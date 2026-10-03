8 aydır daralan otomotiv milyonluk pazara hazır
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı eylülde yüzde 24,33 daralarak 83 bin 469 adede geriledi. Böylece yılın ilk dokuz ayında toplam satışlar yüzde 13,39 düşüşle 803 bin 465 adet oldu. Daralma 8 aydır kesintisiz sürdü. 1 milyon adetlik satış eşiğinin aşılması için aylık ortalama 65,5 bin adetlik satış yeterli olacak.
Türkiye otomotiv pazarı, 2026’nın son çeyreğine sert bir daralmayla girdi. Toplam pazarda küçülme 8’inci aya taşındı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) açıkladığı verilere göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları eylül ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,33 geriledi. Toplam satışlar 83 bin 469 adette kalırken, otomobil pazarı yüzde 27,80 düşüşle 63 bin 736 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 10,42 azalışla 19 bin 733 adede indi.
Eylül rakamlarıyla birlikte yılın ilk dokuz aylık döneminde toplam pazar yüzde 13,39 küçülerek 803 bin 465 adet olarak gerçekleşti. Milyonluk Pazar için kalan 3 ayda ortalama aylık 65 bin adet araç satılması gerekiyor. Otomobil satışları yüzde 15,45 düşüşle 627 bin 977 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 5,12 gerileyerek 175 bin 488 adede ulaştı.
Böylece pazardaki daralmanın otomobil tarafında daha belirgin olduğu görüldü. Geçen yılın aynı döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları toplam 927 bin 647 adet düzeyindeydi. Buna göre 2026’nın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 124 bin 200 adetlik bir hacim kaybı yaşandı.
Son 3 ay rekor getirmez
Yılın ilk ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydeden otomotiv pazarı, şubat ayından itibaren düşüş eğilimine girdi. Şubat ayında toplam pazar yaklaşık yüzde 3 gerilerken, mart ayında daralma yüzde 12,8’e yaklaştı. Nisan ayında düşüş daha sınırlı kalsa da mayısla birlikte kayıp belirginleşti. Haziran ayında yüzde 11,4 civarında gerçekleşen daralma, temmuzda yüzde 25’e yaklaştı. Ağustosta toplam pazar yüzde 20,28 küçülürken, eylülde düşüş yüzde 24,33’e ulaştı.
Böylece şubat-eylül döneminde toplam pazar sekiz ay boyunca geçen yılın aynı ayının altında kaldı. Son 3 aylık dönem pazar için belirleyici olacak. Geçen yıl ağustos sonrası pazar katlanarak yıl sonuna ulaşmıştı. Fakat bu yıl yaşanan gelişmeler pazarın seyrini derinden etkileyecek. Eylül ayında 83 bin 469 adetlik satış, son yıllardaki yüksek hacimli aylara göre belirgin biçimde düşük kaldı. Toplam pazar, beş yıllık eylül ayı ortalamasının yüzde 0,8 üzerinde, 10 yıllık ortalamanın ise yüzde 17,8 üzerinde gerçekleşti.
9 ayda 803 bin 465 araç satıldı
Yılın ilk dokuz ayında 803 bin 465 adetlik satışa ulaşan sektörün, 2026’yı 1 milyon adedin üzerinde tamamlayabilmesi için ekim, kasım ve aralık aylarında toplam en az 196 bin 535 adetlik satış gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu da kalan üç ayda aylık ortalama yaklaşık 65 bin 512 adetlik satış anlamına geliyor. Eylül ayında 83 bin 469 adetlik toplam satışın gerçekleşmiş olması, söz konusu eşik matematiksel olarak aşılabilir. Geçen yılın son çeyreğinde toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarı 440 bin 753 adetlik satış gerçekleştirmişti. Ekimde 116 bin 149, kasımda 132 bin 984 ve aralıkta 191 bin 620 adetlik satış kaydedilmişti. Pazarın geçen yılın toplam satış düzeyi olan 1 milyon 368 bin 400 adede yaklaşması ise çok daha yüksek bir son çeyrek performansı gerektiriyor.
Hafif ticarinin kaybı daha küçük
Ocak-eylül döneminde otomobil satışları 627 bin 977 adet olurken, hafif ticari araç satışları 175 bin 488 adette kaldı. Yıllık değişim oranları karşılaştırıldığında otomobil pazarındaki yüzde 15,45’lik daralmanın, hafif ticari araç pazarındaki yüzde 5,12’lik düşüşten belirgin biçimde daha yüksek oldu. Hafif ticari araçlar, toplam pazardaki gerilemeye rağmen otomobillere kıyasla daha dirençli bir görünüm sergiliyor. Eylül ayında da otomobil satışları yüzde 27,80 gerilerken hafif ticari araçlardaki düşüş yüzde 10,42 ile sınırlı kaldı. Hafif ticari araç pazarında van gövde tipi, ocak-eylül döneminde 133 bin 449 adetlik satışla toplamın yüzde 76’sını oluşturdu. Kamyonetler 16 bin 508 adet ve yüzde 9,4 payla ikinci sırada yer aldı.
SUV’un payı arttı elektrikli yüzde 20’de
Pazar küçülürken tüketicilerin otomobil tercihinde SUV gövde tipinin ağırlığı artmaya devam etti. Ocak-eylül döneminde 415 bin 909 adet SUV satıldı. Bu rakam, toplam otomobil satışlarının yüzde 66,2’sine karşılık geldi. SUV modelleri, 125 bin 20 adet ve yüzde 19,9 payla sedan otomobiller izledi. Hatchback modeller ise 83 bin 83 adet satışla yüzde 13,2 pay aldı. Böylece SUV ile sedan arasındaki satış farkı 290 bin adede yaklaştı. Motor türlerine göre dağılım, pazar daralırken otomobil tercihlerinde yaşanan dönüşümün sürdüğünü ortaya koydu.
Ocak-eylül döneminde benzinli otomobiller 258 bin 453 adetle yüzde 41,2 pay aldı. Hibrit otomobiller 204 bin 956 adet ve yüzde 32,6 payla ikinci sırada yer aldı. Elektrikli otomobiller 121 bin 79 adetlik satışla yüzde 19,3 paya ulaşırken, dizel otomobiller 34 bin 520 adet ve yüzde 5,5 payda kaldı. Otogazlı otomobillerin satışı ise 8 bin 969 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre benzinli otomobil satışları yüzde 23,5, dizel satışları yüzde 40,7 ve elektrikli otomobil satışları yüzde 9,5 geriledi. Hibrit otomobil satışlarındaki düşüş ise yüzde 0,8 ile sınırlı kaldı. Böylece hibritlerin toplam otomobil pazarı içindeki payı, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 27,8 seviyesinden yüzde 32,6’ya yükseldi.
İlk 10’da 8 yerli model var
Toplam otomobil pazarındaki düşüşe rağmen model bazında sıralamada dikkat çekici değişiklikler yaşandı. Eylül ayında en çok satılan otomobil, 4 bin 237 adetle Togg T10X oldu. Model, ağustos ayında da 2 bin 939 adetlik satışla ilk sırada yer almıştı. İkinci sırada ise Renault Boreal 3 bin 220 adetle geldi. Onu 2 bin 830 adetle Megane takip ederken, Toyota Corolla, Togg T10F, Renault Duster, Renault Clio, Tesla Model Y, Hyundai i20 ve Kia Sportage şeklinde sıralandı.