Anadolu Isuzu'dan dev satın alma!

Sektörde 42 yıllık deneyime sahip olan Anadolu Isuzu, Orta Asya ve benzeri pazarlardaki varlığını güçlendirmek için önemli bir hamle yaptı.

Şirketin Özbekistan'da faaliyet gösteren SamAuto'nun yüzde 75,2'sini satın almak üzere verdiği teklif kabul edildi.

Anadolu Isuzu, bu kapsamda gelecek günlerde gerçekleştirilmesi planlanan devir sürecinin ardından Orta Asya'daki üretim ve dağıtım ağını önemli ölçüde genişletecek.

Satın almayla SamAuto tesislerinde üretilen bazı modellerin Anadolu Isuzu'nun ürün gamına eklenmesi, Anadolu Isuzu'nun da bazı modellerinin SamAuto fabrikasında üretilmesi hedefleniyor.

Otobüs, kamyon, pick-up üretiyor

Özbekistan'ın Semerkant kentindeki üretim tesisinde 1999'dan bu yana faaliyet gösteren ve genel merkezi Taşkent'te bulunan SamAuto, otobüs, kamyon, pick-up ve özel amaçlı araçlar dahil olmak üzere geniş bir ticari araç ürün gamı sunuyor.

Japon Isuzu ve Itochu ortaklığıyla 2007'den bu yana faaliyet gösteren şirket, Orta Asya'da ticari araç üretimi alanında öncü firmalar arasında yer alıyor.

SamAuto'nun üretim yetkinliği ve Orta Asya'daki yaygın satış, satış sonrası hizmet altyapısının Anadolu Isuzu'nun gelişmiş mühendislik gücü, 40 yılı aşkın deneyimi ve Anadolu Grubu'nun değerleriyle birleşerek güçlü bir sinerji oluşturması hedefleniyor.

Pek çok pazara doğrudan erişim

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, gerçekleştirdikleri yatırımlarının, uluslararası pazarlardaki varlıklarını daha da güçlendirme yolundaki en önemli adımlardan biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu satın alma yalnızca ticari araç üretim gücümüzü değil, aynı zamanda Türkiye'nin mühendislik ve sanayi yetkinliğini de dünyada daha güçlü ve gururlu bir şekilde temsil etmemizi sağlayacak. Üretim kapasitemizi ve operasyonel verimliliğimizi artıracak bu yatırımın sonucunda oluşturulacak yeni ve farklı ürünlerle yüksek potansiyele sahip pek çok pazara doğrudan erişim olanağı sağlayacağız."