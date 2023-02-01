Araç kiralama gün sayısı yüzde 46 arttı

37 ilde, 21’i havalimanı noktası olmak üzere 80 bayi ile hizmet veren Garenta’nın 2022 yılı kiralama gün sayısı bir önceki yıla göre yüzde 46 artış gösterdi.

Garenta ve ikinciyeni. com Genel Müdürü Şafak Savcı, otomotiv sektörü için 2022 yılının belirsizliklerin hâkim olduğu bir yıl olarak görülmesine rağmen aynı zamanda hem araç satın alma hem de kısa dönem araç kiralama alanında talebin yüksek olduğu bir yıl olduğunu söyledi. Savcı, “Kısa dönem araç kiralama pazarının büyüklüğünün 7 milyon gün üzeri olduğu kabul ediliyor. Bu ortalamaya göre değerlendirdiğimizde 2022 yılı kiralama gün sayımızdaki yüzde 46 yükseliş, pazar payımızda da belirgin bir artış sağladı. 1 milyona ulaşan ve her geçen gün artan üye sayımız bu yoldaki en büyük motivasyon kaynağımız oluyor” diye konuştu.