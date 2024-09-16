Anadolu Isuzu'nun tam elektrikli yeni modeli BIG.e Almanya'daki fuarda tanıtıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu; otomotiv sektörünü bir araya getiren ve dünyanın sayılı taşımacılık fuarları arasında yer alan Almanya'nın Hannover kentindeki IAA Transportation'a, "son kilometre" taşımacılığında üstün özelliklere sahip, tam elektrikli yeni BIG.e ile katıldı.

Açıklamada, fuarda gerçekleştirilen basın toplantısındaki görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, 40 yılı aşkın süredir devam eden büyüme yolculuklarında, ürün çeşitliliğini geliştirerek yurt dışı pazarlardaki varlıklarını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Arıkan, "Elektrikli araç vizyonumuz doğrultusunda, sıfır emisyonlu, sessiz, çevreci modeller üretiyoruz. Anadolu Isuzu'nun 40 yıllık deneyimini, mikro mobilite alanına taşıdık. Türkiye'de üretilen, Anadolu Isuzu mühendisleri ve tasarımcıları tarafından hayata geçirilen BIG.e, şirket tarihimizdeki en önemli atılımlardan biri ve ticari araçlardaki değişimin simgesi" değerlendirmesinde bulundu.

Kompakt yapısıyla öne çıkıyor

Farklı tasarımı ve üstün teknik özellikleriyle BIG.e, kompakt yapısı, yenilikçi elektrikli motoru ile bir küçük kamyon olarak öne çıkıyor. Test üretimini başarıyla tamamlayan araç, son kilometre taşımacılığı yapan firmaların ihtiyacına yönelik olarak pazara sunulacak.

BIG.e, geniş kullanıcı segmenti ile kamu hizmetlerinden özel sektöre, turizmden fabrika içi kullanımlara kadar çok çeşitli alanlarda kullanılabilecek.

Şehir içi taşımacılığında, en çevreci çözümlerden biri olmaya aday BIG.e; hastaneler, üniversite kampüsleri, belediyeler, ecza depoları, market zincirleri, e-ticaret firmaları ve daha birçok sektörde, yüksek verimlilik ve düşük işletme maliyetleri sunacak.

Bu çok yönlü kullanım alanı, BIG.e'nin esnaf, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ), limanlar ve havalimanları gibi büyük işletmelere kadar her ölçekteki kullanıcı için ideal bir çözüm olmasını sağlayacak.

Yüksek manevra kabiliyeti ile şehir içi dar alanlarda adından söz ettirecek BIG.e, yaklaşık 4 metreküp iç hacme kadar kargo hacmine, bin kilograma varan taşıma kapasitesine sahip.

9,4 kilovat gücünde elektrikli motoruyla BIG.e, üç farklı batarya kapasitesine sahip.

Model,10,5 kilovatsaat kapasiteli batarya ile 100 kilometre, 15,7 kilovatsaat batarya ile 135 kilometre, 21 kilovatsaat batarya ile 170 kilometre menzil sunuyor.

BIG.e'nin en önemli avantajlarından biri de tıpkı bir cep telefonu gibi standart duvar tipi priz ile şarj edilebilmesi ve 5 ile 9 saat arasında tam şarj kapasitesine ulaşabilmesi. Modelin, daha hızlı şarj etmek isteyen kullanıcılar beş farklı şarj çözümü de bulunuyor.