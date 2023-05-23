AcnTURK, kaskoda prim ödemelerini yarıya düşürdü

Kasko ürünlerindeki fiyat artışları, kişiye özel sigorta paketlerini gündeme getirdi. AcnTURK Sigorta da “Kaza Yaparsan Öde Kasko ” ürününü müşterilerine sundu. Ürünün tamamen müşteri ihtiyacından doğduğunu söyleyen AcnTURK Yönetim Kurulu Başkanı Murat Büyükçelebi, “Bu ürünü en çok da 'Ben hiç kaza yapmıyorum, ama kaskoya çok para ödüyorum' gibi söylemlerinin karşılığında, yüksek fiyatlardan dolayı kaskosuz kalmalarını önlemek ve bunu tasarruf edebilecekleri ve geniş teminatlarla faydalanabilecekleri bir ürünle sağlamaları için hazırladık” dedi.

Brüt primin yarısı ödeniyor

Ürünü alan müşteri, brüt priminin yarısını ödüyor, kalan yarısını kaza yaparsa ödüyor, kaza yapmazsa ödemiyor. Büyükçelebi, ürünün piyasadaki diğer genişletilmiş kasko fiyatlarından daha ekonomik primler ile satıldığını, temelde sadece yarı fiyatına alınan, ‘’kaza’’ dışında ödeme yapılmayan ve tasarruf sağlatan bir ürün olduğuna dikkat çekti.

“Kaza Yaparsan Öde Kasko” ürünü; sigortalının aracının çarpışması, çarpması, çarpılma veya devrilmesi, cam kırılması, kazaya bağlı olarak çalışabilecek olan teminatlardan olan ikame araç talebi, ihtiyari mali mesuliyet, koltuk ferdi kaza veya hukuksal koruma teminatından birinden tazminat talebinde bulunulmasını içeriyor. Hırsızlık, yangın, terör, deprem, sel gibi doğal afetlerde de hasar oluşması durumunda müşteri prim ödemiyor.

Sigortalıların poliçe satın alma kararlarını erteledikleri ya da sigortasızlık oranının kaskoda yükseldiğini söyleyen Murat Büyükçelebi, sigortalı ve acentelerin birden fazla şirketin fiyat seviyelerini inceleyerek en ucuzunu yakalama savaşı verdiklerini kaydetti. Büyükçelebi, “Yüksek döviz kuru, asgari ücret, artan araç bedelleri ve yedek parça fiyatlarının artışı ile sigorta şirketlerinin kasko fiyatlarını yukarı yönlü revize ettiği bir dönemdeyiz.

Mevcut ekonomik koşullar sebebiyle kasko fiyatlarındaki tırmanış, sigortalıları veya tüketicileri düşük primli fakat geniş kapsamlı poliçelere yöneltmektedir. Prim tutarı daha düşük bir kasko arayışı içine giren sigortalıların, hasar sonrası mağdur olmamaları için ihtiyaçlarına en uygun ve bütçeli kasko poliçeleri ile buluşturulması gerekiyor” diye konuştu.