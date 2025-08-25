Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor

Türkiye'de milyonlarca araç sahibini doğrudan etkileyecek bir gelişme yaşandı. Zorunlu trafik sigortasında yapılan yeni düzenlemeyle sigorta yenileme, yeni sigorta yapma ve sigorta yaptıktan sonra oluşan hasara ilişkin işlemler yeniden belirlendi.

Yeni uygulama, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yeni düzenlemede neler var?

NTV'de yer alan habere göre, Trafik sigortasına ilişkin yayımlanan genelgeyle yeni araç alacaklar, aracını satacaklar ve trafik sigortasını yenileyecekler için değişikliğe gidildi.

Aracını satmadan araç almak isteyenler trafik sigortasının 4'üncü basamağından başlayarak trafik sigortası yapabiliyordu.

Öte yandan, kaza yapmamış bir sürücü 8'inci basamaktayken yeni araç aldığı için cezalı sayılıyor, 4'üncü basamaktan hasarlı sürücü klasmanı ücreti ödüyordu.

Söz konusu durum kaza yapmayan sürücünün cezalandırılması neden oluyordu. Kaza yapan sürücü ise 1'nci basamakta bulunuyorsa yeni araç aldığı için sistem tarafından otomatik olarak 4'üncü basamağa taşınıyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte yeni alınacak otomobilin hasarsızlık basamağı elde edilen basamak neyse onun üzerinden yapılacak.

8'nci basamakta yer alan bir sürücü yeni bir araç daha alırsa, yeni araç için yapılacak trafik sigortası 4'üncü basamak yerine 8'inci basamaktan başlatılacak.

Bu durum, 1'nci basamakta yer alan yüksek riskli ve sürekli kaza yapan sürücüler için de geçerli olacak. Yeni araçlarının trafik sigortası 4'üncü basamaktan değil, 1'nci basamaktan başlayacak.

Mevcut aracını satarak yeni araç alacaklar için kural değişikliği söz konusu değil.

Poliçesini erken yenileyen sürücülere yönelik düzenleme

Güncel uygulamada, trafik sigortası poliçesini süresinden önce yenileyenler yeni poliçenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar trafik kazasına karışması durumunda basamakları değişmiyordu.

Fakat yeni düzenlemeyle poliçesini erken yenileyenler, yeni poliçenin devreye gireceği tarihe kadar kaza yapan sürücülerin hasarsızlık basamakları poliçe yenileme döneminde bir basamak düşecek.