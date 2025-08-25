Ali Haydar Bozkurt: Tercih düşük ÖTV’li modellere döndü, trend 5 ay daha sürer

Toyota Türkiye Pazar­lama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, yeni ÖTV düzenlemesinin müşteri ter­cihlerini yeniden şekillendir­diğini anlatarak, “Herkes bu yeni fotoğrafı analiz etti ve müşterilerin kendileri için avantajlı olan modellere yö­neldiğini gözlemliyoruz. Ka­lan 5 ayda daha düşük ÖTV’si olan modellerin tercih edilme olasılığı daha yüksek. Bunun­la birlikte elektrikli araçların ÖTV’sinde de artış yapıldı ve yüzde 10’luk en düşük ÖTV baremi, yüzde 25’e çıkarıldı. Yine konvansiyonel motora sahip modellerle belli bir ma­kas var” dedi.

Bozkurt, Türkiye otomotiv pazarı ve Toyota Türkiye’nin 2025’in 7 ayındaki sonuçları­nı değerlendirerek, pazarın ve markanın geleceğine ilişkin hedeflerini paylaştığı toplan­tıda, yeniden düzenlenen ÖTV oranlarına ilişkin değerlen­dirmede de bulundu. Bozkurt, uzun yıllardır kullanılan ÖTV matrah oranlarının yüzde 70- 100 bandında olmak üzere de­ğiştirildiğini belirtti.

Geçen ay gerçekleşen ÖTV değişikliğinin ardından her­kesin “pazar buna nasıl tep­ki verecek?” diye beklediğini ifade eden Bozkurt, “Şu ana kadar gözlemlediğimiz kada­rıyla, olumsuz bir tepki yok. Bu hızla giderse ağustosun da 100 bin üzerinde çıkması şaşırtıcı olmayacaktır. Yeni ÖTV düzenlemesinin ardın­dan aslında müşterinin ter­cihleri değişecek. Bugüne ka­dar ağırlıklı satılan modeller, ithaller ve lüks segment mo­delleri en üst ÖTV dilimine sı­kışmıştı. Şimdi, yüzde 70-100 bandında ÖTV dilimleri geti­rilmesiyle Türkiye’de üreti­len modellerde yüzde 70’ten başlayan bir avantaj oluştu. İt­haller ise ağırlıklı olarak yüz­de 80 ve yüzde 90 ÖTV ba­reminde yer almaya başladı. Lüks diye tanımlanan model­ler ise yüzde 100 ÖTV dilimi­ne girdi” dedi. Bozkurt, şöyle devam etti: “Herkes bu yeni fotoğrafı analiz etti ve müşte­rilerin kendileri için avantaj­lı olan modellere yöneldiğini gözlemliyoruz. Kalan 5 ayda daha düşük ÖTV’si olan mo­dellerin tercih edilme olasılığı daha yüksek. Bununla birlikte elektrikli araçların ÖTV’sin­de de artış yapıldı ve yüzde 10’luk en düşük ÖTV baremi, yüzde 25’e çıkarıldı. Yine kon­vansiyonel motora sahip mo­dellerle belli bir makas var. Diğer yandan CDV diye ta­nımlanan çok amaçlı kullanı­ma sahip ticari araçlarda yüz­de 15’lik ÖTV avantajı devam ediyor. Bu noktada CDV’lere belli oranda bir kayma olup ol­mayacağını da önümüzdeki 1-2 ay içerisinde gözlemleye­bileceğimizi düşünüyorum.”

Yerli ve ithal arasında makas yüzde 20

Sektör, müşteri ve kamu açısından yeni ÖTV düzenle­mesi hakkında değerlendir­mede bulunan Bozkurt, uzun yıllardır kullanılan ÖTV mat­rah oranlarının yüzde 70-100 bandında olmak üzere değiş­tirildiğini bildirdi.

Bozkurt, sektör açısından bakıldığında Türkiye’de üre­tilen modeller ve ithaller ara­sında yüzde 20 civarında bir makas yaratıldığını düşün­düklerini belirterek, “Yerli ürün sunan markaların satış­larının olumlu etkileneceği­ni, ithal markaların da olum­suz etkileneceğini tahmin ediyoruz. Müşteri açısından bakıldığında ise kullanıcılar geçen ay bu düzenleme anons edildiğinde 2-3 hafta bir ana­liz yaptılar. Ezberlerinde tüm ilgilendiği markaları bir ye­re oturtmuşlardı ve bir anda o ezber bozulmuş oldu. Tem­muzda sektör de bu değişikli­ğe hazır değildi ve biraz zara­rı göze alarak kampanyalarla bunu kompanse etmeye çalış­tılar. Bu aydan itibaren yeni düzenlemenin etkisini daha net anlayacağız” dedi.

En büyük etki pick-up’ta görüldü

Ali Haydar Bozkurt, yeni ÖTV düzenlemesinin ardın­dan en büyük etkiyi 4x4 pi­ck-up segmentinde gördük­lerini belirterek, 4x2 dahil ol­mak üzere geçen yıl toplamda 16 bin 800 civarında bir pi­ck-up segmenti büyüklüğü ol­duğunu anımsattı.

Bozkurt, sözlerini şöyle sür­dürdü: “Maden, dağıtım, ener­ji gibi ağır şartlarda iş amaç­lı kullananlar için maliyetleri ciddi oranda artıracak bir ka­rar oldu. Bundan sonraki sü­reçte, 4x2 pick-up’ların seg­menti domine edeceğini söy­leyebiliriz. Bu noktada Toyota olarak avantajlı durumdayız.”

“Yeni rekora gidiyoruz”

CEO Haydar Bozkurt, markanın bu yılı 85 bin ve üzeri adetlik rekor satışla tamamlayacağını vurgulayarak, binek araçlarıyla elde ettikleri yüksek satış performansı ve hafif ticari araç ailesinde sundukları yeniliklerle birlikte Toyota Türkiye olarak yeni bir rekora doğru ilerlediklerini belirtti. Bozkurt, “Geçtiğimiz yılı 61 bin adetle kapatmıştık. Bazı modellerde istediğimiz adetleri alamadığımız için yılı 85 bin adetlerde kapatacağız. Yıl sonuna kadar daha fazla alokasyon alabilirsek, bu 85 binlik rekor satış rakamını daha yukarıya da taşıyabiliriz” diye konuştu.

Otomobilde yenileme ihtiyacı arttı

Rekor satışları birkaç temel sebebe bağlayabildiklerini kaydeden Bozkurt, artan nüfus, otomobil alma yaşına gelen potansiyel müşteri gibi sebepleri sayarken “Türkiye'de bin kişiye düşen araç sayısı hala çok düşük. Başka bir faktör ise mobilite ihtiyacının artması. Bir diğer sebep olarak da yaşlı araç parkı. Satın alımların önemli bir oranını, zaten aracı olup değiştirenler oluşturuyor” dedi.