8 aydır daralan otomotiv milyonluk pazara hazır

Türkiye otomotiv paza­rı, 2026’nın son çeyre­ğine sert bir daralmay­la girdi. Toplam pazarda küçül­me 8’inci aya taşındı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Der­neği’nin (ODMD) açıkladığı veri­lere göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları eylül ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüz­de 24,33 geriledi. Toplam satışlar 83 bin 469 adette kalırken, oto­mobil pazarı yüzde 27,80 düşüşle 63 bin 736 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 10,42 azalışla 19 bin 733 adede indi.

Eylül rakam­larıyla birlikte yılın ilk dokuz ay­lık döneminde toplam pazar yüzde 13,39 küçülerek 803 bin 465 adet olarak gerçekleşti. Milyonluk Pa­zar için kalan 3 ayda ortalama ay­lık 65 bin adet araç satılması ge­rekiyor. Otomobil satışları yüzde 15,45 düşüşle 627 bin 977 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 5,12 gerileyerek 175 bin 488 adede ulaştı.

Böylece pazardaki daralma­nın otomobil tarafında daha belir­gin olduğu görüldü. Geçen yılın ay­nı döneminde otomobil ve hafif ti­cari araç satışları toplam 927 bin 647 adet düzeyindeydi. Buna göre 2026’nın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yak­laşık 124 bin 200 adetlik bir hacim kaybı yaşandı.

Son 3 ay rekor getirmez

Yılın ilk ayında geçen yılın ay­nı dönemine göre artış kaydeden otomotiv pazarı, şubat ayından iti­baren düşüş eğilimine girdi. Şubat ayında toplam pazar yaklaşık yüz­de 3 gerilerken, mart ayında da­ralma yüzde 12,8’e yaklaştı. Nisan ayında düşüş daha sınırlı kalsa da mayısla birlikte kayıp belirginleş­ti. Haziran ayında yüzde 11,4 civa­rında gerçekleşen daralma, tem­muzda yüzde 25’e yaklaştı. Ağus­tosta toplam pazar yüzde 20,28 küçülürken, eylülde düşüş yüzde 24,33’e ulaştı.

Böylece şubat-eylül döneminde toplam pazar sekiz ay boyunca geçen yılın aynı ayının al­tında kaldı. Son 3 aylık dönem pa­zar için belirleyici olacak. Geçen yıl ağustos sonrası pazar katla­narak yıl sonuna ulaşmıştı. Fakat bu yıl yaşanan gelişmeler pazarın seyrini derinden etkileyecek. Ey­lül ayında 83 bin 469 adetlik sa­tış, son yıllardaki yüksek hacimli aylara göre belirgin biçimde dü­şük kaldı. Toplam pazar, beş yıllık eylül ayı ortalamasının yüzde 0,8 üzerinde, 10 yıllık ortalamanın ise yüzde 17,8 üzerinde gerçekleşti.

9 ayda 803 bin 465 araç satıldı

Yılın ilk dokuz ayında 803 bin 465 adetlik satışa ulaşan sektörün, 2026’yı 1 milyon adedin üzerinde tamamlayabilmesi için ekim, ka­sım ve aralık aylarında toplam en az 196 bin 535 adetlik satış gerçek­leştirmesi gerekiyor. Bu da kalan üç ayda aylık ortalama yaklaşık 65 bin 512 adetlik satış anlamına ge­liyor. Eylül ayında 83 bin 469 adet­lik toplam satışın gerçekleşmiş olması, söz konusu eşik matema­tiksel olarak aşılabilir. Geçen yılın son çeyreğinde toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarı 440 bin 753 adetlik satış gerçekleştirmiş­ti. Ekimde 116 bin 149, kasımda 132 bin 984 ve aralıkta 191 bin 620 adetlik satış kaydedilmişti. Paza­rın geçen yılın toplam satış düze­yi olan 1 milyon 368 bin 400 adede yaklaşması ise çok daha yüksek bir son çeyrek performansı gerekti­riyor.

Hafif ticarinin kaybı daha küçük

Ocak-eylül döneminde otomo­bil satışları 627 bin 977 adet olur­ken, hafif ticari araç satışları 175 bin 488 adette kaldı. Yıllık değişim oranları karşılaştırıldığında oto­mobil pazarındaki yüzde 15,45’lik daralmanın, hafif ticari araç pa­zarındaki yüzde 5,12’lik düşüşten belirgin biçimde daha yüksek ol­du. Hafif ticari araçlar, toplam pa­zardaki gerilemeye rağmen oto­mobillere kıyasla daha dirençli bir görünüm sergiliyor. Eylül ayında da otomobil satışları yüzde 27,80 gerilerken hafif ticari araçlardaki düşüş yüzde 10,42 ile sınırlı kal­dı. Hafif ticari araç pazarında van gövde tipi, ocak-eylül döneminde 133 bin 449 adetlik satışla topla­mın yüzde 76’sını oluşturdu. Kam­yonetler 16 bin 508 adet ve yüzde 9,4 payla ikinci sırada yer aldı.

SUV’un payı arttı elektrikli yüzde 20’de

Pazar küçülürken tüketicilerin otomobil tercihinde SUV göv­de tipinin ağırlığı artmaya devam etti. Ocak-eylül döneminde 415 bin 909 adet SUV satıldı. Bu rakam, toplam otomo­bil satışlarının yüzde 66,2’sine karşılık geldi. SUV modelleri, 125 bin 20 adet ve yüzde 19,9 payla se­dan otomobiller izledi. Hatchback modeller ise 83 bin 83 adet satışla yüzde 13,2 pay aldı. Böylece SUV ile sedan arasındaki satış farkı 290 bin adede yaklaştı. Motor türle­rine göre dağılım, pazar daralır­ken otomobil tercihlerinde yaşa­nan dönüşümün sürdüğünü orta­ya koydu.

Ocak-eylül döneminde benzinli otomobiller 258 bin 453 adetle yüzde 41,2 pay aldı. Hib­rit otomobiller 204 bin 956 adet ve yüzde 32,6 payla ikinci sırada yer aldı. Elektrikli otomobiller 121 bin 79 adetlik satışla yüzde 19,3 paya ulaşırken, dizel otomobiller 34 bin 520 adet ve yüzde 5,5 pay­da kaldı. Otogazlı otomobillerin satışı ise 8 bin 969 adet ola­rak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre ben­zinli otomobil satışları yüzde 23,5, dizel satış­ları yüzde 40,7 ve elekt­rikli otomobil satışla­rı yüzde 9,5 geriledi. Hibrit otomobil sa­tışlarındaki düşüş ise yüzde 0,8 ile sınırlı kaldı. Böylece hibrit­lerin toplam otomo­bil pazarı içindeki payı, geçen yılın ay­nı dönemindeki yüzde 27,8 seviyesinden yüzde 32,6’ya yükseldi.

İlk 10’da 8 yerli model var

Toplam otomobil pazarındaki düşüşe rağmen model bazında sıralamada dikkat çekici değişiklikler yaşandı. Eylül ayında en çok satılan otomobil, 4 bin 237 adetle Togg T10X oldu. Model, ağustos ayında da 2 bin 939 adetlik satışla ilk sırada yer almıştı. İkinci sırada ise Renault Boreal 3 bin 220 adetle geldi. Onu 2 bin 830 adetle Megane takip ederken, Toyota Corolla, Togg T10F, Renault Duster, Renault Clio, Tesla Model Y, Hyundai i20 ve Kia Sportage şeklinde sıralandı.