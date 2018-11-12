AB'nin ticaret savaşları mesaisi sürüyor

12 Kasım 2018

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB'nin ABD ile bir ticaret savaşından kaçınmak için her seviyede görüşmeler yaptığını bildirdi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 12. Ekonomi Zirve’sinin açılışında konuşan Juncker, "Beyaz Saray yetkilileri ile her seviyede görüşmeler yapıyoruz. Bu ay sonunda Arjantin’de yapılacak G20 Liderler Zirvesi'nde Başkan Trump ile tekrar görüşeceğim." dedi.

AB'nin serbest ticaret anlaşmalarına ihtiyacı olduğunu dile getiren Juncker, birliğin 60’a yakın ticaret anlaşması olduğunu, Vietnam ve Meksika ile de yakında bir serbest ticaret anlaşması imzalayacaklarını bildirdi. Juncker, "Bu serbest ticaret anlaşmaları, otomatik olarak 40 milyon istihdam oluşturuyor." ifadesini kullandı.

DTÖ'de reform kararı alınmıştı

Beyaz Saray'da temmuz ayında bir araya gelen Trump ve Juncker, bir ticaret savaşından kaçınmak için bir dizi önlem üzerinde uzlaştıklarını açıklamıştı. Ticaret ihtilafları için müzakereler sürerken karşılıklı ek gümrük vergisi getirilmemesi konusunda anlaşan ABD ve AB, Dünya Ticaret Örgütü'nde reforma gidilmesi için birlikte çalışacaklarına dair de karar almıştı.

Kaynak: AA