Alfa Romeo'dan ağustos ayına özel kampanya

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo, marka kimliğini vurgulamak amacıyla tasarlanan Tonale'nin tüm motor seçenekleri ve donanım seviyelerinde 300 bin liraya varan indirim sağlıyor. Kampanya kapsamında Alfa Romeo Tonale, ağustos ayı boyunca 1 milyon 990 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.