitalleşme ve robotik uygulamalar üzerine açıklamalarda bulundu.



Dünya Otomotiv Konferansı’na katılan ulusal ve uluslararası konuşmacı, küresel trendlerin Türk otomotiv endüstrisini nasıl etkileyeceği, son yıllarda büyük öneme sahip olan Endüstri 4.0 kavramı, robotlaşma ile beraber dijitalleşmede Türkiye’nin konumu ve sektöre etkileri gibi otomotiv piyasasının geleceğine yön verecek konular üzerine konuşmalar gerçekleştirdi.



Assan Hanil Genel Müdürü Güner Dünya Otomotiv Konferansı’nda ‘Otomotiv Üretiminde Dijitalleşme ve Robotik Uygulamalar’ üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

2020’de 50 milyar cihaz birbiriyle konuşacak

Geleceğin üretim trendleri üzerine açıklamalarda bulunan Güner, "Dünya, 2020’li yılların başında mega trendlerin etkisini ciddi şekilde hissedecek. Sanayinin, mega trendler etkisi ile değişim göstereceği de kaçınılmaz. Endüstri 4.0, giderek artan küresel rekabet, teknolojinin gelişimi ve dijital dönüşüm ile birlikte oluşan verimlilik potansiyeli sonucu ortaya çıkmıştır. 2020 yılında yaklaşık 50 milyar cihazın birbiriyle iletişim halinde olacağı tahmin ediliyor" dedi.

Assan Hanil’den yenilik

Güner, "Biz Assan Hanil olarak Endüstri 4.0 dinamiklerini sistemlerimize entegre ediyor ve gerekli altyapıyı hazırlıyoruz. Assan Hanil’in, mevcut ihtiyaçları ve gelecek için belirlediği hedeflerine ulaşması için güçlü bir teknolojik altyapı ihtiyacı bulunmaktaydı. Bu doğrultuda, mevcut süreçler gözden geçirilerek, uçtan uca süreç yapılandırması için Doruk adını verdiğimiz SAP S/4 HANA 1610 Projesi’ne başladık. Doruk, Türkiye Otomotiv Sektörü’nde Simple Lojistik kullanılarak yapılan ilk projedir. Böylece sahip olacağı alt yapı ile, büyük veriyi anlık ve hızlı olarak analiz edebilecek, problemler oluşmadan müdahale edebilecek ve etkin raporlamalarımızla gelişim alanlarını bularak hayata geçirebileceğiz" dedi.

Akıllı robotlar geldi, meslek hastalıkları oluşma riski ortadan kalktı

Assan Hanil, robotların üretimde kullanılması anlamında da öncü çalışmalar gerçekleştiriyor. Şirketin robot kullanımı konusunda da örnekler veren Güner, "Şirketimiz bünyesinde katma değerli olmayan işlerin elemine edilmesi ve çalışanlarımızın kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına yakalanma riskinin ortadan kaldırılması gerekliydi. Bunun üzerine "Koltuk Hattı Ütüleme Robotu" projemizi geliştirdik. Ütüleme robotu, herhangi bir yazılım kullanılmaksızın tamamen öğrenen robot yaklaşımı ile tasarlandı. Robotun, ürünü devreye alma esnasında operatörlerin öğrettiği ütüleme açısı, uzaklığı ve süresini tekrar eden çalışma prensibine göre ütüleme yaptığını söyleyebiliriz. Bu projemiz ile meslek hastalıklarına yakalanma riskinde radikal bir düşüş sağladık" dedi.