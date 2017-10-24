7 milyon liralık tek üretim araç kaza yaptı
İngiltere'de 7 milyon lira değerindeki özel ve tek üretim Pagani Zonda marka araç bariyerlere çarptı.
İngiltere'nin güneydoğusundaki Sussex bölgesinde 1,5 milyon sterlin (yaklaşık 7 milyon lira) değerindeki özel ve tek üretim Pagani Zonda marka araç kaza yaptı.
Sussex polisi, A27 kara yolunda bariyerlere çarpan aracın ciddi hasar gördüğünü açıkladı. Açıklamada, araç sürücüsünün kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.
Saatteki hızı 330 kilometreye çıkabilen özel üretim İtalyan araç, kaza sırasında spor arabalardan oluşan bir konvoyda yer alıyordu. Kazanın, sürücünün yağış nedeniyle aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.
Kaynak: AA