AB otomobile ek vergi beklemiyor

14 Kasım 2018

Avrupa Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmstrom, endüstrisini ithal ürünlerden korumaya çalışan Washington'un, AB ile ABD arasında ticaret müzakereleri devam ettiği sürece birlikten ithal araçlardan ek gümrük vergisi almayacağını varsaydığını söyledi.

Malmstrom, "(Otomobil gümrük vergisi) Hayata geçecek olursa bunun Avrupa Birliği'ne yönelik olmayacağını varsayıyoruz" diye konuştu.

Trump yönetiminden üst düzey yetkililer, ithal araçların oluşturduğu ulusal güvenlik tehditleri hakkında ABD Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan raporu değerlendirmeye aldılar. Raporun içeriği hakkında bilgi bulunmuyor. Ancak bu rapor ABD'nin uluslararası ticaret alanında AB ve Japonya'dan taviz koparmak amacıyla attığı bir adım olarak niteleniyor.

Trump daha önceki açıklamalarında rapor sayesinde ithal araç ve araç parçalarına yüzde 25'e kadar gümrük vergisi getirebileceğini ifade etmişti.

AB'nin ticaret savaşları mesaisi sürüyor

Kaynak: Reuters