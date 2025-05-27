Avrupa otomotiv pazarında daralma sürüyor, elektrikli araçlar yükselişte

Nisan ayında AB'de toplam 3.640.211 araç satıldı.

İlk 4 ayda elektrikli araçların Avrupa pazarında payı yüzde 15,3 olarak gerçekleşti. Nisan 2024'te bu oran yüzde 12 seviyesindeydi.

Hibrid araçların pazar payı ise nisanda yüzde 35.3'e ulaştı.

Benzin ve dizel araçların toplam pazar payları da nisanda geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 48,4'ten yüzde 38,2'ye indi.

İlk 4 ayda yeni elektrikli araç satışları yüzde 26,4 artarak 558 bin 262 oldu. Tüm elektrkili araçların yüzde 63'ü AB'nin 4 büyük pazarının üçünde satıldı. Almanya'da satışlar yüzde 42,8 ve Belçika'da yüzde 31,3 arttı.

Nisan ayında elektrikli araç satışları yüzde 34,1 artarak 145 bin 341 olurken, Hibrid elektrikli araç satışları yüzde 20,8 artarak 320 bin 725 adede ulaştı. Plug-in Hibrid satışları yüzde 31,2 artarak 81 bin 554 oldu.