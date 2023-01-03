ams Osram 2022’de yüzde 50 büyüdü

2022 yılını ekonomik problemlere ve alım gücündeki düşüşe rağmen sürekli artan aylık satışlarla, rekor büyüme elde ederek kapattıklarını kaydeden Osram Türkiye Ülke Satış Müdürü Can Sürücü, “2022 yılında özellikle Cool Blue Intense Next Gen serisi lambalarımız ile lastik şişirme cihazlarımızdan oluşan TYREinflate ürün grubu çok ilgi gördü. 2023’te Türkiye’deki ekonomik gelişmeleri doğru analiz ederek; 2022 yılındaki seviyemizi korumayı ve yeni dönemde yüzde 7 oranında büyümeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“En büyük yenilik LED lamba portföyümüzde gerçekleşecek”

“2022 yılında global üretim kapasitemizi optimum seviyede koruyarak müşterilerimize yeni ürünlerimizi sunduk” diyen Can Sürücü, 2023 hedeflerine yönelik şunları söyledi: “Yeni dönemde özellikle global resesyon dolayısı ile hammadde bulunabilirliğinin artacağını ancak talebin sınırlı düşüş gösterebileceğini öngörüyoruz. 2023 yılında da global üretim merkezlerimizi en verimli şekilde çalıştırarak müşterilerimize olan hizmet kalitemizi daha da üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz. Yeni yılda aksesuar ürün portföyümüzde yenilikler ve yeni eklenen ürünler olacak. Ancak en büyük yenilik LED lamba ürün portföyümüzde gerçekleşecek. Türkiye’deki tüketiciler ile yeni çözümlerimizi buluşturacağız. Bu sayede piyasada satılan uygunsuz ürünler yerine off-road kullanıma uygun en kaliteli LED lambaları Türkiye’deki sürücüler de kullanabilecek.”

“E-ticaret öncelikli hedeflerimizden biri olacak”

E-ticaretin Türkiye’de giderek büyüdüğünü gözlemlediklerinin altını çizen Sürücü, “E-ticaret pazarı öncelikli hedeflerimizden biri olacak ve son kullanıcıların Osram ürünlerine güvenli ve hızlı bir biçimde ulaşması için çalışmalar yapacağız. 2023 yılında sektörün ekonomik gelişmeler paralelinde hareket etmesini bekliyoruz. Pazarın büyümeyeceğini öngörmekle birlikte paylaşımda değişimler gözleneceğini düşünüyoruz. Otomotiv sektörünün globalde daralması ve eski araçlarının daha uzun süre kullanılması dolayısı ile yedek parça pazarının büyüyeceğini ve özellikle Night Breaker Laser ve Cool Blue Intense Next Gen benzeri ürünlerin satışlarının artacağını tahmin ediyoruz. Her sürücü aracını yenilemek ve farklı görünmek isteyecektir. Biz de bu kapsamda en kaliteli ve en inovatif ürünleri kullanıcılarımıza sunuyor olacağız” ifadelerini kullandı.