AB üyeleri Çinli elektrik araç üreticilerinin yatırımlarını çekmek için kıyasıya rekabet ediyorlar

Avrupa Birliği genelinde hükümetler Avrupa'da fabrika kurmak isteyen Çinli otomobil üreticilerini çekmek için kendi teşviklerini devreye sokuyor.

Bain & Company'nin ortaklarından Gianluca Di Loreto, BYD, Chery Automobile ve devlete ait SAIC Motor gibi Çinli elektrikli araç üreticilerinin üretim maliyetlerinin kendi ülkelerinde çok daha düşük olduğunu, ancak yine de markalarını oluşturmak ve nakliye ve potansiyel gümrük vergilerinden tasarruf etmek için Avrupa'da kurulmaya istekli olduklarını söyledi.

Di Loreto, "Çinli otomobil üreticileri, Avrupalı müşterilerin ilgisini çekmek istiyorlarsa otomobillerinin Avrupalı olarak algılanması gerektiğini biliyorlar. Bu da Avrupa'da üretim yapmak anlamına geliyor" dedi.

AB'nin Çinli elektrikli araç üreticilerine gümrük vergisi kararının bu hafta açıklanması bekleniyor. İthalat vergileri bir yandan Avrupalı otomobil üreticilerinin Çinli meslektaşlarıyla daha iyi rekabet etmelerine yardımcı olabilirken, diğer yandan da Çinli otomobil üreticilerini Avrupa'da uzun vadeli ve büyük yatırımlar için teşvik edebilir.

2028 yılına kadar yüzde 7'ye ulaşacak

Danışmanlık firması AlixPartners'a göre, Çin markalı otomobillerin satışları geçen yıl Avrupa pazarının %4'ünü oluşturdu ve 2028 yılına kadar bu oranın %7'ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Çinli elektrikli araç devi BYD Avrupa'daki ilk fabrika yatırımını Macaristan'a yapacağını duyurmuştu.

Macar hükümeti, Great Wall Motor ile da Avrupa'daki ilk fabrikasını Macaristan'a kurması için görüşmeler yürütüyor.