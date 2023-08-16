Ares logistics’ten Romanya’ya yeni yatırım
Ares Logistics, Romanya’daki faaliyetlerini genişleterek sürdürüyor. Romanya’da şirket satın alma opsiyonlarını da değerlendiren Ares Logistics, ülkedeki araç yatırımını yüzde 20 artırdı.
Ares Logistics Kurucu Ortağı Engin Kırcı, İspanya ve Fransa’daki şirket, ofis ve araç yatırımlarının yanı sıra Romanya’daki şirketleriyle de globalleşme yolunda önemli adımlar attıklarını vurguladı. Kırcı, Romanya’nın Türkiye-Avrupa taşımalarında stratejik bir yeri olduğunu, Avrupa içi ve Avrupa-BDT hattındaki lojistik operasyonlarını da bu ülkeden organize edebildiklerini söyledi.
Romanya’nın Avrupa ulaşım ağındaki konumunun Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sonrası daha da pekiştiğini belirten Kırcı, “Bu ülkedeki yapılanmamız taşımalarımızı anlık organize edebilmemize ve güçlü büyümemize destek oluyor” dedi.