Ares logistics’ten Romanya’ya yeni yatırım

Ares Logistics Kurucu Ortağı Engin Kırcı, İspanya ve Fransa’daki şirket, ofis ve araç yatırımlarının yanı sıra Romanya’daki şirketleriyle de globalleşme yolunda önemli adımlar attıklarını vurguladı. Kırcı, Romanya’nın Türkiye-Avrupa taşımalarında stratejik bir yeri olduğunu, Avrupa içi ve Avrupa-BDT hattındaki lojistik operasyonlarını da bu ülkeden organize edebildiklerini söyledi.

Romanya’nın Avrupa ulaşım ağındaki konumunun Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sonrası daha da pekiştiğini belirten Kırcı, “Bu ülkedeki yapılanmamız taşımalarımızı anlık organize edebilmemize ve güçlü büyümemize destek oluyor” dedi.