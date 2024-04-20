Anadolu Isuzu’dan elektrikli araç şarj istasyonu hizmeti

Anadolu Isuzu, satış sonrası servis standartlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Anadolu Isuzu, çevre dostu ve kapsayıcı mobilite çözümlerine olan artan talepleri karşılamak amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında, servis noktalarıyla birlikte satış noktalarında da elektrikli araç şarj istasyonu hizmeti vererek geniş, hızlı ve etkili şarj çözümleri sunacak. DC ağırlıklı olması öngörülen şarj istasyonu ağı, yüksek güç tüketimine sahip son model araçları da şarj edebilecek.

Anadolu Isuzu, hızlı şarj istasyonlarını 2024 yılı sonuna kadar ZES iş birliği ile tüm satış ve servis noktalarına kurarak, elektrikli araç sahiplerinin şehir içi ve şehirler arası yollarda menzil kaygısı taşımadan seyahat etmelerini kolaylaştırmayı ve aynı zamanda pratik ve güvenilir bir şarj hizmeti almasını hedefliyor. Anadolu Isuzu’nun elektrikli araç kategorisinin genişlemesi ile birlikte satış ve servis noktalarında elektrikli araç şarj istasyonu hizmeti sunacak olması, şirketin hizmet kalitesi ve çeşitliliğini artırma yolunda attığı yeni ve önemli bir adımı temsil ediyor.

“ZES işbirliği çok değerli”

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, markanın “sıfır emisyon hedefi” doğrultusunda elektrikli araç modellerinin artması ile birlikte, teknolojik dönüşüme katkı sağladıklarını söyledi: “Bu açıdan baktığımızda elektrikli araçları tercih eden kullanıcılarımıza yetkili satış ve servis noktalarımızda elektrikli araç şarj istasyonu hizmeti sunmak üzere ZES ile işbirliğimiz çok değerli. 2024 yılı sonuna kadar tüm satış ve servis noktalarımızda model ve segment ayrımı olmaksızın şarj hizmetini sunacağız. Özellikle ticari araç segmentinde elektrikli modellerin payı gün geçtikçe artıyor. Anadolu Isuzu’nun önceliği her zaman müşterilerinin yanında olmaktır. Bu hizmetimizle de bunu bir kez daha kanıtlamış olduk”.

Sürdürebilirlik hedeflerine adım adım ulaşılıyor

Anadolu Isuzu “Yarınlara Dönüşüyoruz” stratejisi çerçevesinde, sürdürülebilirliği içselleştirmeyi-uygulamayı ve değer zinciri boyunca yaygınlaştırmayı taahhüt ederek sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iş birlikleri geliştiriyor. Aynı zamanda iş modellerinin ve ürünlerinin de geleceğe uygun olarak dönüşmesi için paydaşları ile projelere imza atıyor.

Zorlu Enerji’nin düşük karbon ekonomisinin hayata geçirilmesi konusunda enerji sektörünün öncü şirketlerinden olduğunu belirten Zorlu Enerji Ticaret Genel Müdürü İnanç Salman, şunları söyledi: “Bu yaklaşımdan hareketle ZES markamızla hayata geçirdiğimiz, her geçen gün giderek sayısı ve kapsama alanı artan elektrikli araç şarj istasyonlarımız ve yaptığımız güçlü birlikteliklerle sektörel dönüşüme öncülük etmeye devam ediyoruz. Türkiye çapında 1700’ü aşkın halka açık lokasyonda 4000’e yakın elektrikli araç şarj istasyonu ile elektrikli otomobil sürücülerine kesintisiz sürüş hizmeti veriyoruz. Sürdürülebilirlik vizyonu ile özellikle ticari araç kategorisinde elektrikli araç dönüşümüne öncülük eden Anadolu Isuzu’nun Türkiye genelindeki yaygın satış ve servis noktalarında kuracağımız şarj istasyonlarımız ile ulaşım sektöründeki dönüşüme de önemli bir katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Bu anlamda Anadolu Isuzu ile yaptığımız işbirliğini çok önemli buluyor; bu güzel işbirliğinin sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”