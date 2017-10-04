Araç sigortalarında primler düştü

04 Ekim 2017

Online sigorta satış platformlarından Koalay.com, Ocak-Ağustos 2017 döneminde kullanıcılarından elde ettiği veriler doğrultusunda, kasko ve trafik sigortasına yönelik eğilimleri açıkladı.

İlk 8 ayda sektör genelinde 11,4 milyar TL'lik araç sigortası satışı gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, 2016'da artan sigorta primlerinin 2017'de gerilediğine dikkat çekti. Verilere göre, trafik sigortası için ödenen ortalama prim geçen yıla oranla yüzde 17 azalarak 680,99 TL, kaskoda ise yüzde 3 düşüşle bin 1 lira 15 kuruş oldu.

En fazla ilgi İstanbul'da

Kullanıcılar en çok kasım ve aralık aylarında araç sigortası alırken, satışların en düşük olduğu dönem ise Haziran ve Temmuz. Talepte İstanbul birinci sırada yer alırken onu Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya takip ediyor. Kullanıcılarının yüzde 85'i trafik, yüzde 15'i ise kasko sigortası satın alıyor.

Araştırmada kasko ve trafik sigortası satın alanların yaş aralığının 30 ila 40 arasında değiştiği gözlemlendi. En fazla talep yüzde 82 ile erkeklerden geliyor.

En yüksek sigorta talebi, Fiat ve Renault markalı araçlara

Kasko ve trafik sigortası talebinde bulunulan araçların başını Fiat çekerken, onu Renault takip ediyor. Kaskosu yapılan araçların ortalama fiyatı ise 75 bin TL ile 100 bin TL arasında değişiyor.

Kaynak: İHA